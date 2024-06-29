تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار

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09:29 GMT
21 د
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09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جالانت ينهي زيارة واشنطن ويعلن عدم الرغبة في الحرب مع لبنان
17:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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150 د
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123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بين العرفي والمتعة والمسيار زواج على صفيح من نار... زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
10:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
11:31 GMT
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ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
12:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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27 د
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240629/تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1090293511.html
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار
تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم السبت، عن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T04:26+0000
2024-06-29T04:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، وتم تدمير الطائرة المسيرة فوق أراضي بلدة سوراجسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار وأن خدمات والطوارئ تعمل في المكان، وشكر بوغوماز وحدات الدفاع الجوي الروسية.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240628/إسكندر-إم-الروسي-يدمر-منظومة-إس-300-أوكرانية-في-مقاطعة-أوديسا-فيديو-1090291014.html
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طائرة مسيرة, روسيا, أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة, روسيا, أخبار أوكرانيا

تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار

04:26 GMT 29.06.2024 (تم التحديث: 04:31 GMT 29.06.2024)
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم السبت، عن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، وتم تدمير الطائرة المسيرة فوق أراضي بلدة سوراجسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار وأن خدمات والطوارئ تعمل في المكان، وشكر بوغوماز وحدات الدفاع الجوي الروسية.
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"إسكندر-إم" الروسي يدمر منظومة "إس-300" أوكرانية في مقاطعة أوديسا... فيديو
أمس, 20:35 GMT
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم، ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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