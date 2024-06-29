https://sarabic.ae/20240629/تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1090293511.html
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم السبت، عن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T04:26+0000
2024-06-29T04:26+0000
2024-06-29T04:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، وتم تدمير الطائرة المسيرة فوق أراضي بلدة سوراجسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار وأن خدمات والطوارئ تعمل في المكان، وشكر بوغوماز وحدات الدفاع الجوي الروسية.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240628/إسكندر-إم-الروسي-يدمر-منظومة-إس-300-أوكرانية-في-مقاطعة-أوديسا-فيديو-1090291014.html
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طائرة مسيرة, روسيا, أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة, روسيا, أخبار أوكرانيا
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار
04:26 GMT 29.06.2024 (تم التحديث: 04:31 GMT 29.06.2024)
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم السبت، عن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، وتم تدمير الطائرة المسيرة فوق أراضي بلدة سوراجسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار وأن خدمات والطوارئ تعمل في المكان، وشكر بوغوماز وحدات الدفاع الجوي
الروسية.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم، ومقاطعات بيلغورود
وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.