https://sarabic.ae/20240703/زعيم-كوريا-الشمالية-يزور-منشآت-دفاعية-ويدعو-لمراجعة-الدستور-لتعزيز-هيبة-الدولة-1090414453.html

زعيم كوريا الشمالية يزور منشآت دفاعية ويدعو لمراجعة الدستور "لتعزيز هيبة الدولة"

زعيم كوريا الشمالية يزور منشآت دفاعية ويدعو لمراجعة الدستور "لتعزيز هيبة الدولة"

سبوتنيك عربي

دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى بذل الجهود لتوسيع الإنتاج في القطاع الاقتصادي الشامل في بلاده، التي قال إن الأوضاع الاقتصادية فيها تشهد تحسنا... 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T11:38+0000

2024-07-03T11:38+0000

2024-07-03T11:38+0000

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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وزار الزعيم الكوري، اليوم الأربعاء، المصانع الرئيسية للذخيرة والآلات، التي تلعب دورا رئيسيا في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، برفقة مسؤولين في حزب العمال الكوري، حيث أكد ضرورة قيام مسؤولي الحزب "بالدراسة الشاملة والتسليح من أجل تنظيم وتوجيه تحديث خطوط الإنتاج بشكل صحيح في جميع الوحدات في المجال الاقتصادي".وذكرت وكالة الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم، زار أيضًا مصانع الآلات والأجهزة الطبية الكبرى، وخلال الاجتماع العام الأخير، أعرب عن رضاه عن الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام، قائلا إن الوضع الاقتصادي في البلاد يشهد تحسنا ملحوظا.وتشير التقديرات إلى أن إنتاج المحاصيل في الشمال قد زاد بمقدار 310 آلاف طن على أساس سنوي ليصل إلى 4.82 ملايين طن في العام الماضي، وفقا لإدارة التنمية الريفية في كوريا الجنوبية.وفيما يتعلق بالجيش، قالت وكالة الأنباء المركزية إن الزعيم أوضح اتجاه الأنشطة العسكرية والسياسية لجميع القوات المسلحة في كوريا الشمالية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.وكان كيم قد دعا في وقت سابق إلى مراجعة الدستور في الاجتماع المقبل لمجلس الشعب الأعلى، لإعادة تعريف كوريا الجنوبية على أنها "العدو الرئيسي" للشمال وتوضيح حدودها الإقليمية، بما في ذلك الحدود البحرية.

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العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الأخبار