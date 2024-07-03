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https://sarabic.ae/20240703/صحيفة-تكشف-سبب-عدم-دعوة-أوكرانيا-للناتو-1090404599.html
صحيفة تكشف سبب عدم دعوة أوكرانيا للناتو
صحيفة تكشف سبب عدم دعوة أوكرانيا للناتو
سبوتنيك عربي
نقلت صحيفة بريطانية، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله، إنهم لا يريدون دعوة أوكرانيا إلى الناتو بسبب الفساد في البلاد. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T04:54+0000
2024-07-03T04:54+0000
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وقالت الصحيفة: "سيتم إخبار أوكرانيا بأنها فاسدة للغاية حاليًا بحيث لا يمكنها الانضمام إلى الناتو".وأشارت صحيفة "التلغراف" إلى أن التحالف سيطلب من كييف اتخاذ "خطوات إضافية" قبل المضي قدمًا في محادثات الانضمام.الخارجية الروسية: مخاطر وقوع صدام مسلح مباشر بين القوى النووية مرتفعة في الوقت الراهنوقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة: "نحن بحاجة إلى أن نأخذ خطوة إلى الوراء ونلاحظ كل ما قامت به أوكرانيا باسم الإصلاح خلال العامين الماضيين..... وبينما هم مستمرون في تنفيذ هذه الإصلاحات، نريد أن نشكرهم ونتحدث عن الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها، خاصة في مجال مكافحة الفساد. وهذه أولوية بالنسبة للكثيرين منا حول الطاولة".وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) على أساس سريع. وفي الوقت نفسه، صرح القائم بأعمال الأمين العام للحلف آنذاك، ينس ستولتنبرغ، أن عضوية أوكرانيا الكاملة في الناتو مستحيلة أثناء النزاع المسلح.الخارجية الأمريكية: على أوكرانيا إجراء بعض الإصلاحات للانضمام إلى الناتووقال كاربنتر، في تصريحات للصحفيين، إنه "لن توجه دعوة إلى أوكرانيا خلال القمة، ومع ذلك فإن ما ننوي فعله بخصوص قابلية أوكرانيا للانضمام هو تقديم جسر مؤسسي لعضويتها في الناتو".
https://sarabic.ae/20240625/البيت-الأبيض-الناتو-لن-يدعو-أوكرانيا-للانضمام-إليه-خلال-قمته-المقبلة-1090177626.html
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الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم
الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم

صحيفة تكشف سبب عدم دعوة أوكرانيا للناتو

04:54 GMT 03.07.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENأعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)
أعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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نقلت صحيفة بريطانية، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله، إنهم لا يريدون دعوة أوكرانيا إلى الناتو بسبب الفساد في البلاد.
وقالت الصحيفة: "سيتم إخبار أوكرانيا بأنها فاسدة للغاية حاليًا بحيث لا يمكنها الانضمام إلى الناتو".

ووفقًا للصحيفة، فإن موقف الحلف سيُصاغ كتابةً في بيان لحلف الناتو، وسيتم التوقيع عليه في قمة واشنطن التي ستُعقد في الفترة من 9 إلى 11 يوليو/ تموز.

وأشارت صحيفة "التلغراف" إلى أن التحالف سيطلب من كييف اتخاذ "خطوات إضافية" قبل المضي قدمًا في محادثات الانضمام.
الخارجية الروسية: مخاطر وقوع صدام مسلح مباشر بين القوى النووية مرتفعة في الوقت الراهن
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة: "نحن بحاجة إلى أن نأخذ خطوة إلى الوراء ونلاحظ كل ما قامت به أوكرانيا باسم الإصلاح خلال العامين الماضيين..... وبينما هم مستمرون في تنفيذ هذه الإصلاحات، نريد أن نشكرهم ونتحدث عن الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها، خاصة في مجال مكافحة الفساد. وهذه أولوية بالنسبة للكثيرين منا حول الطاولة".
أعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: الناتو لن يدعو أوكرانيا للانضمام إليه خلال قمته المقبلة
25 يونيو, 20:19 GMT
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) على أساس سريع. وفي الوقت نفسه، صرح القائم بأعمال الأمين العام للحلف آنذاك، ينس ستولتنبرغ، أن عضوية أوكرانيا الكاملة في الناتو مستحيلة أثناء النزاع المسلح.

وفي وقت سابق، أعلن مدير شؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، مايكل كاربنتر، أن أوكرانيا لن تتلقى دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمته المقررة منتصف يوليو/ تموز المقبل في واشنطن.

الخارجية الأمريكية: على أوكرانيا إجراء بعض الإصلاحات للانضمام إلى الناتو
وقال كاربنتر، في تصريحات للصحفيين، إنه "لن توجه دعوة إلى أوكرانيا خلال القمة، ومع ذلك فإن ما ننوي فعله بخصوص قابلية أوكرانيا للانضمام هو تقديم جسر مؤسسي لعضويتها في الناتو".
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