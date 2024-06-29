https://sarabic.ae/20240629/مقتل-ضابط-وجندي-إسرائيليين-شمالي-غزة-برصاص-قناص-ومبنى-مفخخ-1090323383.html
مقتل ضابط وجندي إسرائيليين شمالي غزة برصاص قناص ومبنى مفخخ
مقتل ضابط وجندي إسرائيليين شمالي غزة برصاص قناص ومبنى مفخخ
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل ضابط برتبة رائد وجندي في العملية العسكرية شمالي قطاع غزة برصاص قناص ومبنى مفخخ. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T20:34+0000
2024-06-29T20:34+0000
2024-06-29T20:34+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر إعلان مقتل ضابط وجندي خلال المعارك شمالي قطاع غزة، نتيجة لرصاص قناص فلسطيني ومبنى مفخخ أيضا.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الرائد ياكير شموئيل تيتلباوم (21 عاما)، التابع للكتيبة 77 من لواء جولاني، قد قتل بنيران قناص فلسطيني، وهو من مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة في المسافة بين القدس والضفة الغربية.فيما قتل الرقيب يائير أفيتان، التابع للكتيبة 890 من لواء المظليين، وهو من بلدة رعنانا، بنيران فلسطيني آخر داخل مبنى مفخخ شمالي القطاع.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت تقديرات إسرائيلية بأن الانتقال للمرحلة "ج" في قطاع غزة قد يمنع حربا في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني ويمهد الطريق أمام صفقة تبادل الرهائن.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هناك تقديرات قد تشير إلى منع حرب في الشمال الإسرائيلي أمام "حزب الله" في حال الانتقال إلى للمرحلة "ج" داخل قطاع غزة.ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على مجريات صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين "حماس" وإسرائيل، أن الأيام المقبلة مصيرية فيما يتعلق بتلك الصفقة، موضحة أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس على حركة حماس بهدف سرعة الحصول على رد إيجابي من رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240629/تقرير-انطلاق-مظاهرات-في-80-موقعا-للمطالبة-بإقالة-حكومة-نتنياهو-وإجراء-انتخابات-مبكرة-1090321962.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
مقتل ضابط وجندي إسرائيليين شمالي غزة برصاص قناص ومبنى مفخخ
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل ضابط برتبة رائد وجندي في العملية العسكرية شمالي قطاع غزة برصاص قناص ومبنى مفخخ.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر إعلان مقتل ضابط وجندي خلال المعارك شمالي قطاع غزة، نتيجة لرصاص قناص فلسطيني ومبنى مفخخ أيضا.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الرائد ياكير شموئيل تيتلباوم (21 عاما)، التابع للكتيبة 77 من لواء جولاني، قد قتل بنيران قناص فلسطيني، وهو من مستوطنة معاليه أدوميم
الواقعة في المسافة بين القدس والضفة الغربية.
فيما قتل الرقيب يائير أفيتان، التابع للكتيبة 890 من لواء المظليين، وهو من بلدة رعنانا، بنيران فلسطيني آخر داخل مبنى مفخخ شمالي القطاع.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت تقديرات إسرائيلية بأن الانتقال للمرحلة "ج" في قطاع غزة قد يمنع حربا في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني
ويمهد الطريق أمام صفقة تبادل الرهائن.
وذكرت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" أن هناك تقديرات قد تشير إلى منع حرب في الشمال الإسرائيلي أمام "حزب الله" في حال الانتقال إلى للمرحلة "ج" داخل قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على مجريات صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين "حماس" وإسرائيل، أن الأيام المقبلة مصيرية فيما يتعلق بتلك الصفقة، موضحة أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس على حركة حماس
بهدف سرعة الحصول على رد إيجابي من رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة
أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.