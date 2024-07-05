https://sarabic.ae/20240705/تايوان-تعلن-رصدها-عشرات-الطائرات-والسفن-الحربية-الصينية-حول-الجزيرة-1090498122.html

تايوان تعلن رصدها عشرات الطائرات والسفن الحربية الصينية حول الجزيرة

تايوان تعلن رصدها عشرات الطائرات والسفن الحربية الصينية حول الجزيرة

سبوتنيك عربي

أعلنت تايوان، اليوم الجمعة، رصدها عشرات الطائرات وعدد من السفن الحربية الصينية في محيط الجزيرة، خلال الساعات الـ24 الماضية. 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T08:27+0000

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وذكرت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان، أنها رصدت 36 طائرة و6 سفن حربية صينية في محيط تايوان، حتى الساعة 6.00 صباحا بالتوقيت المحلي (22:00 توقيت غرينتش).وأضافت، في بيان ثانٍ، أن "26 طائرة إضافية من بينها مقاتلات وطائرات نقل ومسيرات، رُصدت بعد الساعة 6:55 صباحا".وأوضحت أنها "راقبت الوضع واستجابت وفقا لذلك".وكانت الصين قد أجرت، في مايو/ أيار الماضي، مناورات تحاكي تطويق تايوان والسيطرة عليها في أعقاب تنصيب الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ تي، الذي تعتبره بكين "انفصاليًا خطرا".وقال الجيش الصيني، حينها، إن "المناورات تهدف لاختبار قدرات الجيش على السيطرة بشكل مشترك على ساحة المعركة وشن ضربات مشتركة والسيطرة على المناطق الحيوية".وأكد أن "التدريبات بمثابة عقاب قوي على الأعمال الانفصالية لسلطات تايوان، وتحذيرًا شديدًا من التدخل والاستفزاز من قبل قوى خارجية".يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.

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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار