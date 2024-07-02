https://sarabic.ae/20240702/خبير-أمريكي-يتهم-دولة-غربية-بالتحريض-لهجمات-سيفاستوبول-1090397281.html
خبير أمريكي يتهم دولة غربية بالتحريض لهجمات سيفاستوبول
خبير أمريكي يتهم دولة غربية بالتحريض لهجمات سيفاستوبول
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، أن الولايات المتحدة هاجمت روسيا بالفعل، عن طريق السماح للقوات المسلحة الأوكرانية بمهاجمة سيفاستوبول بأسلحة... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T17:24+0000
2024-07-02T17:24+0000
2024-07-02T17:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ريتر على قناة "جودجينغ فريدوم" على اليوتيوب: "لقد هاجمت أمريكا روسيا، وهذا هو الشيء الرئيسي الذي يجب أن نتحدث عنه".وفي وقت سابق يوم 23 يونيو/ حزيران، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، بصواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على البنية التحتية المدنية في مدينة سيفاستوبول، بواسطة صواريخ من طراز "أتاكمز".وأكدت أن مسؤولية الضربة الصاروخية المتعمدة على المدنيين في سيفاستوبول تقع بالدرجة الأولى على عاتق واشنطن، التي زودت أوكرانيا بهذه الأسلحة، وكذلك على نظام كييف، الذي انطلقت هذه الضربة من أراضيه.
https://sarabic.ae/20240702/قائد-قوات-أخمات-الروسية-يتوقع-توقيت-انتهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1090389432.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
خبير أمريكي يتهم دولة غربية بالتحريض لهجمات سيفاستوبول
صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، أن الولايات المتحدة هاجمت روسيا بالفعل، عن طريق السماح للقوات المسلحة الأوكرانية بمهاجمة سيفاستوبول بأسلحة أمريكية.
وأضاف ريتر على قناة "جودجينغ فريدوم" على اليوتيوب: "لقد هاجمت أمريكا روسيا، وهذا هو الشيء الرئيسي الذي يجب أن نتحدث عنه".
وبحسب الخبير، فإن الولايات المتحدة هي التي "أذنت" لأوكرانيا بضرب سيفاستوبول باستخدام الأسلحة الأمريكية.
وفي وقت سابق يوم 23 يونيو/ حزيران، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، بصواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على البنية التحتية المدنية في مدينة سيفاستوبول، بواسطة صواريخ من طراز "أتاكمز".
وأوضحت الدفاع الروسية أنه يتم تنفيذ عملية الاستهداف من قبل متخصصين أمريكيين بناءً على بيانات استخبارات الأقمار الصناعية الأمريكية الخاصة بهم.
وأكدت أن مسؤولية الضربة الصاروخية المتعمدة على المدنيين في سيفاستوبول
تقع بالدرجة الأولى على عاتق واشنطن، التي زودت أوكرانيا بهذه الأسلحة، وكذلك على نظام كييف، الذي انطلقت هذه الضربة من أراضيه.