https://sarabic.ae/20240629/تقرير-أمريكا-أرسلت-14-ألف-قنبلة-شديدة-التدمير-لإسرائيل-منذ-بداية-الحرب-على-غزة-1090297475.html
تقرير: أمريكا أرسلت 14 ألف قنبلة "شديدة التدمير" لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة
تقرير: أمريكا أرسلت 14 ألف قنبلة "شديدة التدمير" لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
أجمع مسؤولان أمريكيان مطلعان، بالقول إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أرسلت لإسرائيل عددا كبيرا من الذخائر وآلاف القنابل الشديدة التدمير، منذ اندلاع الحرب... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T09:01+0000
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وأضاف المسؤولان لوسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أنه منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى في الأيام القليلة الماضية، نقلت الولايات المتحدة لإسرائيل آلاف الأطنان من الأسلحة.ويوم الخميس الماضي، أفاد موقع أمريكي شهير، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية وآخر إسرائيلي، بأن "واشنطن تستعد لتسليم شحنة قنابل، كانت ضمن شحنة أسلحة متوجهة إلى إسرائيل وتم تعليقها الشهر الماضي".ووفقا للمسؤول الإسرائيلي، من المتوقع أن تصل 1700 قنبلة زنة 220 كلغ.ووفقا للموقع، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تخفيف الاحتقان بين بايدن والداعمين لإسرائيل في الكونغرس، الذي تنامى بعد قراره تجميد شحنة الأسلحة الأخيرة.وكانت الولايات المتحدة قد أرجأت، في مايو/ أيار الماضي، تسليم قنابل وذخائر إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان.إلا أن نتنياهو خرج الأسبوع الماضي بتصريحات مفاجئة حول مماطلة أمريكا في تسليم تل أبيب للأسلحة، ما أثار حفيظة البيت الأبيض الذي وصف تلك التصريحات بالمخيبة للآمال.يذكر أن بايدن يواجه ضغوطا داخلية تدعوه لوقف تسليم الأسلحة لتل أبيب وسط ارتفاع وتيرة مقتل المدنيين في غزة، إذ فاق عدد الضحايا 37 ألفا والمصابين 86 ألفا، بحسب الإحصاءات الرسمية.
https://sarabic.ae/20240626/تقرير-أمريكا-سلمت-إسرائيل-أسلحة-في-شهرين-تعادل-ما-كان-يجب-إرساله-لمدة-عامين-1090201599.html
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طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
تقرير: أمريكا أرسلت 14 ألف قنبلة "شديدة التدمير" لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة
أجمع مسؤولان أمريكيان مطلعان، بالقول إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أرسلت لإسرائيل عددا كبيرا من الذخائر وآلاف القنابل الشديدة التدمير، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وأضاف المسؤولان لوسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أنه منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى في الأيام القليلة الماضية، نقلت الولايات المتحدة لإسرائيل
آلاف الأطنان من الأسلحة.
وأوضحا أنه "تم نقل ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة "إم.كيه-84" زنة ألفي رطل و6500 قنبلة زنة 500 رطل و3 آلاف صاروخ "هيلفاير" (أرض- جو) دقيقة التوجيه و1000 قنبلة خارقة للتحصينات و2600 قنبلة صغيرة القُطر تُسقط جواً، وذخائر أخرى.
ويوم الخميس الماضي، أفاد موقع أمريكي شهير، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية وآخر إسرائيلي، بأن "واشنطن تستعد لتسليم شحنة قنابل، كانت ضمن شحنة أسلحة متوجهة إلى إسرائيل وتم تعليقها الشهر الماضي".
ووفقا للمسؤول الإسرائيلي، من المتوقع أن تصل 1700 قنبلة زنة 220 كلغ.
ووفقا للموقع، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تخفيف الاحتقان بين بايدن والداعمين لإسرائيل في الكونغرس، الذي تنامى بعد قراره تجميد شحنة الأسلحة الأخيرة.
وكانت الولايات المتحدة قد أرجأت، في مايو/ أيار الماضي، تسليم قنابل وذخائر إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان.
إلا أن نتنياهو
خرج الأسبوع الماضي بتصريحات مفاجئة حول مماطلة أمريكا في تسليم تل أبيب للأسلحة، ما أثار حفيظة البيت الأبيض
الذي وصف تلك التصريحات بالمخيبة للآمال.
يذكر أن بايدن يواجه ضغوطا داخلية تدعوه لوقف تسليم الأسلحة لتل أبيب وسط ارتفاع وتيرة مقتل المدنيين في غزة، إذ فاق عدد الضحايا 37 ألفا والمصابين 86 ألفا، بحسب الإحصاءات الرسمية.