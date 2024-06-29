https://sarabic.ae/20240629/تقرير-أمريكا-أرسلت-14-ألف-قنبلة-شديدة-التدمير-لإسرائيل-منذ-بداية-الحرب-على-غزة-1090297475.html

تقرير: أمريكا أرسلت 14 ألف قنبلة "شديدة التدمير" لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة

تقرير: أمريكا أرسلت 14 ألف قنبلة "شديدة التدمير" لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة

سبوتنيك عربي

أجمع مسؤولان أمريكيان مطلعان، بالقول إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أرسلت لإسرائيل عددا كبيرا من الذخائر وآلاف القنابل الشديدة التدمير، منذ اندلاع الحرب... 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T09:01+0000

2024-06-29T09:01+0000

2024-06-29T09:01+0000

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وأضاف المسؤولان لوسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أنه منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى في الأيام القليلة الماضية، نقلت الولايات المتحدة لإسرائيل آلاف الأطنان من الأسلحة.ويوم الخميس الماضي، أفاد موقع أمريكي شهير، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية وآخر إسرائيلي، بأن "واشنطن تستعد لتسليم شحنة قنابل، كانت ضمن شحنة أسلحة متوجهة إلى إسرائيل وتم تعليقها الشهر الماضي".ووفقا للمسؤول الإسرائيلي، من المتوقع أن تصل 1700 قنبلة زنة 220 كلغ.ووفقا للموقع، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تخفيف الاحتقان بين بايدن والداعمين لإسرائيل في الكونغرس، الذي تنامى بعد قراره تجميد شحنة الأسلحة الأخيرة.وكانت الولايات المتحدة قد أرجأت، في مايو/ أيار الماضي، تسليم قنابل وذخائر إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان.إلا أن نتنياهو خرج الأسبوع الماضي بتصريحات مفاجئة حول مماطلة أمريكا في تسليم تل أبيب للأسلحة، ما أثار حفيظة البيت الأبيض الذي وصف تلك التصريحات بالمخيبة للآمال.يذكر أن بايدن يواجه ضغوطا داخلية تدعوه لوقف تسليم الأسلحة لتل أبيب وسط ارتفاع وتيرة مقتل المدنيين في غزة، إذ فاق عدد الضحايا 37 ألفا والمصابين 86 ألفا، بحسب الإحصاءات الرسمية.

https://sarabic.ae/20240626/تقرير-أمريكا-سلمت-إسرائيل-أسلحة-في-شهرين-تعادل-ما-كان-يجب-إرساله-لمدة-عامين-1090201599.html

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