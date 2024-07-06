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https://sarabic.ae/20240706/وزارة-الصحة-الفلسطينية-مستشفيات-غزة-أوقفت-العمل-في-بعض-الأقسام-بشكل-كامل-1090540691.html
وزارة الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة أوقفت العمل في بعض الأقسام بشكل كامل
وزارة الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة أوقفت العمل في بعض الأقسام بشكل كامل
سبوتنيك عربي
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، مجددا من "استمرار أزمة الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء بالمستشفيات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية في قطاع... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T10:23+0000
2024-07-06T10:23+0000
غزة
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وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إنه "تم إيقاف العمل في العديد من الأقسام داخل ما تبقى من المستشفيات العاملة"، مناشدة جميع المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات اللزمة لعمل المستشفيات في القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240702/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-لـسبوتنيك-الوضع-الصحي-في-غزة-كارثي-وهناك-فقط-13-مستشفى-تعمل-جزئيا-1090388991.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزارة الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة أوقفت العمل في بعض الأقسام بشكل كامل

10:23 GMT 06.07.2024
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة
مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، مجددا من "استمرار أزمة الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء بالمستشفيات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية في قطاع غزة".
وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إنه "تم إيقاف العمل في العديد من الأقسام داخل ما تبقى من المستشفيات العاملة"، مناشدة جميع المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات اللزمة لعمل المستشفيات في القطاع.
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الوضع الصحي في غزة كارثي وهناك فقط 13 مستشفى تعمل جزئيا
2 يوليو, 13:04 GMT
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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