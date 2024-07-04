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بوتين يعد مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء قمة شنغهاي
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إصابة 3 إسرائيليين في اندلاع حريق هائل بمستوطنة "جيلا" بمدينة القدس وتضرر منازل عدة.. فيديو
إصابة 3 إسرائيليين في اندلاع حريق هائل بمستوطنة "جيلا" بمدينة القدس وتضرر منازل عدة.. فيديو
سبوتنيك عربي
اندلع حريق هائل في مستوطنة "جيلاط بمدينة القدس، مساء اليوم الخميس، وأصيب 3 مواطنين إسرائيليين وتم نقلهم إلى المستشفى. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T12:35+0000
2024-07-04T12:35+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه اندلع حريق هائل في مناطق مفتوحة من مستوطنة "جيلا" الواقعة ضمن نطاق مدينة القدس، وتم نقل 3 مواطنين إلى المستشفى بعد استنشاقهم الدخان.وأوضحت الإذاعة أن رجال الإطفاء نجحوا في السيطرة على الحريق رغم اتساع مساحته فيما تم إجلاء عدد من السكان، الذين يقطنون في الخطوط الأمامية للحريق مع تضرر عدد من المنازل أيضا.وفي السياق ذاته، أعلن "حزب الله" اللبناني "شن هجوم جوي ضخم بسرب من المسيرات، بعد توجيه ضربة بـ200 صاروخ نحو إسرائيل"، تسبب في وقوع حرائق بمناطق واسعة من الشمال الإسرائيلي، وذلك في وقت سابق من اليوم الخميس.فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد محتمل من "حزب الله" على خلفية إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال القيادي البارز في الحزب، محمد نعمة ناصر، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية، في وقت سابق اليوم.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه للمرة الثانية خلال أقل من شهر، تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل مسؤول قيادي وبارز في حزب الله، مضيفةً أن محمد نعمة ناصر كان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ على الشمال الإسرائيلي.وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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لبنان, أخبار لبنان, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
لبنان, أخبار لبنان, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

إصابة 3 إسرائيليين في اندلاع حريق هائل بمستوطنة "جيلا" بمدينة القدس وتضرر منازل عدة.. فيديو

12:35 GMT 04.07.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovإطفاء حريق ناجم عن البالونات الحارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، جنوب إسرائيل، 9 مايو 2021
إطفاء حريق ناجم عن البالونات الحارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، جنوب إسرائيل، 9 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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اندلع حريق هائل في مستوطنة "جيلاط بمدينة القدس، مساء اليوم الخميس، وأصيب 3 مواطنين إسرائيليين وتم نقلهم إلى المستشفى.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه اندلع حريق هائل في مناطق مفتوحة من مستوطنة "جيلا" الواقعة ضمن نطاق مدينة القدس، وتم نقل 3 مواطنين إلى المستشفى بعد استنشاقهم الدخان.
وأوضحت الإذاعة أن رجال الإطفاء نجحوا في السيطرة على الحريق رغم اتساع مساحته فيما تم إجلاء عدد من السكان، الذين يقطنون في الخطوط الأمامية للحريق مع تضرر عدد من المنازل أيضا.
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وفي السياق ذاته، أعلن "حزب الله" اللبناني "شن هجوم جوي ضخم بسرب من المسيرات، بعد توجيه ضربة بـ200 صاروخ نحو إسرائيل"، تسبب في وقوع حرائق بمناطق واسعة من الشمال الإسرائيلي، وذلك في وقت سابق من اليوم الخميس.
فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد محتمل من "حزب الله" على خلفية إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال القيادي البارز في الحزب، محمد نعمة ناصر، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية، في وقت سابق اليوم.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه للمرة الثانية خلال أقل من شهر، تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل مسؤول قيادي وبارز في حزب الله، مضيفةً أن محمد نعمة ناصر كان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ على الشمال الإسرائيلي.
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وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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