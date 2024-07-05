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وزير البيئة اللبناني: الجيش الإسرائيلي أحرق 1250 هكتارا من أراضينا
وزير البيئة اللبناني: الجيش الإسرائيلي أحرق 1250 هكتارا من أراضينا
سبوتنيك عربي
صرح وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ناصر ياسين، بأن الجيش الإسرائيلي أحرق ما يزيد على 1250 هكتارا جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن هذا الرقم أكبر بمرتين... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T13:18+0000
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ياسين تصريحات أدلى بها خلال تلبيته دعوة "الكتلة الوطنية" إلى حلقة حوارية ضمن سلسلة "جلسة مع الكتلة"، أوضح خلالها أن الجيش الإسرائيلي يمارس سياسة الأرض المحروقة ليكون له نوع من السيطرة النارية على المناطق الحدودية.وتابع الوزير اللبناني: "إن الاحتلال الإسرائيلي كان يرفض الاعتراف باستعمال الفوسفور، فتم توثيقه بموجب 3 مصادر، الأول عبر صور الأقمار الاصطناعية التي نحصل عليها بواسطة المجلس الوطني للبحوث العلمية وجماعات أخرى؛ والتوثيق الثاني هو عبر العيّنات التي استخرجناها من 4 مواقع في فترة الهدنة القصيرة التي حصلت بعد 3 أشهر من الاعتداءات، والفحوصات بيّنت أنه في اثنين من العينات نسبة استخدام الفوسفور عالية جدًا".وأضاف ياسين: "التوثيق الثالث هو عبر المنظمات الحقوقية كـ"آمنستي" و"هيومن رايتس" التي تأخذ معلوماتها من الـ"يونيفيل" ومؤسسات أخرى"، موضحا: "لقد وثّقنا كل ذلك وتم إرساله ضمن شكوى إلى مجلس الأمن الدولي"، شارحاً بالتفصيل "آثار الفوسفور كمواد خطرة، وإنشاء لجنة تقنية في وزارة الزراعة لمتابعة هذه المشكلة ومعالجتها".وتطرق وزير البيئة اللبناني خلال كلمته لأزمة النفايات، حيث أكد "أن السبب الأساسي لمشكلة هذا القطاع هو إداري وحوكمة، كون إدارته مشتتة بين مجلس الإنماء والإعمار الذي يدير المشاريع الكبرى، واتحادات البلديات، ووزارة التنمية الإدارية التي لسبب ما كانت تدير 17 معملَ فرزٍ في المناطق، ووزارة البيئة التي أعطاها القانون صلاحية من دون أدوات العمل حيث تتابع الأمور من بعيد".وفي وقت سابق، أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قيادة سلاح الجو التابع لبلاده، بأن تل أبيب "أرست مبدأ" في حربها ضد "حزب الله" اللبناني، هو "من ألحق بنا الأذى فدمه مهدور".وأكد نتنياهو خلال زيارته لمقر عمليات القوات الجوية، أنه "تم وضع ذلك المبدأ موضع التنفيذ"، كما أخبر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، وكبار ضباط الخدمة خلال اجتماعه معهم: "نحن نعلم أن الطريق طويل، لكننا مصممون على استعادة الأمن في الشمال وإعادة السكان بأمان إلى منازلهم".وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

وزير البيئة اللبناني: الجيش الإسرائيلي أحرق 1250 هكتارا من أراضينا

13:18 GMT 05.07.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
صرح وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ناصر ياسين، بأن الجيش الإسرائيلي أحرق ما يزيد على 1250 هكتارا جنوبي لبنان، مشيرا إلى أن هذا الرقم أكبر بمرتين من كل المساحات التي احترقت خلال عامي 2022 و2023 معا.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن ياسين تصريحات أدلى بها خلال تلبيته دعوة "الكتلة الوطنية" إلى حلقة حوارية ضمن سلسلة "جلسة مع الكتلة"، أوضح خلالها أن الجيش الإسرائيلي يمارس سياسة الأرض المحروقة ليكون له نوع من السيطرة النارية على المناطق الحدودية.
وتابع الوزير اللبناني: "إن الاحتلال الإسرائيلي كان يرفض الاعتراف باستعمال الفوسفور، فتم توثيقه بموجب 3 مصادر، الأول عبر صور الأقمار الاصطناعية التي نحصل عليها بواسطة المجلس الوطني للبحوث العلمية وجماعات أخرى؛ والتوثيق الثاني هو عبر العيّنات التي استخرجناها من 4 مواقع في فترة الهدنة القصيرة التي حصلت بعد 3 أشهر من الاعتداءات، والفحوصات بيّنت أنه في اثنين من العينات نسبة استخدام الفوسفور عالية جدًا".
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3 يوليو, 10:10 GMT
وأضاف ياسين: "التوثيق الثالث هو عبر المنظمات الحقوقية كـ"آمنستي" و"هيومن رايتس" التي تأخذ معلوماتها من الـ"يونيفيل" ومؤسسات أخرى"، موضحا: "لقد وثّقنا كل ذلك وتم إرساله ضمن شكوى إلى مجلس الأمن الدولي"، شارحاً بالتفصيل "آثار الفوسفور كمواد خطرة، وإنشاء لجنة تقنية في وزارة الزراعة لمتابعة هذه المشكلة ومعالجتها".
وتطرق وزير البيئة اللبناني خلال كلمته لأزمة النفايات، حيث أكد "أن السبب الأساسي لمشكلة هذا القطاع هو إداري وحوكمة، كون إدارته مشتتة بين مجلس الإنماء والإعمار الذي يدير المشاريع الكبرى، واتحادات البلديات، ووزارة التنمية الإدارية التي لسبب ما كانت تدير 17 معملَ فرزٍ في المناطق، ووزارة البيئة التي أعطاها القانون صلاحية من دون أدوات العمل حيث تتابع الأمور من بعيد".
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وفي وقت سابق، أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قيادة سلاح الجو التابع لبلاده، بأن تل أبيب "أرست مبدأ" في حربها ضد "حزب الله" اللبناني، هو "من ألحق بنا الأذى فدمه مهدور".
وأكد نتنياهو خلال زيارته لمقر عمليات القوات الجوية، أنه "تم وضع ذلك المبدأ موضع التنفيذ"، كما أخبر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، وكبار ضباط الخدمة خلال اجتماعه معهم: "نحن نعلم أن الطريق طويل، لكننا مصممون على استعادة الأمن في الشمال وإعادة السكان بأمان إلى منازلهم".
وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.
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