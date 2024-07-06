لأول مرة.. الكشف عن وثيقة "اليوم التالي" الموضوعة أمام الكابينيت الإسرائيلي

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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
11:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:46 GMT
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16:33 GMT
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عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي للتفاوض مع حماس ونتنياهو ييبحث صفقة حماس ، روسيا تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
17:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
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مدار الليل والنهار
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لبنان والعالم
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06:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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الإنسان والثقافة
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صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:03 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:22 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
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نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
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علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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عالم سبوتنيك
نتنياهو: هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. بوتين: تنفيذ مبادرات السلام الروسية حول أوكرانيا سيسمح ببدء المفاوضات
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لأول مرة.. الكشف عن وثيقة "اليوم التالي" الموضوعة أمام الكابينيت الإسرائيلي
لأول مرة.. الكشف عن وثيقة "اليوم التالي" الموضوعة أمام الكابينيت الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
قدم أربعة باحثين إسرائيليين وثيقة مكونة من 32 صفحة إلى مجلس الأمن القومي والكابينيت، بعنوان "من مجتمع قاتل إلى مجتمع معتدل"، التي، حسب رأيهم، تقدم حلاً لقضية... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T12:40+0000
2024-07-06T12:40+0000
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وقال موقع "I24" الإخباري إنه تم الكشف عن تفاصيل الوثيقة لأول مرة خلال برنامج "كابينت الجمعة"، إذ ذكرت أن الشرط الأول الذي تطرحه الوثيقة هو هزيمة حركة حماس بالكامل، ما يثير تساؤلا حول "هل فعلا تسير إسرائيل نحو نظام عسكري إسرائيلي في غزة؟".وضعت الوثيقة افتراضين أساسيين، أولهما أنه بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول ثبت أنه لا يمكن لإسرائيل أن تعيش إلى جانب دولة تسيطر عليها (حركة) مثل حماس تصفها الوثيقة بـ"الإرهابية"، أما الافتراض الثاني فهو أن غزة يجب أن تظل عربية وفلسطينية.ويرى البروفيسور داني أورباخ، أحد معدي الوثيقة، أنه من خلال هذين الافتراضين يمكن استنتاج وجود حاجة "للتحول في قطاع غزة"، وأن إسرائيل بحاجة إلى التخلص من حساسيتها تجاه إدارة السكان المدنيين.أجرى الباحثون الأربعة دراسات لحالات مماثلة في التاريخ، من بينها اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك الحكم العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط بعد حرب الخليج، خلصت إلى أن هناك حاجة إلى إعادة الإعمار، واجتثاث ما وصفته الوثيقة بـ"التطرف من الأفكار الأيديولوجية المتشددة، وبناء بنى تحتية سلطوية جديدة، وتدمير رموز النظام القديم".وترى الوثيقة أن من بين أدوات تحقيق أهدافها كذلك "إجراء محاكمات صورية لمجرمي الحرب، وإيقاف استخدام الكتب القديمة والمتطرفة، وعرض الثقافة اليهودية في المدارس وغيرها"، على حد تعبيرها.واختتمت الوثيقة بأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سيتم بها وقف دفع الأموال لمن وصفتهم "بالإرهابيين" وكذلك "البرامج التحريضية" وإنه "بهذه الطريقة فقط يمكن التأكد من أن براعم حماس لن تتفتح مجددا".
https://sarabic.ae/20240706/وزارة-الصحة-الفلسطينية-مستشفيات-غزة-أوقفت-العمل-في-بعض-الأقسام-بشكل-كامل-1090540691.html
https://sarabic.ae/20240705/وزير-الخارجية-البريطاني-الجديد-يدعو-إلى-وقف-فوري-لإطلاق-نار-في-غزة--1090529050.html
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العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

لأول مرة.. الكشف عن وثيقة "اليوم التالي" الموضوعة أمام الكابينيت الإسرائيلي

12:40 GMT 06.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس
آثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قدم أربعة باحثين إسرائيليين وثيقة مكونة من 32 صفحة إلى مجلس الأمن القومي والكابينيت، بعنوان "من مجتمع قاتل إلى مجتمع معتدل"، التي، حسب رأيهم، تقدم حلاً لقضية "من سيحكم غزة في اليوم التالي للحرب".
وقال موقع "I24" الإخباري إنه تم الكشف عن تفاصيل الوثيقة لأول مرة خلال برنامج "كابينت الجمعة"، إذ ذكرت أن الشرط الأول الذي تطرحه الوثيقة هو هزيمة حركة حماس بالكامل، ما يثير تساؤلا حول "هل فعلا تسير إسرائيل نحو نظام عسكري إسرائيلي في غزة؟".
وضعت الوثيقة افتراضين أساسيين، أولهما أنه بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول ثبت أنه لا يمكن لإسرائيل أن تعيش إلى جانب دولة تسيطر عليها (حركة) مثل حماس تصفها الوثيقة بـ"الإرهابية"، أما الافتراض الثاني فهو أن غزة يجب أن تظل عربية وفلسطينية.
مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
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10:23 GMT
ويرى البروفيسور داني أورباخ، أحد معدي الوثيقة، أنه من خلال هذين الافتراضين يمكن استنتاج وجود حاجة "للتحول في قطاع غزة"، وأن إسرائيل بحاجة إلى التخلص من حساسيتها تجاه إدارة السكان المدنيين.
أجرى الباحثون الأربعة دراسات لحالات مماثلة في التاريخ، من بينها اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك الحكم العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط بعد حرب الخليج، خلصت إلى أن هناك حاجة إلى إعادة الإعمار، واجتثاث ما وصفته الوثيقة بـ"التطرف من الأفكار الأيديولوجية المتشددة، وبناء بنى تحتية سلطوية جديدة، وتدمير رموز النظام القديم".
وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
وزير الخارجية البريطاني الجديد يدعو إلى وقف فوري لإطلاق نار في غزة
أمس, 17:15 GMT
وترى الوثيقة أن من بين أدوات تحقيق أهدافها كذلك "إجراء محاكمات صورية لمجرمي الحرب، وإيقاف استخدام الكتب القديمة والمتطرفة، وعرض الثقافة اليهودية في المدارس وغيرها"، على حد تعبيرها.
وبحسب الوثيقة فإنه "حتى لو كانت إسرائيل لا ترغب في حكم غزة، وتفضل إقامة حكومة مدنية أخرى في القطاع، فإن خيار الحكم العسكري يجب أن يطفو على السطح خاصة إذا كانت إسرائيل تريد تنفيذ ما هو مكتوب في الوثيقة. والقضاء على البنية التحتية المدنية الإسلامية المتشددة في القطاع".
واختتمت الوثيقة بأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سيتم بها وقف دفع الأموال لمن وصفتهم "بالإرهابيين" وكذلك "البرامج التحريضية" وإنه "بهذه الطريقة فقط يمكن التأكد من أن براعم حماس لن تتفتح مجددا".
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