https://sarabic.ae/20240701/بعد-اتهام-بكين-بالتحريض-خبير-صيني-لـسبوتنيك-التهم-باطلة-والغرب-يحاول-زعزعة-الاستقرار-الدولي---1090370273.html

بعد اتهام بكين بالتحريض.. خبير صيني لـ"سبوتنيك": التهم باطلة والغرب يحاول زعزعة الاستقرار الدولي

بعد اتهام بكين بالتحريض.. خبير صيني لـ"سبوتنيك": التهم باطلة والغرب يحاول زعزعة الاستقرار الدولي

سبوتنيك عربي

أكد الخبير في شؤون شرق آسيا، نادر رونغ هانغ، أنّ اتهام حلف شمال الأطلسي (الناتو) للصين بالتحريض على صراع في أوروبا هو اتهام باطل ولا أساس له من الصحة. 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T17:31+0000

2024-07-01T17:31+0000

2024-07-01T17:31+0000

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وأوضح هانغ في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "بكين تتمسك بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتحاول الحفاظ على أمن المنطقة"، وأن "لا نية لها للتدخل في الشؤون الأوروبية".وإذ انتقد هانغ المعايير المزدوجة لدى الغرب، أكد أنّ "دوله تلوم الصين وتتهمها بدعم روسيا فقط لعدم وقوفها إلى جانب أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنّ "موقف الصينيين حيال الملف الأوكراني موقف حيادي وعادل".وأضاف: "تزويد الغرب أوكرانيا بالأسلحة يشير إلى رغبة أوروبا وأمريكا في التشبث بالهيمنة والمواقف المتعجرفة تجاه الدول النامية".وجدد التأكيد أنّ "الصين لا ترضى بالحروب"، وأنّه "ليس من مصلحتها توسيع دائرة الصراعات حول العالم وصب الزيت على النار".وأوضح أنّ "الصين تتمتع بإمكانيات عسكرية هائلة ولا تقبل باحتواء قدراتها، إلا أنها ترفض في الوقت ذاته الانخراط في صراعات إقليمية أو دولية حفاظا على أمنها القومي".واعتبر هانغ أنّ "العالم يتجه نحو التعددية القطبية، ما يعني أن أي دولة ستفشل مستقبلا في السيطرة على العالم، لذا على الغرب التشاور مع الدول النامية والكف عن محاولات تهديد الاستقرار الدولي بالوسائل العسكرية".

https://sarabic.ae/20240628/الرئيس-الصيني-يتعين-على-دول-العالم-الالتزام-بالقاعدة-الذهبية-المتمثلة-في-عدم-التدخل-1090256820.html

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