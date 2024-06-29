وفد "سبوتنيك" يجري لقاءات رفيعة مع مسؤولي الإعلام العربي.. صور
© Sputnik . Sputnikوفد "سبوتنيك" يجري لقاءات رفيعة مع مسؤولي الإعلام العربي في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقرطاج، تونس، 29 يونيو/ حزيران 2024
وفد "سبوتنيك" يجري لقاءات رفيعة مع مسؤولي الإعلام العربي في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقرطاج، تونس، 29 يونيو/ حزيران 2024
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تابع وفد "سبوتنيك"، اليوم السبت، ممثلا في مديرة إدارة العمل مع الدول الأفريقية، فيكتوريا بودانوفا، ومدير المشاريع الدولية (ترويج المحتوى) نواف إبراهيم، لقاءاته مع مدراء المؤسسات الإعلامية في العالم العربي، بما فيه دول شمال أفريقيا، وذلك ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، تحت رعاية جامعة الدول العربية.
المدير العام لوزارة الإعلام اللبنانية: الإعلام الجديد" السوشيال ميديا" كشف الحقائق الأساسية والجوهرية لما يحدث في فلسطين
أجرى وفد "سبوتنيك" حوارا وديا غنيا مع المدير العام لوزارة الإعلام اللبنانية، الدكتور حسان محمد فلحة، حول أهمية متابعة التعاون الإعلامي الروسي اللبناني، خاصة بعد نجاح خطوة إطلاق مشروع "سبوتنيك لبنان".
وقيّم الدكتور فلحة هذا التعاون عاليا، إذ قال في تصريحات لـ"سبوتنيك": "الموضوع له أكثر من وجهة نظر، فبمجرد أن يكون هناك مؤسسة مثل "سبوتنيك" في لبنان فهذا يعود بالنفع على لبنان و"سبوتنيك" بالتوازي، ونرى أن كل مؤسسة إعلامية تريد أن تعمل في لبنان، لأن المناخ الإعلامي الملائم وحرية الرأي والتعبير متوفرة في لبنان، والأداء الإعلامي منطقي، ويحقق معادلة الرأي والرأي الآخر، وهذا أمر أساسي جدا".
وأضاف: "كما أنه من المهم أن نستمع مباشرة إلى الرأي حول الأحداث من مصادره الأساسية في الدول، التي دائما ما كنا نأخذ الأخبار عنها من خلال دول ثالثة، بمعنى أنه كانت هناك وكالات الأنباء الأخرى التي تنقل الأخبار الروسية، أما اليوم فقد اختلف الموضوع، وأصبح لدى الإعلام مصادر مباشرة، ولو لم يكن الإعلام الروسي بما فيه "سبوتينيك" أو "آر تي" فاعلا وقويا، لما كانوا منعوه وحظروه، بالمختصر المفيد: نحن في لبنان نشجع ونرحب بكل محطة إعلامية تحمل أفكار تساعد على رفع القضايا الإنسانية، مثل القضية الفلسطينية، وهذه ركيزة السياسية".
26 يونيو, 17:00 GMT
وتابع الدكتور فلحة في تصريحاته: "إن السياسة العدوانية الإسرائيلية، بما فيها تمعّن إسرائيل في قتل الشعب الفلسطيني الأشبه بالأعزل في غزة وفي الضفة الغربية، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على الأهالي في جنوب لبنان، يتم محاربتها بشتى الوسائل التي يمكن أن تحارب بها على الأصعدة العسكرية والثقافية والعلمية والإعلامية، نحن نحب الحياة وبالتالي نحن لسنا هواة موت".
وواصل: "الشعب الفلسطيني شعب مظلوم، والقضية الفلسطينية قضية إنسانية لا تتعلق بأديان، ولا تتعلق بأشخاص معينين، وإنما تتعلق بالإنسانية بشكل عام، وبالتالي نحن اليوم أمام أزمة إنسانية كبرى، وكل دولة تقف إلى جانب إسرائيل في العدوان على أهل غزة هي ترتكب جريمة، وتشارك في جريمة ترتقي إلى مستوى جريمة حرب بشكل واضح لا لبس فيه ضد الأطفال والنساء الذين يقتلهونهم".
ومضى المدير العام لوزارة الإعلام اللبنانية في حديثه لـ"سبوتنيك": "يجب على إسرائيل ومن يقف ورائها كف الاعتداء على الشعب الفلسطيني وعلى جنوب لبنان، وهنا لا بد من التحدث بعبارات دقيقة، كون ما يجري ليس صراع، بل هو حرب تشنّ على أهل غزة، والإعلام هنا له دور أساسي وجوهري في كشف الحقائق ودحض التزييف".
وأضاف: "ما تعاني منه روسيا حتى هذا اليوم من حجب المحطات والقنوات التلفزيونية هو نوع من تكميم الأفواه وليس حرية رأي، والمجتمع أو ما يسمى بالمجتمع الدولي هو مجتمع وهمي يعيش حالة انفصام في الشخصية، فكيف نكوّن حرية رأي ونتكلم عن حرية الإنسان، في حين نمنع فيه عمل بعض المحطات أو أغلب المحطات التي لا تتوافق مع سياستهم".
وأردف: "أكبر دليل على ما نقوله، هو ما حدث مع "سبوتنيك"، وتطبيق "تيك توك" في تشريعات للحكومة الأمريكية لمجلس النواب "مجلس الشيوخ" بحظره، لأنه لا يتوافق مع السياسة التي يديرونها، لكن الإعلام الجديد" السوشيال ميديا" هو الذي كشف الحقائق الأساسية والجوهرية لما يحصل في فلسطين، وهذا الإعلام هو الذي سينتصر، لأن القضية هي قضية عادلة، ويجب أن نصل إلى خواتيم تنتصر فيها قيم الحق والإنسانية".
مدير خدمات البث التلفزيوني في "عرب سات": الشراكة مع "سبوتنيك" ستثمر عن محتوى منوع على منصات مختلفة
وخلال حديث لـ"سبوتنيك" مع مدير خدمات البث التلفزيوني في شبكة "عرب سات الإعلامية"، المهندس ليث العاني، قال: "تشرفنا بزيارة وكالة "سبوتنيك" العريقة لجناح "عرب سات"، ومن الجدير بالتقدير أن نرى تعاونا مثمرا بين "عربسات" و"سبوتنك" الشهيرة، التي تقدم محتوى منوّع على منصات مختلفة، وهذه الشراكة الواعدة يمكن أن تفتح أبوابا كثيرة للجانبين في مجالات الإذاعة والتلفزيون والأرشيف، وفي تبادل الخبرات والمحتوى، بما في ذلك الأفلام والبرامج الأرشيفية، كما يمكن أن يعزز هذا التعاون من فهم الثقافات المختلفة، ويجلب الفائدة للجمهورين العربي والروسي".
وتابع: "يمكننا العمل على موضوع "سوبتايتلنغ" (ترجمة) للمحتوى ، وهو ما يمكن أن يكون خطوة هامة لجعل هذا المحتوى متاحا للجمهور العربي بسهولة أكبر، مما يعزز من الروابط الثقافية بين الشعوب، ونقل الثقافة الروسية الى الجمهور العربي ومن من جهة أخرى، ونقل الثقافة العربية إلى روسيا كما يمكن أن يسهم في تعزيز الفهم المتبادل والتقارب بين الثقافات".
بدوره، تمنى مدير المشاريع الدولية (ترويج المحتوى)، نواف إبراهيم، التوفيق والنجاح في هذه الشراكة، مشيرا الى أن وكالة "سبوتنيك" تتطلع لرؤية ثمار هذا التعاون قريبا، منوها بأن وكالة "سبوتنيك" ستقدم كل ما يلزم لتحقيق التعاون المطلوب".
© Sputnik . Sputnikوفد "سبوتنيك" يجري لقاءات رفيعة مع مسؤولي الإعلام العربي في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقرطاج، تونس، 29 يونيو/ حزيران 2024
1/5
© Sputnik . Sputnik
وفد "سبوتنيك" يجري لقاءات رفيعة مع مسؤولي الإعلام العربي في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقرطاج، تونس، 29 يونيو/ حزيران 2024
© Sputnik . Sputnikوفد "سبوتنيك" يجري لقاءات رفيعة مع مسؤولي الإعلام العربي في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقرطاج، تونس، 29 يونيو/ حزيران 2024
2/5
© Sputnik . Sputnik
وفد "سبوتنيك" يجري لقاءات رفيعة مع مسؤولي الإعلام العربي في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقرطاج، تونس، 29 يونيو/ حزيران 2024
© Sputnik . Sputnikوفد "سبوتنيك" يجري لقاءات رفيعة مع مسؤولي الإعلام العربي في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقرطاج، تونس، 29 يونيو/ حزيران 2024
3/5
© Sputnik . Sputnik
وفد "سبوتنيك" يجري لقاءات رفيعة مع مسؤولي الإعلام العربي في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقرطاج، تونس، 29 يونيو/ حزيران 2024
© Sputnik . Sputnikوفد "سبوتنيك" يجري لقاءات رفيعة مع مسؤولي الإعلام العربي في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقرطاج، تونس، 29 يونيو/ حزيران 2024
4/5
© Sputnik . Sputnik
وفد "سبوتنيك" يجري لقاءات رفيعة مع مسؤولي الإعلام العربي في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقرطاج، تونس، 29 يونيو/ حزيران 2024
© Sputnik . Sputnikوفد "سبوتنيك" يجري لقاءات رفيعة مع مسؤولي الإعلام العربي في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقرطاج، تونس، 29 يونيو/ حزيران 2024
5/5
© Sputnik . Sputnik
وفد "سبوتنيك" يجري لقاءات رفيعة مع مسؤولي الإعلام العربي في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقرطاج، تونس، 29 يونيو/ حزيران 2024
1/5
© Sputnik . Sputnik
وفد "سبوتنيك" يجري لقاءات رفيعة مع مسؤولي الإعلام العربي في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقرطاج، تونس، 29 يونيو/ حزيران 2024
2/5
© Sputnik . Sputnik
وفد "سبوتنيك" يجري لقاءات رفيعة مع مسؤولي الإعلام العربي في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقرطاج، تونس، 29 يونيو/ حزيران 2024
3/5
© Sputnik . Sputnik
وفد "سبوتنيك" يجري لقاءات رفيعة مع مسؤولي الإعلام العربي في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقرطاج، تونس، 29 يونيو/ حزيران 2024
4/5
© Sputnik . Sputnik
وفد "سبوتنيك" يجري لقاءات رفيعة مع مسؤولي الإعلام العربي في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقرطاج، تونس، 29 يونيو/ حزيران 2024
5/5
© Sputnik . Sputnik
وفد "سبوتنيك" يجري لقاءات رفيعة مع مسؤولي الإعلام العربي في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقرطاج، تونس، 29 يونيو/ حزيران 2024
سفير سلام: نرفض تقليص حدود عمل "سبوتنيك" أو محاولة حظرها
وخلال اللقاء مع الدكتور المهندس جمال أحمد يعقوب عبد الله كمال، رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة - سفير السلام الدولي (جامعة الدول العربية)، والقاضي بالمحكمة الدولية لتسوية النزاعات في مملكة البحرين، عبّر عن تأييده للتعاون مع وكالة " سبوتنيك" قائلا: "عندما نتحدث عن وكالة "سبوتنك" العالمية الروسية، فان حديثنا ينطلق من واقع أن لها حق في نشر الأخبار وتقصي الحقائق، كغيرها من وكالات الأنباء العالمية، ولا يجب تقليص حدود عملها أو محاولة حظرها".
وتابع: "نحن ندعم "سبوتنك" الروسية في عملها لنشر الحقيقة، ونشدد على دعم حرية الإعلام ووكالات الأنباء مثل وكالة "سبوتنك"، فالإعلام هو حجر الأساس لنشر الحقائق وتوضيح الأمور للرأي العام، ومن المهم أن تكون هناك حرية للصحفيين، ووكالات الأنباء في نشر الأخبار وتقصي الحقائق بشكل مستقل وشفاف بغض النظر عن التوترات أو الخلافات بين الدول، يجب أن تكون وكالات الأنباء قادرة على العمل بحرية ودون قيود تفرض على مهامها، والحق في الوصول إلى المعلومات ونشرها هو حق عالمي، ويجب دعمها لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب".
وأضاف: "يجب دعم هذه الرؤية الشفافة، التي تسعى لتحقيق إعلام حر ونزيه، أتمنى لكم كل التوفيق في جهودكم، ونحن دائما مستعدون للوقوف معكم ودعم عمل وكالة "سبوتنيك".
المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في السودان: التعاون مع "سبوتنيك" يدعمنا ويشرفنا
قال المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في السودان، إبراهيم محمد أحمد إبراهيم البزعي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون: "نحن جيل السبعينيات نتعامل مع وكالة "سبوتنيك"، التي تمتلك تاريخا طويلا وخبرة واسعة في المجال الاعلامي، وهذا التاريخ من الخبرة والتجربة لا تخطئه العين، وحينما دخلنا مجال العمل الإعلامي إلى أن أصبحنا مسؤولين، وكنا دائما نتوق للتعاون مع مثل هذه المؤسسات، التي لها مكانتها واسمها الكبير وبصمتها في الوسط الإعلامي العالمي وهذا التعاون يشرفنا".
وتابع: "نحن نتوق لأن ننتمي لمثل هذه المؤسسات الكبيرة، وهذا يزيدنا شرفا كونها تمتلك مخزونا مهنيا غنيا، وهذا ما نسعى إليه في إطار بناء مؤسساتنا وفي تاسيس العلاقات المهنية الإعلامية ما بين روسيا وبعض الدول في آسيا ووسائل الإعلام الأفريقية، ومن بينها في السودان، ومن هنا يمكن لنا أن نؤسس مدرسة إعلامية متميزة، وهذا ما نسعى إليه، خاصة وإنه في محيطنا ومنطقتنا وإقليمنا ضاعت الهوية الإعلامية".
وأضاف: "وفي فترة من الفترات بعض الدول التي كنا نتدرب لديها أخذت مساحة واسعة في وسائطنا الإعلامية، أما في مشروع بناء المستقبل الإعلامي المميز لبلادنا فأنتم الأقرب لمؤسساتنا الإعلامية ولمجتمعاتنا، ولذلك فإننا نعشم أن يتحقق هذا التعاون عبر أي اتفاقيات ونحن متأكدون بأنها ستكون لصالحنا ولصالح الطرفين، وبفضل هذا التعاون سنحظى بالفائدة الأكبر، لأنكم أكثر خبرة في مؤسسة مثل "سبوتنيك" لها اسمها في العالم، فالانتماء إليها والتعاون معها معها يشرفنا ويدعمنا".
ممثل هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية: محتوى "سبوتنيك" غني ويتجاوب مع الواقع العربي
أشار ممثل هيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية، ورئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية في اتحاد الإذاعات العربية، خلال لقائه مع "سبوتنيك" إلى أن "هذا المهرجان يعتبر من أعظم المهرجمات العربية الذي يجمع مؤسسات الإعلام العربي والإعلاميين العرب، ويزرع بين العرب حب المنافسة في تقديم إعلام جديد وأعمال جديدة تواكب هذا الوقت".
وتابع: "الإعلام مهم في عالمنا الحالي لتوضيح صورته والأحداث التي تمر بها المنطقة العربية بشكل عام، وهنا نتوجه لاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بالشكر والتقدير على إقامة مثل هذا المهرجان والمعارض الملحقة به، شاكرين له هذه الجهود البارزة والمتميزة في تنظيم مهرجان عربي عربي، ونلتمس في هذا المهرجان أيضا مشاركة الدول الشقيقة وبعض الدول غير العربية، وهذا يعكس انطباعا جميلا، وقد حان الوقت لنثبت من نحن لنظهر الحقيقة للآخرين، وهنا نشيد بأهمية التعاون مع وكالات أنباء عالمية مثل "سبوتنيك"، والتعاون مستمر مع وكالات الأنباء".
وأضاف موضحا: "طبعا الشيء الأهم يكمن في محتوى المادة الإعلامية التي يتم تقديمها ليس من جهة الكم وإنما الكيف، نحن نسعى إلى الكيف وليس الكم، وهناك وكالات على مستوى العالم العربي، وأيضا على مستوى العالم بشكل عام يتعاون معها الاتحاد أيضا يقدم خدماته أيضا للدول العربية وهذا شيء جميل، ومحتوى "سبوتنيك" غني ويتجاوب مع الواقع العربي، ونعمل بإذن الله على تغطية واقعية للأحداث من وجهة نظري".
وواصل: "الانعكاس الذي حدث في تغطية الأحداث وما يدور في غزة انعكس إيجابا على الإعلام الغربي، وأيضا على المواطن الغربي، وعكس رؤية الحقيقة، التي كانت مغيّبة عما يحدث في العالم العربي، وبالذات في ما يدور في الشرق الأوسط، إذ عكس الإعلام الغربي في أحيان كثيرة صورة سلبية للغاية، ولآن اتضحت الصورة، وأرى أنه خلال الفترة الحالية والفترة القادمة سيكون العمل الإعلامي النظيف انعكاسا لصورة الحقيقة وإثباتا لها من أهل الحقيقة، وبالنهاية لا يبتقى سوى الحقيقة".