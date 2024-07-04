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الخارجية السعودية: ندعم نشر قوة دولية في غزة بقرار أممي لدعم السلطة الفلسطينية
الخارجية السعودية: ندعم نشر قوة دولية في غزة بقرار أممي لدعم السلطة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، دعم المملكة نشر قوة دولية في غزة بقرار أممي مهمتها دعم السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى عدم رؤية أي... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T18:44+0000
2024-07-04T19:10+0000
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وقال ابن فرحان خلال مؤتمر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد: "ندعم نشر قوة دولية بغزة بقرار أممي مهمتها دعم السلطة الفلسطينية". وتابع: "نشاهد كل يوم في غزة والضفة الغربية عناصر تعمل على تهديد حل الدولتين".وأضاف أن وقف إطلاق النار في غزة قد يساعد على وقف التوتر في الحدود بين إسرائيل ولبنان.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240704/وزير-الخارجية-المصري-الجديد-يؤكد-استمرار-جهود-القاهرة-للتوصل-إلى-هدنة-في-غزة-1090462648.html
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السعودية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل
السعودية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل

الخارجية السعودية: ندعم نشر قوة دولية في غزة بقرار أممي لدعم السلطة الفلسطينية

18:44 GMT 04.07.2024 (تم التحديث: 19:10 GMT 04.07.2024)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، دعم المملكة نشر قوة دولية في غزة بقرار أممي مهمتها دعم السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى عدم رؤية أي احتمالات لوقف إطلاق النار في غزة.
وقال ابن فرحان خلال مؤتمر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد: "ندعم نشر قوة دولية بغزة بقرار أممي مهمتها دعم السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "الوضع حاليا محبط لأننا لا نرى أي احتمالات لوقف إطلاق النار ونرى تأزما للوضع الإنساني".

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وتابع: "نشاهد كل يوم في غزة والضفة الغربية عناصر تعمل على تهديد حل الدولتين".

وفي الملف اللبناني، قال ابن فرحان: "قلقون من خطر توسع الحرب في لبنان ولا نرى أي أفق سياسي".

وأضاف أن وقف إطلاق النار في غزة قد يساعد على وقف التوتر في الحدود بين إسرائيل ولبنان.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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