https://sarabic.ae/20240629/مصر-تكشف-عن-حجم-تبادلها-التجاري-مع-الاتحاد-الأوروبي-خلال-10-سنوات-مضت-1090297284.html
مصر تكشف عن حجم تبادلها التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي خلال 10 سنوات مضت
مصر تكشف عن حجم تبادلها التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي خلال 10 سنوات مضت
سبوتنيك عربي
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في جمهورية مصر العربية، عن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ نحو 311.1 مليار دولار خلال... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T08:43+0000
2024-06-29T08:43+0000
2024-06-29T08:43+0000
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ونقلت صحيفة "أموال الغد" عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن "الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال الـ10 سنوات الماضية، بلغت 96.1 مليار دولار"، مشيرة إلى أن "تلك الصادرات كانت قد سجلت 8.1 مليار دولار عام 2014، لتنخفض إلى 6 مليارات دولار عام 2015، ثم إلى 5.7 مليار دولار عام 2016".وشهدت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي انتعاشا عام 2017، لتصل إلى 7.7 مليار دولار، ثم إلى 9 مليارات دولار عام 2018، و 9.3 مليار دولار عام 2019، لتنخفض خلال 2020 إلى 7.8 مليار دولار، كما حققت قفزة أخرى عام 2021، لتصل إلى 13.4 مليار دولار عام 2021، ثم إلى 17.3 مليار دولار عام 2022، لتهبط إلى 11.8 مليار دولار عام 2023.واحتلت إيطاليا صدارة أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استيرادًا من مصر، خلال عام 2023، بقيمة 3.1 مليار دولار، وجاءت إسبانيا في المركز الثاني بنحو 1.8 مليار دولار، ومن خلفها اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار، وهولندا بنحو 939.8 مليون دولار، وفرنسا بقيمة 854.8 مليون دولار.أما الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي، خلال الـ 10 سنوات الماضية، سجلت 214.1 مليار دولار، حيث بلغت نحو 23 مليار دولار عام 2014، لترتفع إلى 24.1 مليار دولار عام 2015، لتنخفض إلى 23.1 مليار دولار عام 2016، ثم إلى 20.1 مليار دولار عام 2017.وزادت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي إلى 22.3 مليار دولار عام 2018، لتنخفض إلى 20.9 مليار دولار عام 2019، ثم إلى 19.2 مليار دولار عام 2020.وصعدت قيمة واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي إلى 20.7 مليار دولار عام 2021، ثم إلى 21.3 مليار دولار عام 2022، لتتراجع إلى 19.4 مليار دولار عام 2023.وتصدرت ألمانيا أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي تصديراً إلى مصر، خلال عام 2023، بقيمة 4.1 مليار دولار، تليها إيطاليا بنحو 3.2 مليار دولار، ثم فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار، وإسبانيا بنحو 1.5 مليار دولار، وهولندا بقيمة مليار دولار.
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العالم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
العالم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
مصر تكشف عن حجم تبادلها التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي خلال 10 سنوات مضت
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في جمهورية مصر العربية، عن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ نحو 311.1 مليار دولار خلال الـ10 سنوات الماضية.
ونقلت صحيفة
"أموال الغد" عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن "الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال الـ10 سنوات الماضية، بلغت 96.1 مليار دولار"، مشيرة إلى أن "تلك الصادرات كانت قد سجلت 8.1 مليار دولار عام 2014، لتنخفض إلى 6 مليارات دولار عام 2015، ثم إلى 5.7 مليار دولار عام 2016".
وشهدت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي انتعاشا عام 2017، لتصل إلى 7.7 مليار دولار، ثم إلى 9 مليارات دولار عام 2018، و 9.3 مليار دولار عام 2019، لتنخفض خلال 2020 إلى 7.8 مليار دولار، كما حققت قفزة أخرى عام 2021، لتصل إلى 13.4 مليار دولار عام 2021، ثم إلى 17.3 مليار دولار عام 2022، لتهبط إلى 11.8 مليار دولار عام 2023.
واحتلت إيطاليا صدارة أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استيرادًا من مصر، خلال عام 2023، بقيمة 3.1 مليار دولار، وجاءت إسبانيا في المركز الثاني بنحو 1.8 مليار دولار، ومن خلفها اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار، وهولندا بنحو 939.8 مليون دولار، وفرنسا بقيمة 854.8 مليون دولار.
أما الواردات المصرية
من دول الاتحاد الأوروبي، خلال الـ 10 سنوات الماضية، سجلت 214.1 مليار دولار، حيث بلغت نحو 23 مليار دولار عام 2014، لترتفع إلى 24.1 مليار دولار عام 2015، لتنخفض إلى 23.1 مليار دولار عام 2016، ثم إلى 20.1 مليار دولار عام 2017.
وزادت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي إلى 22.3 مليار دولار عام 2018، لتنخفض إلى 20.9 مليار دولار عام 2019، ثم إلى 19.2 مليار دولار عام 2020.
وصعدت قيمة واردات مصر من دول الاتحاد الأوروبي إلى 20.7 مليار دولار عام 2021، ثم إلى 21.3 مليار دولار عام 2022، لتتراجع إلى 19.4 مليار دولار عام 2023.
وتصدرت ألمانيا أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي تصديراً إلى مصر، خلال عام 2023، بقيمة 4.1 مليار دولار، تليها إيطاليا بنحو 3.2 مليار دولار، ثم فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار، وإسبانيا بنحو 1.5 مليار دولار، وهولندا بقيمة مليار دولار.