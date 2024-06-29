https://sarabic.ae/20240629/قناة-إسرائيلية-تل-أبيب-ملتزمة-بنص-المقترح-الذي-أعلنه-بايدن-ولا-تغيير-في-موقفها-1090321317.html

قناة إسرائيلية: تل أبيب ملتزمة بنص المقترح الذي أعلنه بايدن ولا تغيير في موقفها

قناة إسرائيلية: تل أبيب ملتزمة بنص المقترح الذي أعلنه بايدن ولا تغيير في موقفها

سبوتنيك عربي

أفادت قناة إسرائيلية، اليوم السبت، بأن بلادها متلزمة بصيغة الاقتراح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن ولا تغيير في موقف إسرائيل. 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T19:15+0000

2024-06-29T19:15+0000

2024-06-29T19:15+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مصادر مطلعة على مسار المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، أن تل أبيب ملتزمة بالمقترح الذي أعلنه الرئيس بايدن بشأن صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين، فيما أكدت أن إسرائيل في انتظار رد الحركة الفلسطينية.وشددت القناة على لسان المصادر المطلعة أن إسرائيل لم تغير من موقفها بشأن مقترح بايدن، فيما تنتظر تل أبيب رد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة.ويأتي هذا في وقت أغلق متظاهرون إسرائيليون، اليوم السبت، شارع "90" الرئيسي قرب مدينة صفد شمالي البلاد احتجاجًا على الأوضاع الأمنية.وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن متظاهرين إسرائيليين أغلقوا الشارع رقم 90، وهو الشارع الرئيسي الذي يمتد من إيلات جنوبا وحتى المطلة شمالا أمام حركة المرور احتجاجا على الأوضاع الأمنية في البلاد.وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن متظاهرون أغلقوا الشارع نفسه في عميعاد احتجاجا على الأوضاع الأمنية في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني، حيث لا يزال الشارع مغلقا أمام حركة المرور.وكانت عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين قد صرحت، اليوم السبت، بأن اندلاع حرب في الجبهة الشمالية أمام "حزب الله" اللبناني أصبح وشيكا، ما يعني أنه لا أمل في استعادة ذويهم.ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة أن بلادهم على وشك الحرب أمام حزب الله وهو الأمر الذي يعني فقدان الأمل في استعادة أبنائهم من القطاع.ودعا عائلات المحتجزين والأسرى الإسرائيليين، الجنرال يوآف غالانت وزير الدفاع وقادة الأجهزة العسكرية بعدم السماح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإفساد صفقة تبادل الأسرى مع حماس.ونقلت القناة عن عيناف تسينغوكر، والدة محتجز إسرائيلي لدى حماس، في بيان مشترك: "نحن على بعد خطوة من حرب في الشمال، وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لإعادة المحتجزين، ونتنياهو يطيل أمد الحرب لأسباب شخصية"، على حد قولها.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240629/متظاهرون-إسرائيليون-يغلقون-شارع-90-الرئيسي-قرب-مدينة-صفد-احتجاجا-على-الأوضاع-الأمنية-1090317119.html

https://sarabic.ae/20240629/عائلات-محتجزين-إسرائيليين-اندلاع-حرب-في-الشمال-يعني-ألا-أمل-في-استعادة-أبنائنا-1090315769.html

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