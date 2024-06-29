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https://sarabic.ae/20240629/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-ردا-على-إيران-النظام-الذي-يهددنا-بالتدمير-يستحق-المثل-1090322403.html
وزير الخارجية الإسرائيلي ردا على إيران: النظام الذي يهددنا بالتدمير يستحق المثل
وزير الخارجية الإسرائيلي ردا على إيران: النظام الذي يهددنا بالتدمير يستحق المثل
سبوتنيك عربي
رد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على تهديدات إيران المتكررة بتدمير بلاده، في حال شن الجيش الإسرائيلي حربا على "حزب الله" اللبناني. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T19:50+0000
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وقال كاتس عبر منصة "إكس"، مساء اليوم السبت: "إن إيران تهدد اليوم بتدمير إسرائيل إذا ردت إسرائيل بشكل كامل على هجمات "حزب الله" من لبنان".وتابع: "ردي على إيران واضح: 1) إذا لم يوقف حزب الله إطلاق النار وينسحب من جنوب لبنان فسنتحرك ضده بكل قوة حتى يتم استعادة الأمن وعودة السكان إلى منازلهم. 2) ⁠النظام الذي يهدد بالتدمير يستحق التدمير".وكانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة حذرت، اليوم السبت، أنه في حالة وقوع هجوم إسرائيلي واسع النطاق على لبنان، فإن "حرب الإبادة" ستبدأ، بحسب قولها.وقالت البعثة عبر منصة "إكس": "على الرغم من أن إيران تعتبر دعاية النظام الصهيوني حول نيته مهاجمة لبنان حرباً نفسية، إلا أنه إذا شنت (إسرائيل) عدواناً عسكرياً واسع النطاق، فإن حرب إبادة ستعقبها".وأضافت: "كل الخيارات قيد الدراسة، بما في ذلك الانخراط الكامل لكل جبهات المقاومة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 18 حزيران/ يونيو الجاري، موافقته على خطط قتالية لشن هجوم على لبنان. وبعد ذلك، هدد وزير خارجية البلاد يسرائيل كاتس، بتدمير "حزب الله" وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق، مضيفا أن "إسرائيل تقترب من لحظة اتخاذ قرار سيغير القواعد على الجبهة الشمالية".وبدوره، قال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في 19 يونيو الجاري، إن الحزب قد يغزو شمالي إسرائيل إذا اشتدت المواجهة.وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويتبادل الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني، إطلاق النار يوميا على مواقع بعضهم بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، في حين أفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفاً من سكان شمالي إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sarabic.ae/20240628/الجيشان-الإسرائيلي-والأمريكي-يجريان-حوارا-استراتيجيا-حول-الحرب-في-غزة-والاستعدادات-ضد-إيران-1090260109.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية الإسرائيلي ردا على إيران: النظام الذي يهددنا بالتدمير يستحق المثل

19:50 GMT 29.06.2024
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
تابعنا عبر
رد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على تهديدات إيران المتكررة بتدمير بلاده، في حال شن الجيش الإسرائيلي حربا على "حزب الله" اللبناني.
وقال كاتس عبر منصة "إكس"، مساء اليوم السبت: "إن إيران تهدد اليوم بتدمير إسرائيل إذا ردت إسرائيل بشكل كامل على هجمات "حزب الله" من لبنان".
وتابع: "ردي على إيران واضح: 1) إذا لم يوقف حزب الله إطلاق النار وينسحب من جنوب لبنان فسنتحرك ضده بكل قوة حتى يتم استعادة الأمن وعودة السكان إلى منازلهم. 2) ⁠النظام الذي يهدد بالتدمير يستحق التدمير".
وكانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة حذرت، اليوم السبت، أنه في حالة وقوع هجوم إسرائيلي واسع النطاق على لبنان، فإن "حرب الإبادة" ستبدأ، بحسب قولها.
وقالت البعثة عبر منصة "إكس": "على الرغم من أن إيران تعتبر دعاية النظام الصهيوني حول نيته مهاجمة لبنان حرباً نفسية، إلا أنه إذا شنت (إسرائيل) عدواناً عسكرياً واسع النطاق، فإن حرب إبادة ستعقبها".
وأضافت: "كل الخيارات قيد الدراسة، بما في ذلك الانخراط الكامل لكل جبهات المقاومة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
الجيشان الإسرائيلي والأمريكي يجريان حوارا استراتيجيا حول الحرب في غزة والاستعدادات ضد إيران
أمس, 10:06 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 18 حزيران/ يونيو الجاري، موافقته على خطط قتالية لشن هجوم على لبنان. وبعد ذلك، هدد وزير خارجية البلاد يسرائيل كاتس، بتدمير "حزب الله" وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق، مضيفا أن "إسرائيل تقترب من لحظة اتخاذ قرار سيغير القواعد على الجبهة الشمالية".
وبدوره، قال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في 19 يونيو الجاري، إن الحزب قد يغزو شمالي إسرائيل إذا اشتدت المواجهة.
وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويتبادل الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني، إطلاق النار يوميا على مواقع بعضهم بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.
وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، في حين أفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفاً من سكان شمالي إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
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