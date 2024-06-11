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الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تستخدم شاحنات المساعدات غطاء للعمليات العسكرية
الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تستخدم شاحنات المساعدات غطاء للعمليات العسكرية
سبوتنيك عربي
أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية كغطاء للعمليات العسكرية في قطاع غزة. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T05:00+0000
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وقالت الجمعية على منصة "إكس": "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تحذر من مخاطر استخدام شاحنات المساعدات كغطاء للعمليات العسكرية".ووصفت المنظمة مثل هذه الأعمال بأنها جريمة حرب، ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.وكانت تقارير قد تحدثت عن دخول القوات الإسرائيلية لاستعادة المحتجزين في غطاء إنساني عبر سيارات مساعدات إلى المخيم قادمة من الرصيف البحري العائم.نتنياهو: لم تكن هناك صفقة رهائن لأننا لن نتخلى عن استكمال أهداف الحربوأعلن الجيش الإسرائيلي، "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات".وأظهرت لقطات فيديو، يوم السبت، لحظة إجلاء الجيش الإسرائيلي للمحتجزين الأربعة الذين أعلن استعادتهم من مخيم النصيرات من أمام الرصيف البحري الأمريكي.كتائب القسام: إسرائيل قتلت 3 أسرى أحدهم أمريكي خلال عملية مخيم النصيرات وسط غزة
https://sarabic.ae/20240608/أكثر-من-40-قتيلا-في-مخيم-النصيرات-جراء-القصف-والرئاسة-الفلسطينية-تعتبره-استمرارا-لـحرب-الإبادة-1089639936.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, قطاع غزة, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, قطاع غزة, العالم العربي

الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تستخدم شاحنات المساعدات غطاء للعمليات العسكرية

05:00 GMT 11.06.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية كغطاء للعمليات العسكرية في قطاع غزة.
وقالت الجمعية على منصة "إكس": "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تحذر من مخاطر استخدام شاحنات المساعدات كغطاء للعمليات العسكرية".

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم، السبت الماضي، شاحنة تحمل مساعدات إنسانية للتسلل إلى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل المئات من الأشخاص.

ووصفت المنظمة مثل هذه الأعمال بأنها جريمة حرب، ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وخلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، قُتل 274 شخصا وأصيب أكثر من700 آخرون. ولا يزال بعض الضحايا تحت الأنقاض وعلى الطرق، ولا تستطيع فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

عملية إنقاذ العالقين في ركام المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة في مخيم النصيرات للاجئين، قطاع غزة 24 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
أكثر من 40 قتيلا في مخيم النصيرات جراء القصف... والرئاسة الفلسطينية تعتبره استمرارا لـ"حرب الإبادة"
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وكانت تقارير قد تحدثت عن دخول القوات الإسرائيلية لاستعادة المحتجزين في غطاء إنساني عبر سيارات مساعدات إلى المخيم قادمة من الرصيف البحري العائم.
نتنياهو: لم تكن هناك صفقة رهائن لأننا لن نتخلى عن استكمال أهداف الحرب
وأعلن الجيش الإسرائيلي، "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات".

وقال الجيش الدفاع والشاباك والشرطة، في بيان مشترك، إنه "تم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25)، وألموع مئير (21)، وأندري كوزلوف (27)، وشلومي زيف (40)، الذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".

وأظهرت لقطات فيديو، يوم السبت، لحظة إجلاء الجيش الإسرائيلي للمحتجزين الأربعة الذين أعلن استعادتهم من مخيم النصيرات من أمام الرصيف البحري الأمريكي.
كتائب القسام: إسرائيل قتلت 3 أسرى أحدهم أمريكي خلال عملية مخيم النصيرات وسط غزة
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