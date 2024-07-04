https://sarabic.ae/20240704/الكويت-تعلن-اعتقال-أعضاء-في-تنظيم-محظور-خططوا-لهدم-نظم-البلاد-1090459935.html
الكويت تعلن اعتقال أعضاء في "تنظيم محظور" خططوا لهدم نظم البلاد
الكويت تعلن اعتقال أعضاء في "تنظيم محظور" خططوا لهدم نظم البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز أمن الدولة في الكويت، ضبط مواطنين بتهمة الانضمام إلى تنظيم "محظور"، لافتا إلى أنهم كانوا يروجون لأفكارهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T13:36+0000
2024-07-04T13:36+0000
2024-07-04T13:43+0000
الكويت
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وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان عبر منصة "إكس"، الأربعاء، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مواطنين منضمين إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد".وأضاف البيان أن أعضاء التنظيم المقبوض عليهم نشروا أفكاره في أحد برامج التواصل الاجتماعي.وأشار إلى أنهم "عقدوا العزم للخروج من البلاد والالتحاق بأعضاء التنظيم".كما أكد البيان أنه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت تعلن اعتقال أعضاء في "تنظيم محظور" خططوا لهدم نظم البلاد
13:36 GMT 04.07.2024 (تم التحديث: 13:43 GMT 04.07.2024)
أعلن جهاز أمن الدولة في الكويت، ضبط مواطنين بتهمة الانضمام إلى تنظيم "محظور"، لافتا إلى أنهم كانوا يروجون لأفكارهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية
في بيان عبر منصة "إكس"، الأربعاء، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مواطنين منضمين إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد".
وأضاف البيان أن أعضاء التنظيم المقبوض عليهم نشروا أفكاره في أحد برامج التواصل الاجتماعي
.
وأشار إلى أنهم "عقدوا العزم للخروج من البلاد والالتحاق بأعضاء التنظيم".
كما أكد البيان أنه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.