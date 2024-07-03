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المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية يدعو المواطنين إلى حمل السلاح بعد عملية الطعن لوجود عشرات التحذيرات
المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية يدعو المواطنين إلى حمل السلاح بعد عملية الطعن لوجود عشرات التحذيرات
سبوتنيك عربي
دعا إيلي ليفي، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، المواطنين الذين لديهم رخصة إلى حمل الأسلحة. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T15:54+0000
2024-07-03T15:54+0000
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ونقلت قناة i24NEWS الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن إيلي ليفي، دعوته المواطنين الإسرائيليين الذين لديهم رخصة إلى حمل الأسلحة في أعقاب عملية طعن داخل مركز تجاري في بلدة كرميئيل شمالي البلاد.وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن "هناك العشرات من التحذيرات، أطالب المواطنين الذين يحملون رخصة حمل السلاح"، متابعا: "هناك تعاون كامل من المجتمع المحلي، نريد أن نفهم ما هي البنية التحتية المحيطة بمنفذ العملية، هل يعرف أحد عن نيته، هل نقله أحد وساعده، هل سمع أحد من عن ذلك".وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "لقد صدرت عشرات التحذيرات من وقوع هجمات منذ 7 أكتوبر في جميع أنحاء البلاد. وللأسف، نجح العديد من المخربين في تنفيذ الهجمات. ومع ذلك، تمكنا من إحباط البنى التحتية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قتل إسرائيلي وأصيب آخر في هجوم طعن داخل مركز تجاري في كرميئيل شمال البلاد، فيما قالت الشرطة إن المنفذ مجهول الهوية أصيب برصاص أحد المصابين.وقالت خدمة الإسعاف نجمة داوود الحمراء إن شابين في العشرينات من العمر نقلا إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا، ووصفت حالتهما بالحرجة والخطيرة، وتم إعلان وفاة أحدهما لاحقا.
https://sarabic.ae/20240703/غالانت-الدبابة-التي-تخرج-من-رفح-بإمكانها-أن-تصل-إلى-الليطاني-1090422344.html
https://sarabic.ae/20240629/تقرير-أزمة-ثقة-في-إسرائيل-بين-الجيش-والأجهزة-الأمنية-من-جهة-والشرطة-من-جهة-أخرى-1090309365.html
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المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية يدعو المواطنين إلى حمل السلاح بعد عملية الطعن لوجود عشرات التحذيرات

15:54 GMT 03.07.2024
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
تابعنا عبر
دعا إيلي ليفي، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، المواطنين الذين لديهم رخصة إلى حمل الأسلحة.
ونقلت قناة i24NEWS الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن إيلي ليفي، دعوته المواطنين الإسرائيليين الذين لديهم رخصة إلى حمل الأسلحة في أعقاب عملية طعن داخل مركز تجاري في بلدة كرميئيل شمالي البلاد.
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
غالانت: الدبابة التي تخرج من رفح بإمكانها أن تصل إلى الليطاني
14:58 GMT
وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن "هناك العشرات من التحذيرات، أطالب المواطنين الذين يحملون رخصة حمل السلاح"، متابعا: "هناك تعاون كامل من المجتمع المحلي، نريد أن نفهم ما هي البنية التحتية المحيطة بمنفذ العملية، هل يعرف أحد عن نيته، هل نقله أحد وساعده، هل سمع أحد من عن ذلك".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "لقد صدرت عشرات التحذيرات من وقوع هجمات منذ 7 أكتوبر في جميع أنحاء البلاد. وللأسف، نجح العديد من المخربين في تنفيذ الهجمات. ومع ذلك، تمكنا من إحباط البنى التحتية".
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تقرير: أزمة ثقة في إسرائيل بين الجيش والأجهزة الأمنية من جهة والشرطة من جهة أخرى
29 يونيو, 15:03 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قتل إسرائيلي وأصيب آخر في هجوم طعن داخل مركز تجاري في كرميئيل شمال البلاد، فيما قالت الشرطة إن المنفذ مجهول الهوية أصيب برصاص أحد المصابين.
وقالت خدمة الإسعاف نجمة داوود الحمراء إن شابين في العشرينات من العمر نقلا إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا، ووصفت حالتهما بالحرجة والخطيرة، وتم إعلان وفاة أحدهما لاحقا.
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