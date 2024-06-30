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وزير الطاقة السعودي: لن يهزمنا أحد في عملية تقليل كلفة إنتاج الطاقة بكل أشكالها
وزير الطاقة السعودي: لن يهزمنا أحد في عملية تقليل كلفة إنتاج الطاقة بكل أشكالها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الأحد، أنه لن يستطيع أحد هزيمة المملكة في عملية تقليل كلفة الطاقة بأشكالها ;htm. 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T12:10+0000
2024-06-30T12:10+0000
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جاء ذلك على حفل على هامش توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل "الجافورة"، والمرحلة الثالثة من مشروع "توسعة شبكة الغاز الرئيسية".وقال الوزير في هذا الصدد: "لنا شواهد الآن في هذا القطاع، بما في ذلك ما نحققه حاليا من أرقام قياسية في موضوع إنتاج الطاقة المتجددة، ومازال هذا يشكل تحديًا لنا، ونريد أن نرى من يتحدانا في هذا المجال لنقنعه بأنه لن يغلبنا أحد في عملية تقليل كلفة إنتاج الطاقة بكافة أشكالها".وتابع: "قادرون على أن نكون سباقين في تطوير برامجنا لتلبية حاجتنا الاقتصادية".وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، إن "مشروع "الجافورة" سيوفر مليوني قدم مكعبة يوميا من الغاز وسيستخدم في وقت الذروة".ولفت إلى أن "الطاقة الحالية لشبكة الغاز الرئيسية للسعودية، تبلغ حوالي 4 آلاف كيلو متر، فيما سيتم ربط المشروع بـ40 منشأة تشمل محطات الكهرباء وتحلية المياه ومصانع ومعامل إنتاج البتروكيماويات".وأشار الوزير السعودي إلى أن "إنتاج السعودية من الغاز سيزداد 33% بحلول عام 2032، وإنتاجها من الغاز سيرتفع بأكثر من 60% بحلول 2030".من ناحية أخرى، شدد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، في حديثه، بالقول: "أكرر بثقة أكبر.. من لم يشارك في شراء أسهم "أرامكو" سيندم".وفي 30 مايو/ أيار الماضي، أعلنت شركة "أرامكو"، المملوكة للمملكة العربية السعودية، عن بيعها 1.545 مليار سهم، أو ما يقرب من 0.64% من أسهمها المصدرة، في البورصة السعودية.
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اكتتاب أرامكو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم الآن, سوق النفط
اكتتاب أرامكو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم الآن, سوق النفط

وزير الطاقة السعودي: لن يهزمنا أحد في عملية تقليل كلفة إنتاج الطاقة بكل أشكالها

12:10 GMT 30.06.2024
© AFP 2023 / ANDY BUCHANANوزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© AFP 2023 / ANDY BUCHANAN
تابعنا عبر
أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الأحد، أنه لن يستطيع أحد هزيمة المملكة في عملية تقليل كلفة الطاقة بأشكالها ;htm.
جاء ذلك على حفل على هامش توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل "الجافورة"، والمرحلة الثالثة من مشروع "توسعة شبكة الغاز الرئيسية".
وقال الوزير في هذا الصدد: "لنا شواهد الآن في هذا القطاع، بما في ذلك ما نحققه حاليا من أرقام قياسية في موضوع إنتاج الطاقة المتجددة، ومازال هذا يشكل تحديًا لنا، ونريد أن نرى من يتحدانا في هذا المجال لنقنعه بأنه لن يغلبنا أحد في عملية تقليل كلفة إنتاج الطاقة بكافة أشكالها".
وتابع: "قادرون على أن نكون سباقين في تطوير برامجنا لتلبية حاجتنا الاقتصادية".
وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، إن "مشروع "الجافورة" سيوفر مليوني قدم مكعبة يوميا من الغاز وسيستخدم في وقت الذروة".
ولفت إلى أن "الطاقة الحالية لشبكة الغاز الرئيسية للسعودية، تبلغ حوالي 4 آلاف كيلو متر، فيما سيتم ربط المشروع بـ40 منشأة تشمل محطات الكهرباء وتحلية المياه ومصانع ومعامل إنتاج البتروكيماويات".
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وأشار الوزير السعودي إلى أن "إنتاج السعودية من الغاز سيزداد 33% بحلول عام 2032، وإنتاجها من الغاز سيرتفع بأكثر من 60% بحلول 2030".
من ناحية أخرى، شدد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، في حديثه، بالقول: "أكرر بثقة أكبر.. من لم يشارك في شراء أسهم "أرامكو" سيندم".
وفي 30 مايو/ أيار الماضي، أعلنت شركة "أرامكو"، المملوكة للمملكة العربية السعودية، عن بيعها 1.545 مليار سهم، أو ما يقرب من 0.64% من أسهمها المصدرة، في البورصة السعودية.
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