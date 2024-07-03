https://sarabic.ae/20240703/زعيم-كوريا-الشمالية-يزور-منشآت-دفاعية-ويدعو-لمراجعة-الدستور-لتعزيز-هيبة-الدولة-1090414453.html
زعيم كوريا الشمالية يزور منشآت دفاعية ويدعو لمراجعة الدستور "لتعزيز هيبة الدولة"
زعيم كوريا الشمالية يزور منشآت دفاعية ويدعو لمراجعة الدستور "لتعزيز هيبة الدولة"
سبوتنيك عربي
دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى بذل الجهود لتوسيع الإنتاج في القطاع الاقتصادي الشامل في بلاده، التي قال إن الأوضاع الاقتصادية فيها تشهد تحسنا... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T11:38+0000
2024-07-03T11:38+0000
2024-07-03T11:38+0000
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وزار الزعيم الكوري، اليوم الأربعاء، المصانع الرئيسية للذخيرة والآلات، التي تلعب دورا رئيسيا في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، برفقة مسؤولين في حزب العمال الكوري، حيث أكد ضرورة قيام مسؤولي الحزب "بالدراسة الشاملة والتسليح من أجل تنظيم وتوجيه تحديث خطوط الإنتاج بشكل صحيح في جميع الوحدات في المجال الاقتصادي".وذكرت وكالة الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم، زار أيضًا مصانع الآلات والأجهزة الطبية الكبرى، وخلال الاجتماع العام الأخير، أعرب عن رضاه عن الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام، قائلا إن الوضع الاقتصادي في البلاد يشهد تحسنا ملحوظا.وتشير التقديرات إلى أن إنتاج المحاصيل في الشمال قد زاد بمقدار 310 آلاف طن على أساس سنوي ليصل إلى 4.82 ملايين طن في العام الماضي، وفقا لإدارة التنمية الريفية في كوريا الجنوبية.وفيما يتعلق بالجيش، قالت وكالة الأنباء المركزية إن الزعيم أوضح اتجاه الأنشطة العسكرية والسياسية لجميع القوات المسلحة في كوريا الشمالية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.وكان كيم قد دعا في وقت سابق إلى مراجعة الدستور في الاجتماع المقبل لمجلس الشعب الأعلى، لإعادة تعريف كوريا الجنوبية على أنها "العدو الرئيسي" للشمال وتوضيح حدودها الإقليمية، بما في ذلك الحدود البحرية.
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العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الأخبار
العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الأخبار
زعيم كوريا الشمالية يزور منشآت دفاعية ويدعو لمراجعة الدستور "لتعزيز هيبة الدولة"
دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى بذل الجهود لتوسيع الإنتاج في القطاع الاقتصادي الشامل في بلاده، التي قال إن الأوضاع الاقتصادية فيها تشهد تحسنا ملحوظا.
وزار الزعيم الكوري، اليوم الأربعاء، المصانع الرئيسية
للذخيرة والآلات، التي تلعب دورا رئيسيا في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، برفقة مسؤولين في حزب العمال الكوري، حيث أكد ضرورة قيام مسؤولي الحزب "بالدراسة الشاملة والتسليح من أجل تنظيم وتوجيه تحديث خطوط الإنتاج بشكل صحيح في جميع الوحدات في المجال الاقتصادي".
وذكرت وكالة الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم، زار أيضًا مصانع الآلات والأجهزة الطبية الكبرى، وخلال الاجتماع العام الأخير، أعرب عن رضاه عن الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام، قائلا إن الوضع الاقتصادي في البلاد يشهد تحسنا ملحوظا.
وقال كيم: "في النصف الأول من هذا العام، يمكن استشعار أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد في تحسن ملحوظ
، مقارنة بالعام السابق، ويمكن القول إن الوضع الزراعي في جميع أنحاء البلاد حتى الآن جيد إلى حد ما".
وتشير التقديرات إلى أن إنتاج المحاصيل في الشمال قد زاد بمقدار 310 آلاف طن على أساس سنوي ليصل إلى 4.82 ملايين طن في العام الماضي، وفقا لإدارة التنمية الريفية في كوريا الجنوبية.
وفيما يتعلق بالجيش، قالت وكالة الأنباء المركزية إن الزعيم أوضح اتجاه الأنشطة العسكرية والسياسية لجميع القوات المسلحة في كوريا الشمالية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ودعا زعيم كوريا الشمالية اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى إلى مراجعة دستور البلاد لتعزيز هيبة الدولة، ما يشير إلى إمكانية عقد البرلمان الكوري الشمالي الصوري جلسة رئيسية قريبا.
وكان كيم قد دعا في وقت سابق إلى مراجعة الدستور في الاجتماع المقبل لمجلس الشعب الأعلى، لإعادة تعريف كوريا الجنوبية على أنها "العدو الرئيسي" للشمال وتوضيح حدودها الإقليمية، بما في ذلك الحدود البحرية.