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https://sarabic.ae/20240630/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخين-باليستيين-أحدهما-قصير-المدى-1090346892.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين أحدهما قصير المدى
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين أحدهما قصير المدى
سبوتنيك عربي
أطلقت كوريا الشمالية، ليل الأحد/الاثنين، صاروخين باليستيين، أحدهما قصير المدى، حسبما قالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة. 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T23:43+0000
2024-06-30T23:43+0000
كوريا الشمالية
وزارة الدفاع الكورية الجنوبية
العالم
باليستي
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وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى وصاروخا باليستيا آخر".وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في الشرق.كانت الإدارة العامة للصواريخ في كوريا الشمالية ذكرت يوم الخميس الماضي، أنها اختبرت بنجاح في 26 يونيو/حزيران صواريخ برؤوس حربية قابلة للفصل "لفصل رؤوسها الحربية المناورة والتحكم في توجيهها".وأشار الجيش الكوري الجنوبي إلى أن بيونغ يانغ أجرت تجربة إطلاق صاروخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، وانتهى الأمر بالفشل.
https://sarabic.ae/20240630/كوريا-الشمالية-تتعهد-باتخاذ-إجراءات-مضادة-هجومية-وساحقة-ضد-جارتها-الجنوبية-وأمريكا-واليابان-1090326577.html
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كوريا الشمالية, وزارة الدفاع الكورية الجنوبية, العالم, باليستي
كوريا الشمالية, وزارة الدفاع الكورية الجنوبية, العالم, باليستي

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين أحدهما قصير المدى

23:43 GMT 30.06.2024
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEكوريا الشمالية تطلق صارخ باليستي
كوريا الشمالية تطلق صارخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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أطلقت كوريا الشمالية، ليل الأحد/الاثنين، صاروخين باليستيين، أحدهما قصير المدى، حسبما قالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى وصاروخا باليستيا آخر".
وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في الشرق.
جيش كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
كوريا الشمالية تتعهد باتخاذ "إجراءات مضادة هجومية وساحقة" ضد جارتها الجنوبية وأمريكا واليابان
05:21 GMT
كانت الإدارة العامة للصواريخ في كوريا الشمالية ذكرت يوم الخميس الماضي، أنها اختبرت بنجاح في 26 يونيو/حزيران صواريخ برؤوس حربية قابلة للفصل "لفصل رؤوسها الحربية المناورة والتحكم في توجيهها".
وأشار الجيش الكوري الجنوبي إلى أن بيونغ يانغ أجرت تجربة إطلاق صاروخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، وانتهى الأمر بالفشل.
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