https://sarabic.ae/20240705/محض-خيال-كاتب-الخبر-لبنان-ينفي-التواصل-سرا-مع-إسرائيل-1090527172.html
"محض خيال كاتب الخبر"... لبنان ينفي التواصل سرا مع إسرائيل
"محض خيال كاتب الخبر"... لبنان ينفي التواصل سرا مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية اللبنانية بشأن تقارير إسرائيلية تفيد بأن لبنان يتواصل مع إسرائيل عبر أزريبيجان إن: "الخبر الملفّق الذي يوحي بوجود تواصل سري غير مباشر بين... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
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ونفت الخارجية اللبنانية، في بيان، تقريرا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن تواصل الوزير عبد الله بوحبيب مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف.وأوضحت الوزارة أن "الوزير بوحبيب قد اجتمع لمرة واحدة فقط في الدوحة بنظيره الأذربيجاني على هامش أعمال منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2024.وأضافت: "وقد حضر الاجتماع مع الوزير سفيرة لبنان في قطر برفقة القنصل، ولم يعقد اجتماعا انفراديا، حيث تم تنظيم محضر بالاجتماع موجود وموثق لدى الوزارة يدحض ما جاء في تقرير الصحيفة".وتابعت الوزارة في بيانها: "هدف الاجتماع الأساسي كان محاولة إطلاق سراح المواطن اللبناني الأرمني فيكين أولجكجيان المعتقل من قبل السلطات الأذربيجانية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بناء على طلب مساعدة تلقاه الوزير بوحبيب من أحزاب وشخصيات أرمنية لبنانية للتوسط مع أذربيجان وحل هذه القضية".من جانبه، قال بوحبيب إن "لبنان يعرب عن تمسكه بالتطبيق الكامل للقرار 1701 ويؤكد على ضرورة تفادي التصعيد العسكري الذي تهدد به إسرائيل يوميا، لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها".
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
"محض خيال كاتب الخبر"... لبنان ينفي التواصل سرا مع إسرائيل
صرحت وزارة الخارجية اللبنانية بشأن تقارير إسرائيلية تفيد بأن لبنان يتواصل مع إسرائيل عبر أزريبيجان إن: "الخبر الملفّق الذي يوحي بوجود تواصل سري غير مباشر بين الوزيرين، وهو من محض خيال كاتب الخبر".
ونفت الخارجية اللبنانية
، في بيان، تقريرا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن تواصل الوزير عبد الله بوحبيب مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف.
وأوضحت الوزارة أن "الوزير بوحبيب قد اجتمع لمرة واحدة فقط في الدوحة بنظيره الأذربيجاني على هامش أعمال منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2024.
وأضافت: "وقد حضر الاجتماع مع الوزير سفيرة لبنان
في قطر برفقة القنصل، ولم يعقد اجتماعا انفراديا، حيث تم تنظيم محضر بالاجتماع موجود وموثق لدى الوزارة يدحض ما جاء في تقرير الصحيفة".
وتابعت الوزارة في بيانها: "هدف الاجتماع الأساسي كان محاولة إطلاق سراح المواطن اللبناني الأرمني فيكين أولجكجيان المعتقل من قبل السلطات الأذربيجانية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بناء على طلب مساعدة تلقاه الوزير بوحبيب من أحزاب وشخصيات أرمنية لبنانية للتوسط مع أذربيجان وحل هذه القضية".
من جانبه، قال بوحبيب إن "لبنان يعرب عن تمسكه بالتطبيق الكامل للقرار 1701 ويؤكد على ضرورة تفادي التصعيد العسكري الذي تهدد به إسرائيل يوميا، لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها".