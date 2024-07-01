https://sarabic.ae/20240701/غالانت-لدينا-نحو-761-قتيلا-من-الجيش-ونحن-بحاجة-إلى-10-آلاف-جندي-1090363508.html
غالانت: لدينا نحو 761 قتيلا من الجيش ونحن بحاجة إلى 10 آلاف جندي
غالانت: لدينا نحو 761 قتيلا من الجيش ونحن بحاجة إلى 10 آلاف جندي
سبوتنيك عربي
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الاثنين، عن "حاجة الجيش الإسرائيلي إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور". 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T13:26+0000
2024-07-01T13:26+0000
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وقال غالانت، خلال جلسة للجنة الخارجية والدفاع، إن "هناك نحو 761 قتيلا من الجيش وأكثر من 4 آلاف مصاب"، مؤكدًا أنه "لا يعقل في هذا الواقع الذي فقدنا فيه أكثر من لواء كامل أن نعفي شرائح سكانية كاملة من الخدمة العسكرية".وشدد على "ضرورة تجنيد الحريديم بنسب أعلى في الجيش الإسرائيلي"، مضيفًا أنه "يمكن أن يطرأ أي تطور مفاجئ في الضفة الغربية".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240701/بن-غفير-نتنياهو-يعلم-أنه-إذا-توقفت-الحرب-لن-أكون-في-الحكومة-1090349249.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غالانت: لدينا نحو 761 قتيلا من الجيش ونحن بحاجة إلى 10 آلاف جندي
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الاثنين، عن "حاجة الجيش الإسرائيلي إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور".
وقال غالانت، خلال جلسة للجنة الخارجية والدفاع
، إن "هناك نحو 761 قتيلا من الجيش وأكثر من 4 آلاف مصاب"، مؤكدًا أنه "لا يعقل في هذا الواقع الذي فقدنا فيه أكثر من لواء كامل أن نعفي شرائح سكانية كاملة من الخدمة العسكرية".
وشدد على "ضرورة تجنيد الحريديم بنسب أعلى في الجيش الإسرائيلي"، مضيفًا أنه "يمكن أن يطرأ أي تطور مفاجئ في الضفة الغربية".
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب
بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.