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الرئيس المصري: مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق الإصلاح
الرئيس المصري: مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق الإصلاح
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن "الدولة المصرية لديها فرص كبيرة جدا للاستثمار". 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T09:55+0000
2024-06-29T09:55+0000
مصر
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وأضاف السيسي، خلال كلمته، ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، أن "مصر تعمل من أجل تمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من فرص الاستثمار في مصر"، معربًا عن أمله بأن يكون مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة مثمرة في علاقات التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.وأكد أنه "من المنتظر حشد استثمارات أوروبية في قطاعات حيوية بقيمة 5 مليارات يورو، بجانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أن "مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق الإصلاح".وقال السيسي إن "مصر تحرص على مواصلة تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، بما يؤكد قدرة الدولة على تخطي التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة".وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في جمهورية مصر العربية، في وقت سابق من اليوم السبت، عن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ نحو 311.1 مليار دولار خلال الـ10 سنوات الماضية.ونقلت صحيفة "أموال الغد" عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن "الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال الـ10 سنوات الماضية، بلغت 96.1 مليار دولار"، مشيرة إلى أن "تلك الصادرات كانت قد سجلت 8.1 مليار دولار عام 2014، لتنخفض إلى 6 مليارات دولار عام 2015، ثم إلى 5.7 مليار دولار عام 2016".وشهدت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي انتعاشا عام 2017، لتصل إلى 7.7 مليار دولار، ثم إلى 9 مليارات دولار عام 2018، و 9.3 مليار دولار عام 2019، لتنخفض خلال 2020 إلى 7.8 مليار دولار، كما حققت قفزة أخرى عام 2021، لتصل إلى 13.4 مليار دولار عام 2021، ثم إلى 17.3 مليار دولار عام 2022، لتهبط إلى 11.8 مليار دولار عام 2023.واحتلت إيطاليا صدارة أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استيرادًا من مصر، خلال عام 2023، بقيمة 3.1 مليار دولار، وجاءت إسبانيا في المركز الثاني بنحو 1.8 مليار دولار، ومن خلفها اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار، وهولندا بنحو 939.8 مليون دولار، وفرنسا بقيمة 854.8 مليون دولار.أما الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي، خلال الـ 10 سنوات الماضية، سجلت 214.1 مليار دولار، حيث بلغت نحو 23 مليار دولار عام 2014، لترتفع إلى 24.1 مليار دولار عام 2015، لتنخفض إلى 23.1 مليار دولار عام 2016، ثم إلى 20.1 مليار دولار عام 2017.وزادت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي إلى 22.3 مليار دولار عام 2018، لتنخفض إلى 20.9 مليار دولار عام 2019، ثم إلى 19.2 مليار دولار عام 2020.وصعدت قيمة واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي إلى 20.7 مليار دولار عام 2021، ثم إلى 21.3 مليار دولار عام 2022، لتتراجع إلى 19.4 مليار دولار عام 2023.وتصدرت ألمانيا أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي تصديراً إلى مصر، خلال عام 2023، بقيمة 4.1 مليار دولار، تليها إيطاليا بنحو 3.2 مليار دولار، ثم فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار، وإسبانيا بنحو 1.5 مليار دولار، وهولندا بقيمة مليار دولار.
https://sarabic.ae/20240313/الاتحاد-الأوروبي-يجهز-حزمة-مساعدات-بقيمة-8-مليارات-دولار-لدعم-اقتصاد-مصر-1086932048.html
https://sarabic.ae/20221127/مصر-تعلن-تصدير-نحو-8-ملايين-طن-من-الغاز-الطبيعي-المسال-و90-منها-لأسواق-الاتحاد-الأوروبي-1070593452.html
https://sarabic.ae/20231117/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-دعم-مصر-بـ10-مليارات-دولار-1083239883.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئيس المصري: مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق الإصلاح

09:55 GMT 29.06.2024
© AP Photo / Julie Jacobsonالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Julie Jacobson
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن "الدولة المصرية لديها فرص كبيرة جدا للاستثمار".
وأضاف السيسي، خلال كلمته، ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، أن "مصر تعمل من أجل تمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من فرص الاستثمار في مصر"، معربًا عن أمله بأن يكون مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة مثمرة في علاقات التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وأكد أنه "من المنتظر حشد استثمارات أوروبية في قطاعات حيوية بقيمة 5 مليارات يورو، بجانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أن "مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق الإصلاح".
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وقال السيسي إن "مصر تحرص على مواصلة تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، بما يؤكد قدرة الدولة على تخطي التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة".
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في جمهورية مصر العربية، في وقت سابق من اليوم السبت، عن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ نحو 311.1 مليار دولار خلال الـ10 سنوات الماضية.
ونقلت صحيفة "أموال الغد" عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن "الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال الـ10 سنوات الماضية، بلغت 96.1 مليار دولار"، مشيرة إلى أن "تلك الصادرات كانت قد سجلت 8.1 مليار دولار عام 2014، لتنخفض إلى 6 مليارات دولار عام 2015، ثم إلى 5.7 مليار دولار عام 2016".
وشهدت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي انتعاشا عام 2017، لتصل إلى 7.7 مليار دولار، ثم إلى 9 مليارات دولار عام 2018، و 9.3 مليار دولار عام 2019، لتنخفض خلال 2020 إلى 7.8 مليار دولار، كما حققت قفزة أخرى عام 2021، لتصل إلى 13.4 مليار دولار عام 2021، ثم إلى 17.3 مليار دولار عام 2022، لتهبط إلى 11.8 مليار دولار عام 2023.
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واحتلت إيطاليا صدارة أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استيرادًا من مصر، خلال عام 2023، بقيمة 3.1 مليار دولار، وجاءت إسبانيا في المركز الثاني بنحو 1.8 مليار دولار، ومن خلفها اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار، وهولندا بنحو 939.8 مليون دولار، وفرنسا بقيمة 854.8 مليون دولار.
أما الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي، خلال الـ 10 سنوات الماضية، سجلت 214.1 مليار دولار، حيث بلغت نحو 23 مليار دولار عام 2014، لترتفع إلى 24.1 مليار دولار عام 2015، لتنخفض إلى 23.1 مليار دولار عام 2016، ثم إلى 20.1 مليار دولار عام 2017.
وزادت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي إلى 22.3 مليار دولار عام 2018، لتنخفض إلى 20.9 مليار دولار عام 2019، ثم إلى 19.2 مليار دولار عام 2020.
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وصعدت قيمة واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي إلى 20.7 مليار دولار عام 2021، ثم إلى 21.3 مليار دولار عام 2022، لتتراجع إلى 19.4 مليار دولار عام 2023.
وتصدرت ألمانيا أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي تصديراً إلى مصر، خلال عام 2023، بقيمة 4.1 مليار دولار، تليها إيطاليا بنحو 3.2 مليار دولار، ثم فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار، وإسبانيا بنحو 1.5 مليار دولار، وهولندا بقيمة مليار دولار.
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