https://sarabic.ae/20240704/خلافات-بين-المنظومة-الأمنية-والسياسية-الإسرائيلية-بشأن-صفقة-تبادل-الأسرى-1090446688.html

خلافات بين المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى

خلافات بين المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير إسرائيلية، عن نشوب خلافات في المنظومة الأمنية والسياسية في إسرائيل بشأن التقدم نحو إبرام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية. 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T11:04+0000

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وقالت التقارير: "يشعر كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية بالغضب الشديد من محاولات نتنياهو ومقربين منه ووزراء من الحكومة الإسرائيلية، من إحباط أي صفقة قد يتم التوصل إليها وذلك حتى قبل رد حماس، الذي وصل الليلة الماضية، إيجابيا".وأشارت إلى أن مسؤولا أمنيا، قال: "هذه فرصة لا يمكن رفضها بعد رد "حماس" الإيجابي وأي رفض لها يعني التضحية بالمحتجزين".وبحسب الصحيفة، فإن "اغتيال القيادي بـ"حزب الله" محمد نعمة ناصر، لن يغيّر من موقف الحزب الذي سيستمر في القتال حتى وقف إطلاق النار في غزة".وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، أمس الأربعاء، "تبادل بعض الأفكار" مع الوسطاء في مصر وقطر، بهدف وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب قولها.وكان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد)، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، تلقيه عبر مصر وقطر، رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأشار إلى أن "إسرائيل تدرس رد حماس وسترسل جوابها إلى الوسطاء".

https://sarabic.ae/20240704/مسؤول-إسرائيلي-رد-حماس-لا-يشمل-شرط-وقف-إطلاق-النار-في-المرحلة-الأولى-من-الصفقة-1090439050.html

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