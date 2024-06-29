https://sarabic.ae/20240629/تقرير-الولايات-المتحدة-تقترح-لغة-جديدة-في-محاولة-للتوصل-إلى-وقف-لإطلاق-النار-في-غزة-1090293312.html

تقرير: الولايات المتحدة تقترح "لغة جديدة" في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

تقرير: الولايات المتحدة تقترح "لغة جديدة" في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أفاد تقرير أمريكي، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قدمت في الأيام الأخيرة "لغة جديدة" بشأن نقاط من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار المقترحة بين إسرائيل... 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T04:26+0000

2024-06-29T04:26+0000

2024-06-29T04:26+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال التقرير: "اقتراح الصياغة الجديدة يهدف لسد الفجوات بين إسرائيل وحماس، والتوصل إلى اتفاق".ونقلت صحيفة "أكسيوس" عن مصادر، أن "الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة مع وسطاء قطريين ومصريين، تركز على المادة الثامنة في الاتفاق، المتعلقة بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين إسرائيل وحماس أثناء تنفيذ المرحلة الأولى، من أجل تحديد الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل التوصل إلى هدوء مستدام في غزة".وأشارت إلى أنه "ومن ناحية أخرى، تريد إسرائيل أن تكون لديها القدرة على إثارة موضوع نزع السلاح في غزة، وقضايا أخرى خلال هذه المفاوضات".وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بالاتفاق الذي طرحه بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة والتبادلوقالت المصادر إن المسؤولين الأمريكيين صاغوا "لغة جديدة" للمادة 8 من أجل سد الفجوة بين إسرائيل و"حماس" ويدفعون قطر ومصر للضغط على "حماس" لقبول الاقتراح الجديد.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال الأحد الماضي، للقناة الـ14 الإسرائيلية إنه مهتم بالتوصل إلى "اتفاق جزئي" مع "حماس" من شأنه إطلاق سراح "بعض الرهائن" المحتجزين في غزة والسماح لإسرائيل بمواصلة القتال في القطاع.وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن المقترح الذي أعلن عنه أو الخطة التي طرحتها إسرائيل، تتكون من 3 مراحل، أولها وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح 30 أسيرا ثم إطلاق الأسرى كافة في مرحلة ثانية مع انسحاب إسرائيلي من غزة وعودة النازحين.مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

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