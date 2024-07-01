https://sarabic.ae/20240701/كبير-مستشاري-ترامب-يكشف-عن-إجراء-داخلي-كبير-يقوم-به-الأخير-عند-فوزه-في-الانتخابات--1090355286.html

كبير مستشاري ترامب يكشف عن إجراء داخلي كبير يقوم به الأخير عند فوزه في الانتخابات

كبير مستشاري ترامب يكشف عن إجراء داخلي كبير يقوم به الأخير عند فوزه في الانتخابات

سبوتنيك عربي

أعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ستيف بانون، أنه في حال فاز رئيسه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، فذلك سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات... 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T09:20+0000

2024-07-01T09:20+0000

2024-07-01T09:21+0000

العالم

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وأشار بانون خلال مقابلة صحفية إلى أنه في حال فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، سيبدأ الأخير تحقيقا ضد بعض كبار المسؤولين.ولفت بانون إلى أن "هذا الإجراء لا يعد انتقاما على الإطلاق"، مضيفا أن القائمة المحتملة ستشمل القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق أندرو مكابي، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، ووزير الدفاع السابق مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة السابق مارك ميلي، والمدعي العام السابق ويليام بار. وبحسب بانون، إذا لم يفعل هؤلاء الأشخاص أي شيء غير قانوني، فليس لديهم ما يخشونه.وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية، والصراع في أوكرانيا، ومشاكل الاقتصاد الأمريكي، ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات.ونظم الحدث شبكة "CNN" الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في "الاستوديو"، حيث أُجريت المناظرة، إذ كان هناك فقط المصورون والمحاورون والمشاركان الاثنان.

https://sarabic.ae/20240630/نائب-أوكراني-يكشف-ما-حصل-في-قصر-كييف-بعد-المناظرة-بين-بايدن-وترامب-1090330795.html

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