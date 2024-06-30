https://sarabic.ae/20240630/الرئيس-الجزائري-يوجه-برقية-تعزية-للعاهل-المغربي-1090335928.html
الرئيس الجزائري يوجه برقية تعزية للعاهل المغربي
الرئيس الجزائري يوجه برقية تعزية للعاهل المغربي
سبوتنيك عربي
وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة إلى العاهل المغربي محمد السادس، بعد وفاة والدة الأخير، الأميرة للا لطيفة أمحزون. 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T13:56+0000
2024-06-30T13:56+0000
2024-06-30T13:56+0000
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وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن "الرئيس عبد المجيد تبون، قال في تعزية إلى الملك محمد السادس، إنه تلقى بأسى نبأ عودة روح والدة ملك المغرب إلى خالقها وبارئها".وأضاف تبون، في برقية التعزية، أنه "كان لهذا الخبر المحزن الذي ألّم بكم وبالأسرة الملكية، بالغ الأثر"، متابعا: "باسمي الخاص وباسم الشعب الجزائري، أتوجه لجلالتكم بأصدق التعازي".وأمس السبت، توفيت الأميرة للا لطيفة، حرم الملك الراحل الحسن الثاني، ووالدة العاهل المغربي الحالي محمد السادس.وجاء في بيان القصر الملكي المغربي: "يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات".وأضاف: "وإننا إذ ننعى هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير أن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره. وإنا لله وإنا إليه راجعون"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
https://sarabic.ae/20240629/وفاة-والدة-ملك-المغرب-محمد-السادس-1090316765.html
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أخبار المغرب اليوم, الجزائر, عبد المجيد تبون, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, عبد المجيد تبون, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس الجزائري يوجه برقية تعزية للعاهل المغربي
وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة إلى العاهل المغربي محمد السادس، بعد وفاة والدة الأخير، الأميرة للا لطيفة أمحزون.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن "الرئيس عبد المجيد تبون، قال في تعزية إلى الملك محمد السادس، إنه تلقى بأسى نبأ عودة روح والدة ملك المغرب إلى خالقها وبارئها".
وأضاف تبون، في برقية التعزية، أنه "كان لهذا الخبر المحزن الذي ألّم بكم وبالأسرة الملكية، بالغ الأثر"، متابعا: "باسمي الخاص وباسم الشعب الجزائري، أتوجه لجلالتكم بأصدق التعازي".
وأمس السبت، توفيت الأميرة للا لطيفة
، حرم الملك الراحل الحسن الثاني، ووالدة العاهل المغربي الحالي محمد السادس.
وجاء في بيان القصر الملكي المغربي: "يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات".
وأضاف: "وإننا إذ ننعى هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير أن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره. وإنا لله وإنا إليه راجعون"، وفقا لصحيفة
"هسبريس" المغربية.