https://sarabic.ae/20240703/سرايا-القدس-عدد-من-أسرى-العدو-يحاولون-الانتحار-1090415591.html

"سرايا القدس": عدد من المحتجزين الإسرائيليين حاولوا الانتحار

"سرايا القدس": عدد من المحتجزين الإسرائيليين حاولوا الانتحار

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الجناح العسكري لـ"سرايا القدس"، اليوم الأربعاء، أن عددا من المحتجزين الإسرائيلين حاولوا الانتحار، مشيرة إلى أن سبب ذلك إهمال... 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T12:13+0000

2024-07-03T12:13+0000

2024-07-03T12:21+0000

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

العالم العربي

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003086_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5a4e993597e88fa84e4e868cf405c65a.jpg

وقال المتحدث العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة: "لقد أقدم عدد من أسرى العدو على محاولة الانتحار الفعلي وبإصرار نتيجة الإحباط الشديد الذي ينتابهم بسبب إهمال حكومتهم لقضيتهم".وتابع المتحدثباسم "سرايا القدس": "قرارنا في سرايا القدس بمعاملة أسرى العدو بذات معاملة أسرانا داخل السجون سيبقى ساريًا طالما استمرت حكومة الإرهاب بإجراءاتها الظالمة تجاه شعبنا وأسرانا وقد أعذر من أنذر".وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "تمكنت قوات وحدة الشرطة الخاصة من تحرير الأربعة المختطفين في عملية خاصة للفرقة 98 في قلب النصيرات بدأت مع دخول قوات الفرقة غمار القتال في وسط القطاع عدة أيام قبل العملية".الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تستخدم شاحنات المساعدات غطاء للعمليات العسكريةوخلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، قُتل 274 شخصا وأصيب أكثر من700 آخرون. ولا يزال بعض الضحايا تحت الأنقاض وعلى الطرق، ولا تستطيع فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وكانت تقارير قد تحدثت عن دخول القوات الإسرائيلية لاستعادة المحتجزين في غطاء إنساني عبر سيارات مساعدات إلى المخيم قادمة من الرصيف البحري العائم.

https://sarabic.ae/20240611/شهادات-سكان-مخيم-النصيرات-عن-ساعات-الرعب-خلال-العملية-الإسرائيلية-1089743944.html

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, إسرائيل