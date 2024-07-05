https://sarabic.ae/20240705/الرئاسة-السورية-تنعى-لونا-الشبل-مستشارة-الرئيس-الأسد-1090527573.html

الرئاسة السورية تنعى لونا الشبل مستشارة الرئيس الأسد

الرئاسة السورية تنعى لونا الشبل مستشارة الرئيس الأسد

سبوتنيك عربي

أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الجمعة، وفاة المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية، لونا الشبل، إثر تعرضها لحادث سير منذ عدة أيام. 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T16:13+0000

2024-07-05T16:13+0000

2024-07-05T16:13+0000

أخبار سوريا اليوم

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وجاء في بيان الرئاسة السورية: "تنعي رئاسة الجمهورية العربية السورية، المستشارة لونا الشبل التي توفيت اليوم إثر تعرضها لحادث سير أليم"، مضيفا:وفي وقت سابق، تعرضت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، لونا الشبل، لحادث سير على أحد الطرق المؤدية إلى العاصمة دمشق، وعلى الفور، تم نقل لونا الشبل إلى العناية المشددة في أحد المستشفيات في العاصمة السورية، دمشق، بعد إصابتها بنزيف في الرأس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي والسياسي في الرئاسة السورية، أن "المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل، تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق".وأفاد المكتب أن "الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق، ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص".يشار إلى أن لونا الشبل تبلغ من العمر 48 عامًا، وهي إعلامية سورية ولدت في مدينة السويداء، وشغلت منصب مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية السورية، منذ العام 2020.

https://sarabic.ae/20240702/تعرض-لونا-الشبل-مستشارة-الرئيس-بشار-الأسد-لحادث-سير-ونقلها-إلى-أحد-مشافي-دمشق-1090401233.html

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