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القنصل الإيراني يشكر السعودية على تعاونها في إجراء الانتخابات الرئاسية لبلاده في المملكة

القنصل الإيراني يشكر السعودية على تعاونها في إجراء الانتخابات الرئاسية لبلاده في المملكة

سبوتنيك عربي

وجّه القنصل العام الإيراني لدى السعودية، حسن زرنكار، اليوم الأحد، الشكر للمملكة العربية السعودية، على تعاونها في إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ14 على... 30.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-30T08:44+0000

2024-06-30T08:44+0000

2024-06-30T08:44+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" عن زرنكار، رسالة شكر فيها السعودية على إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بمشاركة الإيرانيين المقيمين والحجاج الإيرانيين الموجودين في المملكة العربية السعودية.ولفت زرنكار، في رسالته، إلى أنه "ولحسن الحظ، فإن عملية التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، تشير إلى تحسن العلاقات الثنائية وتوطيد العلاقات الوثيقة بين البلدين".وكان وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، كان قد صرح يوم الأربعاء الماضي، بأن "السلطات السعودية لم تسمح للحجاج الإيرانيين حتى الآن، بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية".ونقلت وكالة "مهر" عن وحيدي، قوله: "لدينا ما يقارب 80 ألف مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية في الداخل و344 مركز اقتراع في الخارج"، وتابع: "لدينا مشكلة في السعودية؛ هناك عدد كبير من حجاجنا موجودون في هذا البلد، لكن المملكة العربية السعودية لم تقبل بعد بإجراء الانتخابات".وأعرب الوزير الإيراني عن أمله في أن يتم حل هذه المشكلة، لافتًا إلى أن "كندا أيضا، على الرغم من أنها تدعي دعم حقوق الإنسان، فإنها لم تقبل أن يستخدم مواطنونا حقهم في التصويت"، على حد وصفه.أعقب تلك التصريحات مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ونظيره الإيراني المكلف علي باقري كني، يوم الجمعة الماضية، بحثا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل ما شهدته تلك العلاقات من تقارب في الفترة الأخيرة.وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، كان قد دعا يوم الثلاثاء الماضي، إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية المقررة، التي انطلقت يوم 28 يونيو/ حزيران الجاري.

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