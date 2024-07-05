https://sarabic.ae/20240705/بعد-12-عاما-من-خلوها-المنظمة-العربية-للطيران-تعيد-الأجواء-السورية-إلى-خارطة-العبور-1090506336.html

بعد 12 عاما من خلوها.. المنظمة العربية للطيران تعيد الأجواء السورية إلى خارطة العبور

بعد 12 عاما من خلوها.. المنظمة العربية للطيران تعيد الأجواء السورية إلى خارطة العبور

سبوتنيك عربي

للمرة الأولى منذ 12 عاماً، عادت سوريا إلى مقعدها في اجتماعات الدورة 28 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للطيران المدني في العاصمة المغربية الرباط. 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T12:04+0000

2024-07-05T12:04+0000

2024-07-05T12:04+0000

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وأشار مدير عام الطيران المدني السوري، باسم منصور، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إلى أهمية المشاركة بعد سنوات طويلة من الانقطاع نتيجة الأزمة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.ولفت مدير عام الطيران المدني إلى أن "الاجتماعات التي تستمر لأربعة أيام، تناقش عودة شركات الطيران لاستخدام الأجواء السورية لأغراض العبور والهبوط في المطارات السورية، بالمقابل على سوريا أن تقدم كل التعاون والتسهيلات لشركات الطيران العربية الراغبة بالعودة إلى الأجواء السورية، سواء بالعبور أم الهبوط والعمل على ترجمة التوصيات والمقررات على أرض الواقع بما يخدم التطلعات العربية التي تخدم عمل منظمة الطيران المدني العربية".وأضاف منصور أن "المنظمة العربية للطيران المدني التابعة للجامعة العربية، أعلمت الجانب السوري بعودة كامل نشاطاتها وفعالياتها"، منوهاً بأن "ذلك سيدعو الدول العربية لتنشيط الرحلات باتجاه دمشق ويشجع الكثير من شركات الطيران على عبور الأجواء السورية".وختم مدير عام الطيران المدني السوري حديثه بالتأكيد على أن "سوريا تتطلع إلى العمل العربي المشترك في خدمة قضايا الطيران المدني بين الدول العربية على المستويين العربي والعالمي".يذكر أن الأضرار التي لحقت بالتجهيزات الملاحية جراء الأزمة والضربات الإسرائيلية تجاوزت الـ70 مليون دولار، وقد تم إصلاح بعضها بجهود محلية بسبب العقوبات الغربية والأمريكية التي تغلق الأبواب أمام مؤسسة الطيران المدني السوري على إصلاحها، لناحية تأمين اللوازم واللوجستيات التعويضية.ويضم الأسطول الجوي المدني السوري 4 طائرات لشركة أجنحة الشام، و5 طائرات للسورية للطيران، جميعها في حالة جيدة وآمنة في حين تم منح شركة طيران خاصة الترخيص وبانتظار مباشرتها العمل خلال الأسابيع المقبلة.

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