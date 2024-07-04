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خلافات بين المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى
خلافات بين المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إسرائيلية، عن نشوب خلافات في المنظومة الأمنية والسياسية في إسرائيل بشأن التقدم نحو إبرام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T11:04+0000
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وقالت التقارير: "يشعر كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية بالغضب الشديد من محاولات نتنياهو ومقربين منه ووزراء من الحكومة الإسرائيلية، من إحباط أي صفقة قد يتم التوصل إليها وذلك حتى قبل رد حماس، الذي وصل الليلة الماضية، إيجابيا".وأشارت إلى أن مسؤولا أمنيا، قال: "هذه فرصة لا يمكن رفضها بعد رد "حماس" الإيجابي وأي رفض لها يعني التضحية بالمحتجزين".وبحسب الصحيفة، فإن "اغتيال القيادي بـ"حزب الله" محمد نعمة ناصر، لن يغيّر من موقف الحزب الذي سيستمر في القتال حتى وقف إطلاق النار في غزة".وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، أمس الأربعاء، "تبادل بعض الأفكار" مع الوسطاء في مصر وقطر، بهدف وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب قولها.وكان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد)، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، تلقيه عبر مصر وقطر، رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأشار إلى أن "إسرائيل تدرس رد حماس وسترسل جوابها إلى الوسطاء".
https://sarabic.ae/20240704/مسؤول-إسرائيلي-رد-حماس-لا-يشمل-شرط-وقف-إطلاق-النار-في-المرحلة-الأولى-من-الصفقة-1090439050.html
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إسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار فلسطين اليوم

خلافات بين المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى

11:04 GMT 04.07.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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أفادت تقارير إسرائيلية، عن نشوب خلافات في المنظومة الأمنية والسياسية في إسرائيل بشأن التقدم نحو إبرام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية.
وقالت التقارير: "يشعر كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية بالغضب الشديد من محاولات نتنياهو ومقربين منه ووزراء من الحكومة الإسرائيلية، من إحباط أي صفقة قد يتم التوصل إليها وذلك حتى قبل رد حماس، الذي وصل الليلة الماضية، إيجابيا".

وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "الخلاف بدأ الليلة الماضية قبل وصول رد حماس عندما أصدر مكتب نتنياهو، على لسان مصدر أمني، أن "حماس" تتمسك بمطالبها ولا يوجد تقدم فعلي في المفاوضات، لكن فوجئت المؤسسة الأمنية من إصدار البيان باسمها دون علمها".

وأشارت إلى أن مسؤولا أمنيا، قال: "هذه فرصة لا يمكن رفضها بعد رد "حماس" الإيجابي وأي رفض لها يعني التضحية بالمحتجزين".
وبحسب الصحيفة، فإن "اغتيال القيادي بـ"حزب الله" محمد نعمة ناصر، لن يغيّر من موقف الحزب الذي سيستمر في القتال حتى وقف إطلاق النار في غزة".
آثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
مسؤول إسرائيلي: رد "حماس" لا يشمل شرط وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة
07:31 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، أمس الأربعاء، "تبادل بعض الأفكار" مع الوسطاء في مصر وقطر، بهدف وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب قولها.

وذكرت الحركة، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، قائلة: "تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني".

وكان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد)، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، تلقيه عبر مصر وقطر، رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأشار إلى أن "إسرائيل تدرس رد حماس وسترسل جوابها إلى الوسطاء".
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