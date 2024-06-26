https://sarabic.ae/20240626/تقرير-أمريكا-سلمت-إسرائيل-أسلحة-في-شهرين-تعادل-ما-كان-يجب-إرساله-لمدة-عامين-1090201599.html

تقرير: أمريكا سلمت إسرائيل أسلحة في شهرين تعادل ما كان يجب إرساله لمدة عامين

تقرير: أمريكا سلمت إسرائيل أسلحة في شهرين تعادل ما كان يجب إرساله لمدة عامين

سبوتنيك عربي

كشف مسؤولون أمريكيون أن شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل تباطأت مؤخرا عن الأشهر الأولى من الحرب في غزة، لأن العديد من تلك الأسلحة تم شحنها أو تسليمها... 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T15:17+0000

2024-06-26T15:17+0000

2024-06-26T15:17+0000

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0d/1083102272_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ff574577ac8e621e6cc824b4f460175.jpg

ونقلت صحيفة أمريكية، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، قوله إن وتيرة التسليم الحالية مجرد "تباطؤ"، إذا ما تمت مقارنتها مع عمليات النقل الجوي الضخمة لعشرات الآلاف من الأسلحة في الأشهر الأولى من اندلاع الحرب في غزة.وأوضح أن الوتيرة الحالية مماثلة لمستويات وقت السلم، أو حتى أعلى منها.وتابع المسؤول في وزارة الخارجية: "وتيرتنا طبيعية، إن لم تكن متسارعة، لكنها بطيئة مقارنة بالأشهر القليلة الأولى من الحرب".وفي السياق، يقول مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، جيورا إيلاند، إنه مع بداية الحرب في غزة، سرعت إدارة بايدن تسليم شحنات الذخيرة إلى إسرائيل.وكانت الولايات المتحدة قد أرجأت في مايو/ أيار فقط تسليم قنابل وذخائر إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان.إلا أن نتنياهو خرج الأسبوع الماضي بتصريحات مفاجئة حول مماطلة أمريكا في تسليم تل أبيب أسلحة، ما أثار حفيظة البيت الأبيض الذي وصف تلك التصريحات بالمخيبة للآمال.يذكر أن بايدن يواجه ضغوطا داخلية تدعوا لوقف تسليم الأسلحة لتل أبيب وسط ارتفاع وتيرة مقتل المدنيين في غزة، إذ فاق عدد الضحايا 37 ألفا والمصابين 86 ألفا، بحسب الإحصاءات الرسمية.

https://sarabic.ae/20240621/نتنياهو-مستعد-لأي-انتقادات-مقابل-الحصول-على-الأسلحة-الأمريكية-1090027303.html

غزة

قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار