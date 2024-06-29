منجم يتسبب بابتلاع نصف ملعب لكرة القدم الأمريكية... فيديو
09:55 GMT 29.06.2024 (تم التحديث: 10:29 GMT 29.06.2024)
© Photo / Xمنجم يتسبب بابتلاع نصف احد الملاعب لكرة القدم الأمريكية وسط متنزه غوردون مور في ألتون بولاية إلينوي.
© Photo / X
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا غريبا من ولاية إلينوي الأمريكية، حيث انهار ملعب لكرة القدم الأمريكية، بشكل رهيب.
وأشارت مصادر محلية إلى أن الانهيار وقع في ملعب لكرة القدم الأمريكية وسط منتزه "غوردون مور" في ألتون بولاية إلينوي الأمريكية، الواقع فوق منجم للحجر الجيري.
وأظهر المقطع الأرض تنهار فجأة، مخلفة حفرة ضخمة، يبلغ عرضها نحو 100 قدم وعمقها من 30 إلى 50 قدما.
وأوضحت مصادر محلية أن منتزه "غوردون مور" تم إغلاقه أثناء إجراءات التحقيق.
📹منجم يتسبب بابتلاع نصف ملعب لكرة القدم الأمريكية وسط منتزه "غوردون مور" في ألتون بولاية إلينوي.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 29, 2024
وأظهر مقطع فيديو متداول الأرض تنهار فجأة، مخلفة حفرة ضخمة، يبلغ عرضها نحو 100 قدم وعمقها من 30 إلى 50 قدما pic.twitter.com/EGcz8777Mi
وقال ممثل شركة "New Frontier Materials": "لم يصب أحد في الحادث. تم إبلاغ المسؤولين في إدارة سلامة وصحة المناجم بما حدث، وفقا للوائح المعمول بها".
وأكد، بالقول: "السلامة هي على رأس أولوياتنا، سنعمل مع المدينة لمعالجة هذه المشكلة بأسرع ما يمكن وبأمان قدر الإمكان لضمان الحد الأدنى من التأثير على المجتمع".