https://sarabic.ae/20240704/بسبب-الطقس-السيئ-مقاتلات-إف-35-تواجه-أزمة-جديدة-تكلف-ملايين-الدولارات-1090470362.html

بسبب الطقس السيئ.. مقاتلات "إف-35" تواجه أزمة جديدة تكلف ملايين الدولارات

بسبب الطقس السيئ.. مقاتلات "إف-35" تواجه أزمة جديدة تكلف ملايين الدولارات

سبوتنيك عربي

تصنف مقاتلات "إف-35" ضمن طائرات الجيل الخامس، وهي طائرات شبحية صممتها الولايات المتحدة الأمريكية لتكون رأس الحربة في قواتها الجوية خلال العقود المقبلة. 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T15:52+0000

2024-07-04T15:52+0000

2024-07-04T15:52+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

روسيا

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/14/1069281114_0:305:3099:2048_1920x0_80_0_0_625fae91ed51b5be0dce79f6caf896bd.jpg

لكن المشكلات الفنية والأزمات، التي تطارد الطائرة لم تتوقف منذ بدء إنتاجها، وهو ما يزيد من تكلفة إنتاج الطائرة ويمثل تهديدا خطيرا لسمعتها عالميا في مواجهة طائرات أخرى تطورها روسيا والصين بقدرات أكثر فاعلية وأقل تكلفة.وأشار تقرير لوكالة "بلومبرغ" إلى أن المشكلة الجديدة التي تطارد مقاتلات "إف-35" هذه المرة ظهرت نتيجة تأخر تنفيذ عمليات تطوير خاصة بعشرات الطائرات التي تم إنتاجها حديثا، حسب النسخة الإنجليزية لوكالة "سبوتنيك".ولفت التقرير إلى أن تلك الطائرات واجهت ظروف طقس سيئة جعلها في حاجة إلى عمليات صيانة تكلف الولايات المتحدة الأمريكية ملايين الدولارات.وتابع: "كانت شركة لوكهيد مارتن، التي تصنع الطائرة، تخطط لتسليم 75 طائرة جديدة من أصل 110 طائرات، خلال الشهر الحالي"، مشيرة إلى أن تكلفة كل منها تتراوح بين 82.5 إلى 109 ملايين دولار.وكانت الطائرات التي تعرضت للتلف بسبب ظروف الطقس السيئ تنتظر في مطار فورت ورث، بولاية تكساس الأمريكية، حيث من المقرر أن يتم تزويدها بأجهزة وتقنيات قبل التسليم.وبينما أشار مكتب برنامج تطوير الطائرة بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إلى أن الطائرات ربما لا تعاني من أضرار كبيرة نتيجة انتظارها، فإن وجود تلك الطائرات في مواقعها جعلها عرضة لظروف الطقس السيئ التي تشمل رياح سرعتها تصل إلى نحو 100 كلم في الساعة، إضافة إلى ما تحمله من أتربة.ويضاف إلى التكلفة الحالية، فإن وزارة الدفاع الأمريكية تعاقدت مع شركة "لوكهيد مارتين" على صفقة بـ1.5 مليار دولار إضافية لبناء منشآت خاصة بطائرات "إف - 35" ووضع برامج تدريب للطيارين.ويصل متوسط تكلفة طائرة "إف - 35" الواحدة إلى 100 مليون دولار، ووصل عدد ما تحطم منها خلال الفترة من 2014 حتى 2022 إلى 11 طائرة، حسبما تشير البيانات المنشورة عن حوادث "إف-35".وتقدر القيمة الإجمالية لـ 11 طائرة "إف – 35" بأكثر من 1.1 مليار دولار، وهي خسائر فعلية للجيش الأمريكي والجيوش التي اشترت الطائرة ولم تستخدمها في أي مهام عسكرية حتى الآن.ومن بين الـ 11 حادث كان نصيب الجيش الأمريكي 8 حوادث خسر فيها أكثر من 800 مليون دولار، بينما كان الحوادث الثلاثة الأخرى من نصيب اليابان وبريطانيا، وهو ما يعني أن "إف - 35" تستنزف ميزانية الجيش الأمريكي قبل أن تخوض معركة واحدة.وتقدر التكلفة الإجمالية لتشغيل مقاتلات "إف – 35" خلال دورة حياتها التي تقدر بـ 66 عاما بنحو 1.3 تريليون دولار، وهو ما يجعلها السلاح الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكر موقع "أرمز كنترول سنتر" الأمريكي.وتوجد 3 نسخ من مقاتلات "إف – 35" تختلف تكلفة كل منها عن الآخر، حسبما ذكر الموقع، هي "إف – 35 إيه": نسخة مخصصة للقوات الجوية مصممة للإقلاع والهبوط التقليدي وتكلفتها تقدر بـ 110 مليون دولار، و"إف – 35 بي": نسخة مصممة للإقلاع القصير والهبوط العمودي وتقدر تكلفتها بـ 135 مليون دولار، و"إف – 35 سي": نسخة مصممة للإقلاع والهبوط العمودي لحاملات الطائرات وتقدر تكلفتها بـ 117 مليون دولار.

https://sarabic.ae/20240529/تحطم-مقاتلة-أمريكية-من-طراز-إف-35-بعد-إقلاعها-فيديو-1089301577.html

https://sarabic.ae/20240523/نصف-مقاتلات-إف---35-الأمريكية-لا-تصلح-للقتال-1089136380.html

https://sarabic.ae/20240414/إيران-تعلن-استهداف-قاعدة-نفاطيم-الجوية-الإسرائيلية-المقر-الرئيسي-لطائرات-إف-35-1087967076.html

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, روسيا, الصين