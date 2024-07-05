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المدعي العام للجنائية الدولية يفاجئ قادة إسرائيل و"حماس" بقرارين سريعين
المدعي العام للجنائية الدولية يفاجئ قادة إسرائيل و"حماس" بقرارين سريعين
سبوتنيك عربي
أكدت تقارير أمريكية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أصدر في 20 مايو/ أيار طلبا مفاجئا بإصدار أوامر باعتقال قادة من إسرائيل وحركة حماس... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T13:39+0000
2024-07-05T13:39+0000
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وقالت التقارير:" التخطيط للزيارة (إلى قطاع غزة والقدس ومدينة رام الله بالضفة الغربية) كان جارياً على مدى أشهر مع مسؤولين أمريكيين".وأدى قرار خان بطلب مذكرات الاعتقال بقلب الخطط التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل رأساً على عقب.وذكرت مصادر مطّلعة لصحيفة "رويترز" أن طلب خان بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي المحاولة الأولى للمحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه، أطاحت أيضاً بجهود قادتها الولاياتُ المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من الملاحقة القضائية لقادة إسرائيليين.حزب الـ"ليكود" الإسرائيلي يروج لقانون يحظر تعاون بلاده مع المحكمة الجنائية الدوليةوقال مكتب خان لـ"رويترز"، إن قرار طلب أوامر الاعتقال، كان يتماشى مع النهج المتبع في جميع القضايا، جاء بناء على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك، ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فوراً يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل".وقال مصدران إن خان قرر شخصيا إلغاء الزيارة إلى قطاع غزة والقدس ومدينة رام الله بالضفة الغربية والتي كان من المقرر أن تبدأ في 27 مايو/أيار.مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": نشك في موقف أمريكا من وقف الحرب وعلاقاتنا مع روسيا تاريخيةوأكد مسؤول في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المناقشات الأولية جرت بشأن زيارة خان إلى غزة، وشملت الأمن والنقل.وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن أنه قرر توجيه الطلب بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، إلى جانب قادة في حركة حماس الفلسطينية، مثل يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتقول إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي هناك، ودعت الدول إلى رفض ما تعتبره محكمة مارقة ذات دوافع سياسية. بدورها، رفضت حماس الاتهامات الموجهة إلى قادتها.هولندا تستدعي سفير إسرائيل للتحقيق في مزاعم التجسس على الجنائية الدولية في لاهايونددت عدة دول بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إزاء السعي لاعتقال الإسرائيليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل.
https://sarabic.ae/20240604/النواب-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-لمعاقبة-المحكمة-الجنائية-الدولية-ردا-على-سعيها-لاعتقال-نتنياهو-1089519596.html
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العالم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم العربي
العالم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم العربي

المدعي العام للجنائية الدولية يفاجئ قادة إسرائيل و"حماس" بقرارين سريعين

13:39 GMT 05.07.2024
© wikipediaالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© wikipedia
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أكدت تقارير أمريكية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أصدر في 20 مايو/ أيار طلبا مفاجئا بإصدار أوامر باعتقال قادة من إسرائيل وحركة حماس المتورطين في الصراع في غزة، في اليوم نفسه ألغى فيه مهمة حساسة لجمع أدلة من المنطقة.
وقالت التقارير:" التخطيط للزيارة (إلى قطاع غزة والقدس ومدينة رام الله بالضفة الغربية) كان جارياً على مدى أشهر مع مسؤولين أمريكيين".
وأدى قرار خان بطلب مذكرات الاعتقال بقلب الخطط التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل رأساً على عقب.

وأوضحت أن "المحكمة كانت ستجمع أدل على جرائم الحرب من الموقع، على أن تتيح لقادة إسرائيل الفرصة الأولى لعرض موقفهم، وأيّ إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب".

وذكرت مصادر مطّلعة لصحيفة "رويترز" أن طلب خان بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي المحاولة الأولى للمحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه، أطاحت أيضاً بجهود قادتها الولاياتُ المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من الملاحقة القضائية لقادة إسرائيليين.
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وقالت الدولتان (أمريكا وبريطانيا) إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل، وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال لن يساعد في حل الصراع.

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وقال مكتب خان لـ"رويترز"، إن قرار طلب أوامر الاعتقال، كان يتماشى مع النهج المتبع في جميع القضايا، جاء بناء على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك، ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فوراً يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل".

وبحسب المصادر فإن خان طلب من واشنطن، التي ليست عضوا في المحكمة المساعدة في الضغط على إسرائيل، وهي ليست عضواً في المحكمة، للسماح لفريقه بالدخول، وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذها أضرّت بالتعاون العملياتي مع الولايات المتحدة وأغضبت بريطانيا وهي من الأعضاء المؤسسين للمحكمة.

وقال مصدران إن خان قرر شخصيا إلغاء الزيارة إلى قطاع غزة والقدس ومدينة رام الله بالضفة الغربية والتي كان من المقرر أن تبدأ في 27 مايو/أيار.
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وكان من المقرر أن يجتمع بمسؤولين إسرائيليين وقضاة في العشرين من مايو/أيار في القدس لوضع التفاصيل النهائية للمهمة. لكن خان طلب بدلا من ذلك إصدار أوامر اعتقال في ذلك اليوم لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس/ يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.

وأكد مسؤول في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المناقشات الأولية جرت بشأن زيارة خان إلى غزة، وشملت الأمن والنقل.
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21 مايو, 08:44 GMT
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن أنه قرر توجيه الطلب بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، إلى جانب قادة في حركة حماس الفلسطينية، مثل يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.

وتلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما، والتي تستمد المحكمة سلطتها منها، بالقبض على الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة التوقيف، عند وصوله إلى أراضيها.

وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتقول إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي هناك، ودعت الدول إلى رفض ما تعتبره محكمة مارقة ذات دوافع سياسية. بدورها، رفضت حماس الاتهامات الموجهة إلى قادتها.
هولندا تستدعي سفير إسرائيل للتحقيق في مزاعم التجسس على الجنائية الدولية في لاهاي
ونددت عدة دول بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إزاء السعي لاعتقال الإسرائيليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل.
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