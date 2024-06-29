https://sarabic.ae/20240629/تقرير-انطلاق-مظاهرات-في-80-موقعا-للمطالبة-بإقالة-حكومة-نتنياهو-وإجراء-انتخابات-مبكرة-1090321962.html

تقرير: انطلاق مظاهرات في 80 موقعا للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

تقرير: انطلاق مظاهرات في 80 موقعا للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بانطلاق مظاهرات في 80 موقعا داخل البلاد للمطالبة بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة. 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T19:41+0000

2024-06-29T19:41+0000

2024-06-29T19:41+0000

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وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بخروج عشرات المظاهرات داخل البلاد للمطالبة بإقالة فورية لحكومة نتنياهو مع جراء انتخابات عاجل للكنيست أو البرلمان الإسرائيلي.وشهدت إسرائيل عشرات التظاهرات في مناطق متفرقة إحداها للمطالبة باتفاق لإطلاق المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة لدى حركة حماس، والأخرى مرتبطة بالتصعيد مع "حزب الله" اللبناني حيث تطالب بإنقاذ شمالي البلاد.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أغلق متظاهرون إسرائيليون شارع "90" الرئيسي قرب مدينة صفد شمالي البلاد احتجاجًا على الأوضاع الأمنية.وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية أن متظاهرين إسرائيليين أغلقوا الشارع رقم 90، وهو الشارع الرئيسي الذي يمتد من إيلات جنوبا وحتى المطلة شمالا أمام حركة المرور احتجاجا على الأوضاع الأمنية في البلاد، مضيفة أن متظاهرون أغلقوا الشارع نفسه في عميعاد احتجاجا على الأوضاع الأمنية في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني، حيث لا يزال الشارع مغلقا أمام حركة المرور.وكانت عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين قد صرحت، اليوم السبت، بأن اندلاع حرب في الجبهة الشمالية أمام "حزب الله" اللبناني أصبح وشيكا، ما يعني أنه لا أمل في استعادة ذويهم.ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة أن بلادهم على وشك الحرب أمام حزب الله وهو الأمر الذي يعني فقدان الأمل في استعادة أبنائهم من القطاع.ودعا عائلات المحتجزين والأسرى الإسرائيليين، الجنرال يوآف غالانت وزير الدفاع وقادة الأجهزة العسكرية بعدم السماح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإفساد صفقة تبادل الأسرى مع حماس.ونقلت القناة عن عيناف تسينغوكر، والدة محتجز إسرائيلي لدى حماس، في بيان مشترك: "نحن على بعد خطوة من حرب في الشمال، وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لإعادة المحتجزين، ونتنياهو يطيل أمد الحرب لأسباب شخصية"، على حد قولها.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل