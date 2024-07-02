متخصصون روس يجرون دراسة شاملة لصمام التفجير في صاروخ "أتاكمز" الأمريكي

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
08:17 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
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18 د
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بلا قيود
خبير : الوقوف ضد روسيا جعل اليمين المتطرف يفوز في الجولة الأولى
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60 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
08:17 GMT
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صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
08:46 GMT
14 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
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أمساليوم
بث مباشر
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240702/متخصصون-روس-يجرون-دراسة-شاملة-لصمام-التفجير-في-صاروخ-أتاكمز-الأمريكي-1090376318.html
متخصصون روس يجرون دراسة شاملة لصمام التفجير في صاروخ "أتاكمز" الأمريكي
متخصصون روس يجرون دراسة شاملة لصمام التفجير في صاروخ "أتاكمز" الأمريكي
سبوتنيك عربي
كشف خبير متخصص روسي بمجال الأسلحة الصاروخية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء دراسة شاملة لصمام التفجير متعدد المكونات، الذي كان يتواجد في صاروخ "أتاكمز"... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T05:03+0000
2024-07-02T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال الخبير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تم تطوير هذا االرأس الحربي ليكون مكونا أساسيا ضمن صاروخ مضاد للسفن، وتم تثبيته لاحقًا على صاروخ أتاكمز"، مضيفا أنه "قمنا بتحييد الصمامات. وتم تركيب صاعق وسيط عليه. وتم إرسال المتفجرات للفحص".وتابع الخبير أن المتخصصين تمكنوا أيضًا من فتح غلاف الصاروخ، لافتًا إلى أنه "تم فحصه بشكل شبه كامل"، حيث كان الصاعق في وضع الإطلاق وله نظام ساعة للتصويب بعيد المدى، موضحا أن المحرك الدوار في الجزء الداخلي، الذي يغلق الدائرة الداخلية للصمام، يتم تركيب أربع كبسولات تفجير فيه، مشيرا إلى أن مثل هذا التصميم المعقد يرتبط بسلامة الاستخدام.وأضاف المتخصص: "لم يبق أي أسرار بالنسبة لنا".وتدخل صواريخ "أتاكمز" ضمن مجموعة ذخائر راجمات الصواريخ "هيمارس" التي يتم نقلها بانتظام إلى الأوكرانيين دون تحديد مواصفاتها في الوثائق العامة المرفقة.ورفع البيت الأبيض، في الصيف الماضي، اعتراضاته على توريد أنظمة "أتاكمز"، لكن واشنطن لم تعلن حتى الآن معلومات عن شحنها إلى أوكرانيا واستخدامها هناك.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أية شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sarabic.ae/20240701/روسيا-تستولي-على-نظام-التوجيه-داخل-صواريخ-أتاكمز-الأمريكية-وتعمل-على-دراسته-1090348192.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

متخصصون روس يجرون دراسة شاملة لصمام التفجير في صاروخ "أتاكمز" الأمريكي

05:03 GMT 02.07.2024
© Sputnikالأنظمة الداخلية لصاروخ اتكامز أمريكي الصنع استحوذت عليه القوات الروسية
الأنظمة الداخلية لصاروخ اتكامز أمريكي الصنع استحوذت عليه القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
كشف خبير متخصص روسي بمجال الأسلحة الصاروخية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء دراسة شاملة لصمام التفجير متعدد المكونات، الذي كان يتواجد في صاروخ "أتاكمز" الأمريكي.
وقال الخبير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تم تطوير هذا االرأس الحربي ليكون مكونا أساسيا ضمن صاروخ مضاد للسفن، وتم تثبيته لاحقًا على صاروخ أتاكمز"، مضيفا أنه "قمنا بتحييد الصمامات. وتم تركيب صاعق وسيط عليه. وتم إرسال المتفجرات للفحص".
وتابع الخبير أن المتخصصين تمكنوا أيضًا من فتح غلاف الصاروخ، لافتًا إلى أنه "تم فحصه بشكل شبه كامل"، حيث كان الصاعق في وضع الإطلاق وله نظام ساعة للتصويب بعيد المدى، موضحا أن المحرك الدوار في الجزء الداخلي، الذي يغلق الدائرة الداخلية للصمام، يتم تركيب أربع كبسولات تفجير فيه، مشيرا إلى أن مثل هذا التصميم المعقد يرتبط بسلامة الاستخدام.
وأضاف المتخصص: "لم يبق أي أسرار بالنسبة لنا".
الأنظمة الداخلية لصاروخ اتكامز أمريكي الصنع استحوذت عليه القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تستولي على نظام التوجيه داخل صواريخ "أتاكمز" الأمريكية وتعمل على دراسته... فيديو
أمس, 05:23 GMT
وتدخل صواريخ "أتاكمز" ضمن مجموعة ذخائر راجمات الصواريخ "هيمارس" التي يتم نقلها بانتظام إلى الأوكرانيين دون تحديد مواصفاتها في الوثائق العامة المرفقة.
ورفع البيت الأبيض، في الصيف الماضي، اعتراضاته على توريد أنظمة "أتاكمز"، لكن واشنطن لم تعلن حتى الآن معلومات عن شحنها إلى أوكرانيا واستخدامها هناك.
© Sputnikصواريخ "أتاكمز"
صواريخ أتاكمز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
صواريخ "أتاكمز"
© Sputnik
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أية شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
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Люди проходят мимо разрушенного здания больницы Аль-Салам в Хан-Юнисе, после того, как Израиль вывел свои сухопутные войска из южного сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. خان يونس تحت القصف الإسرائيلي.. وارتقاء عدد من القتلى04:56 GMT
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