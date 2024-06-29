"إسكندر-إم" يستهدف موقع تفريغ قطار محمل بالأسلحة لقوات كييف... فيديو
19:26 GMT 29.06.2024 (تم التحديث: 19:27 GMT 29.06.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "إسكندر" على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني
© Пресс-служба Минобороны РФ/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة بمنظومة "إسكندر-إم" الصاروخية إلى موقع تفريغ قطار شحن محمل بأسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "طاقم منظومة إسكندر-إم الصاروخية العملياتية التكتيكية وجه ضربة صاروخية إلى موقع تفريغ قطار شحن محمل بأسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة أوكراينكا في مقاطعة زابوروجيه".
⚡️وزارة الدفاع الروسية: ضرب صاروخ روسي من طراز إسكندر-إم موقع تفريغ قطار للسكك الحديدية يحمل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زابوروجيه. pic.twitter.com/1i6WlZd9UC— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 29, 2024
وأضاف البيان أنه نتيجة الضربة "قُتل عسكريون أوكرانيون، ودُمرت ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم-113"، ومنظومات دفاع جوي من طراز "بوك إم1"، و"بي إم بي-2"، وخزانات وقود".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن انفجارات قوية وقعت في ماتيفكا وكاميني في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيه.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.