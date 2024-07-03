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بوتين يعقد اجتماعات ثنائية على هامش قمة منظمة شنغهاي... فيديو
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إيران تفرض عقوبات على 11 مسؤولا أمريكيا بسبب "قمع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين"
إيران تفرض عقوبات على 11 مسؤولا أمريكيا بسبب "قمع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين"
سبوتنيك عربي
فرضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، "عقوبات على عدد من الأمريكيين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال قمع الاحتجاجات الطلابية... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T07:59+0000
2024-07-03T07:59+0000
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وقالت الخارجية الإیرانیة، في بيان لها، إنه "تماشياً مع تطبيق قانون “مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الخطيرة والمغامرة والإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة” وخاصة استناداً إلى المادة 5 من القانون المذكور، نقوم بفرض عقوبات على 11 شخصا أمريكا لانتهاكهم حقوق الإنسان من خلال قمع الاحتجاجات السلمية للطلاب وأساتذة الجامعات في الولايات المتحدة، الذين تظاهروا دعماً للشعب الفلسطيني المظلوم ضد جرائم الکیان الصهيوني في غزة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف البيان أن "كافة مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناء على موافقات الجهات المعنية، ووفقا للمواد 6 و7 و8 من القسم السادس من القانون المذكور، ستتخذ الإجراءات اللازمة، والتي تشمل حظر إصدار التأشيرات ومنع الدخول إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتجميد الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي".وانتشرت المظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، عبر حرم الجامعات بشكل خاص، والتي أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك، الذين يطالبون السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل بسبب الحرب على غزة والانتهاكات الإنسانية في حق المدنيين.وصوّت مجلس النواب الأمريكي، مؤخرا، لصالح توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح "معاداة السامية"، وذلك على أثر الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين والداعمة لوقف الحرب على غزة التي اجتاحت الجامعات الأمريكية.ويتهم جزء من الطبقة السياسية الأمريكية المتظاهرين في الجامعات بـ"معاداة السامية"، ويستدلون على ذلك، من بين أمور أخرى، برفع المحتجين شعارات معادية لإسرائيل، الحليف الكبير للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تفرض عقوبات على 11 مسؤولا أمريكيا بسبب "قمع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين"

07:59 GMT 03.07.2024
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© Sputnik . Sipo
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فرضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، "عقوبات على عدد من الأمريكيين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال قمع الاحتجاجات الطلابية المؤیدة لفلسطین".
وقالت الخارجية الإیرانیة، في بيان لها، إنه "تماشياً مع تطبيق قانون “مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الخطيرة والمغامرة والإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة” وخاصة استناداً إلى المادة 5 من القانون المذكور، نقوم بفرض عقوبات على 11 شخصا أمريكا لانتهاكهم حقوق الإنسان من خلال قمع الاحتجاجات السلمية للطلاب وأساتذة الجامعات في الولايات المتحدة، الذين تظاهروا دعماً للشعب الفلسطيني المظلوم ضد جرائم الکیان الصهيوني في غزة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
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وأضاف البيان أن "كافة مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناء على موافقات الجهات المعنية، ووفقا للمواد 6 و7 و8 من القسم السادس من القانون المذكور، ستتخذ الإجراءات اللازمة، والتي تشمل حظر إصدار التأشيرات ومنع الدخول إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتجميد الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي".
وانتشرت المظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، عبر حرم الجامعات بشكل خاص، والتي أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك، الذين يطالبون السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل بسبب الحرب على غزة والانتهاكات الإنسانية في حق المدنيين.
وصوّت مجلس النواب الأمريكي، مؤخرا، لصالح توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح "معاداة السامية"، وذلك على أثر الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين والداعمة لوقف الحرب على غزة التي اجتاحت الجامعات الأمريكية.
ويتهم جزء من الطبقة السياسية الأمريكية المتظاهرين في الجامعات بـ"معاداة السامية"، ويستدلون على ذلك، من بين أمور أخرى، برفع المحتجين شعارات معادية لإسرائيل، الحليف الكبير للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
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وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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