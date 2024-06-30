https://sarabic.ae/20240630/مصر-توقع-29-اتفاقية-ومذكرة-تفاهم-مع-شركات-تابعة-للاتحاد-الأوروبي-بقيمة-49-مليار-يورو-1090339100.html
مصر توقع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو
مصر توقع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، أن "مصر عازمة على المضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي لتحقيق آمال الشعب المصري في غد أفضل يسوده... 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T16:31+0000
2024-06-30T16:31+0000
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وقال مدبولي، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إن "المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو، وتوقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 7.18 مليار يورو مع تحالفات أوروبية أو شركات تصدر للاتحاد الأوروبي".وأضاف أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حرص على امتصاص الأزمات والتحديات المختلفة"، مؤكدا أن "مصر سعت لإعطاء دفعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بتعميق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي".وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس السبت، أن "أكثر من 20 شركة أوروبية وقّعت اتفاقات أو مذكرات تفاهم بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر".وأضافت فون دير لاين، أن "مصر والاتحاد الأوروبي، بدآ عصرا جديدا من الصداقة في مارس (آذار الماضي)"، متابعة: "في مارس الماضي، رحب الرئيس السيسي، بي وبـ5 قادة أوروبيين في المدينة التاريخية القاهرة، ووقعنا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة".وانطلق في العاصمة القاهرة، أمس السبت، مؤتمر "الاستثمار المصري - الأوروبي" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.وتضمنت فعاليات المؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص.وعلى مدار يومي المؤتمر خصصت قاعات لعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية، لبحث فرص إقامة الشراكات الممكنة في المجالات المختلفة.
https://sarabic.ae/20240629/الرئيس-المصري-مصر-تخطو-بخطى-ثابتة-وسريعة-على-طريق-الإصلاح-1090298908.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر توقع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات تابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، أن "مصر عازمة على المضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي لتحقيق آمال الشعب المصري في غد أفضل يسوده الاستقرار".
وقال مدبولي، خلال الجلسة الختامية
لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، إن "المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو، وتوقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 7.18 مليار يورو مع تحالفات أوروبية أو شركات تصدر للاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حرص على امتصاص الأزمات والتحديات المختلفة"، مؤكدا أن "مصر سعت لإعطاء دفعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بتعميق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي".
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس السبت، أن "أكثر من 20 شركة أوروبية وقّعت اتفاقات أو مذكرات تفاهم
بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر".
وأضافت فون دير لاين، أن "مصر والاتحاد الأوروبي
، بدآ عصرا جديدا من الصداقة في مارس (آذار الماضي)"، متابعة: "في مارس الماضي، رحب الرئيس السيسي، بي وبـ5 قادة أوروبيين في المدينة التاريخية القاهرة، ووقعنا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة".
وانطلق في العاصمة القاهرة، أمس السبت، مؤتمر "الاستثمار المصري - الأوروبي" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
وتضمنت فعاليات المؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص.
وعلى مدار يومي المؤتمر خصصت قاعات لعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية، لبحث فرص إقامة الشراكات الممكنة في المجالات المختلفة.