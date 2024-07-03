زعيم كوريا الشمالية يزور منشآت دفاعية ويدعو لمراجعة الدستور "لتعزيز هيبة الدولة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
08:17 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
08:46 GMT
14 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أوربان يحمل رسالة جدية لزيلينسكي لإحلال السلام
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
تهديدات إسرائيلية إيرانية متبادلة و مخاوف من حرب شاملة
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
قلق إسرائيلي من توسيع "أنصار الله" نفوذها في شمال افريقيا
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تهديدات إسرائيلية إيرانية متبادلة و مخاوف من حرب شاملة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
قلق إسرائيلي من توسيع "أنصار الله" نفوذها في شمال افريقيا
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240703/زعيم-كوريا-الشمالية-يزور-منشآت-دفاعية-ويدعو-لمراجعة-الدستور-لتعزيز-هيبة-الدولة-1090414453.html
زعيم كوريا الشمالية يزور منشآت دفاعية ويدعو لمراجعة الدستور "لتعزيز هيبة الدولة"
زعيم كوريا الشمالية يزور منشآت دفاعية ويدعو لمراجعة الدستور "لتعزيز هيبة الدولة"
سبوتنيك عربي
دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى بذل الجهود لتوسيع الإنتاج في القطاع الاقتصادي الشامل في بلاده، التي قال إن الأوضاع الاقتصادية فيها تشهد تحسنا... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T11:38+0000
2024-07-03T11:38+0000
العالم
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089984197_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9131b1c65c43dfcc5c64fedf710c64a2.jpg
وزار الزعيم الكوري، اليوم الأربعاء، المصانع الرئيسية للذخيرة والآلات، التي تلعب دورا رئيسيا في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، برفقة مسؤولين في حزب العمال الكوري، حيث أكد ضرورة قيام مسؤولي الحزب "بالدراسة الشاملة والتسليح من أجل تنظيم وتوجيه تحديث خطوط الإنتاج بشكل صحيح في جميع الوحدات في المجال الاقتصادي".وذكرت وكالة الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم، زار أيضًا مصانع الآلات والأجهزة الطبية الكبرى، وخلال الاجتماع العام الأخير، أعرب عن رضاه عن الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام، قائلا إن الوضع الاقتصادي في البلاد يشهد تحسنا ملحوظا.وتشير التقديرات إلى أن إنتاج المحاصيل في الشمال قد زاد بمقدار 310 آلاف طن على أساس سنوي ليصل إلى 4.82 ملايين طن في العام الماضي، وفقا لإدارة التنمية الريفية في كوريا الجنوبية.وفيما يتعلق بالجيش، قالت وكالة الأنباء المركزية إن الزعيم أوضح اتجاه الأنشطة العسكرية والسياسية لجميع القوات المسلحة في كوريا الشمالية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.وكان كيم قد دعا في وقت سابق إلى مراجعة الدستور في الاجتماع المقبل لمجلس الشعب الأعلى، لإعادة تعريف كوريا الجنوبية على أنها "العدو الرئيسي" للشمال وتوضيح حدودها الإقليمية، بما في ذلك الحدود البحرية.
https://sarabic.ae/20240630/كوريا-الشمالية-تتعهد-باتخاذ-إجراءات-مضادة-هجومية-وساحقة-ضد-جارتها-الجنوبية-وأمريكا-واليابان-1090326577.html
https://sarabic.ae/20240625/الخارجية-الروسية-الاتفاقية-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-ليست-موجهة-ضد-جارتها-الجنوبية-1090151677.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089984197_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_30e1328ccf1aa0449ac5b7348d4dd34b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الأخبار
العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الأخبار

زعيم كوريا الشمالية يزور منشآت دفاعية ويدعو لمراجعة الدستور "لتعزيز هيبة الدولة"

11:38 GMT 03.07.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في مؤتمر صفي عقب المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بيونغ يانغ
رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في مؤتمر صفي عقب المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى بذل الجهود لتوسيع الإنتاج في القطاع الاقتصادي الشامل في بلاده، التي قال إن الأوضاع الاقتصادية فيها تشهد تحسنا ملحوظا.
وزار الزعيم الكوري، اليوم الأربعاء، المصانع الرئيسية للذخيرة والآلات، التي تلعب دورا رئيسيا في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، برفقة مسؤولين في حزب العمال الكوري، حيث أكد ضرورة قيام مسؤولي الحزب "بالدراسة الشاملة والتسليح من أجل تنظيم وتوجيه تحديث خطوط الإنتاج بشكل صحيح في جميع الوحدات في المجال الاقتصادي".
جيش كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
كوريا الشمالية تتعهد باتخاذ "إجراءات مضادة هجومية وساحقة" ضد جارتها الجنوبية وأمريكا واليابان
30 يونيو, 05:21 GMT
وذكرت وكالة الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم، زار أيضًا مصانع الآلات والأجهزة الطبية الكبرى، وخلال الاجتماع العام الأخير، أعرب عن رضاه عن الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام، قائلا إن الوضع الاقتصادي في البلاد يشهد تحسنا ملحوظا.
وقال كيم: "في النصف الأول من هذا العام، يمكن استشعار أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد في تحسن ملحوظ، مقارنة بالعام السابق، ويمكن القول إن الوضع الزراعي في جميع أنحاء البلاد حتى الآن جيد إلى حد ما".
وتشير التقديرات إلى أن إنتاج المحاصيل في الشمال قد زاد بمقدار 310 آلاف طن على أساس سنوي ليصل إلى 4.82 ملايين طن في العام الماضي، وفقا لإدارة التنمية الريفية في كوريا الجنوبية.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، خلال حفل استقبال رسمي نيابة على شرف الرئيس بوتين في دار الاستقبال مونانغوان بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
الخارجية الروسية: الاتفاقية بين روسيا وكوريا الشمالية ليست موجهة ضد جارتها الجنوبية
25 يونيو, 04:29 GMT
وفيما يتعلق بالجيش، قالت وكالة الأنباء المركزية إن الزعيم أوضح اتجاه الأنشطة العسكرية والسياسية لجميع القوات المسلحة في كوريا الشمالية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ودعا زعيم كوريا الشمالية اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى إلى مراجعة دستور البلاد لتعزيز هيبة الدولة، ما يشير إلى إمكانية عقد البرلمان الكوري الشمالي الصوري جلسة رئيسية قريبا.

وكان كيم قد دعا في وقت سابق إلى مراجعة الدستور في الاجتماع المقبل لمجلس الشعب الأعلى، لإعادة تعريف كوريا الجنوبية على أنها "العدو الرئيسي" للشمال وتوضيح حدودها الإقليمية، بما في ذلك الحدود البحرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:58 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية مستمرة على قطاع غزة لليوم 27106:30 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"أمس, 13:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала