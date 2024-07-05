https://sarabic.ae/20240705/الرئاسة-السورية-تنعى-لونا-الشبل-مستشارة-الرئيس-الأسد-1090527573.html
الرئاسة السورية تنعى لونا الشبل مستشارة الرئيس الأسد
الرئاسة السورية تنعى لونا الشبل مستشارة الرئيس الأسد
سبوتنيك عربي
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الجمعة، وفاة المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية، لونا الشبل، إثر تعرضها لحادث سير منذ عدة أيام. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T16:13+0000
2024-07-05T16:13+0000
2024-07-05T16:13+0000
أخبار سوريا اليوم
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وجاء في بيان الرئاسة السورية: "تنعي رئاسة الجمهورية العربية السورية، المستشارة لونا الشبل التي توفيت اليوم إثر تعرضها لحادث سير أليم"، مضيفا:وفي وقت سابق، تعرضت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، لونا الشبل، لحادث سير على أحد الطرق المؤدية إلى العاصمة دمشق، وعلى الفور، تم نقل لونا الشبل إلى العناية المشددة في أحد المستشفيات في العاصمة السورية، دمشق، بعد إصابتها بنزيف في الرأس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي والسياسي في الرئاسة السورية، أن "المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل، تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق".وأفاد المكتب أن "الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق، ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص".يشار إلى أن لونا الشبل تبلغ من العمر 48 عامًا، وهي إعلامية سورية ولدت في مدينة السويداء، وشغلت منصب مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية السورية، منذ العام 2020.
https://sarabic.ae/20240702/تعرض-لونا-الشبل-مستشارة-الرئيس-بشار-الأسد-لحادث-سير-ونقلها-إلى-أحد-مشافي-دمشق-1090401233.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
الرئاسة السورية تنعى لونا الشبل مستشارة الرئيس الأسد
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الجمعة، وفاة المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية، لونا الشبل، إثر تعرضها لحادث سير منذ عدة أيام.
وجاء في بيان الرئاسة السورية: "تنعي رئاسة الجمهورية العربية السورية، المستشارة لونا الشبل التي توفيت اليوم إثر تعرضها لحادث سير أليم"، مضيفا:
"وعملت لونا الشبل خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية ثم مستشارة خاصة في الرئاسة.. رئاسة الجمهورية تتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلتها وذويها".
وفي وقت سابق، تعرضت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية
، لونا الشبل، لحادث سير على أحد الطرق المؤدية إلى العاصمة دمشق، وعلى الفور، تم نقل لونا الشبل إلى العناية المشددة في أحد المستشفيات في العاصمة السورية، دمشق، بعد إصابتها بنزيف في الرأس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".
ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي والسياسي في الرئاسة السورية
، أن "المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل، تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق".
وأفاد المكتب أن "الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق
، ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص".
يشار إلى أن لونا الشبل تبلغ من العمر 48 عامًا، وهي إعلامية سورية ولدت في مدينة السويداء، وشغلت منصب مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية السورية، منذ العام 2020.