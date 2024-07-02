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الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الوضع الصحي في غزة كارثي وهناك فقط 13 مستشفى تعمل جزئيا
الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الوضع الصحي في غزة كارثي وهناك فقط 13 مستشفى تعمل جزئيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم "الهلال الأحمر الفلسطيني"، نبال فرسخ، أن الوضع كارثي في غزة على الصعيد الصحي، لا سيما ببقاء فقط 13 مستشفى تعمل في القطاع. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T13:04+0000
2024-07-02T13:04+0000
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وأضافت المتحدثة في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك" أن "حرب الإبادة والتجويع المستمرة منذ 9 أشهر استنزفت المستشفيات في القطاع وباتت كميات الوقود غير كافية لاستمرار تشغيل المستشفيات".ولفتت فرسخ إلى أنه "من الصعب إعطاء سقف زمني لعمل هذه المستشفيات إذ يعتمد عملها على إطالة أمد الوقود قدر الإمكان".كما أشارت فرسخ الى أن "المشهد الكارثي يتكرر في غزة كلما توسع الجيش الإسرائيلي بعمليات الاجتياح في قطاع غزة، خصوصًا بعد أن أُرغمت المستشفيات في رفح بالاغلاق والخروج عن الخدمة إذ أعطيت أوامر بإخلاء المستشفى الأوروبي".وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل 8 آلاف و672 طالبا، وإصابة 14 ألفا و583 آخرين، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت الوزارة في بيان، إن "عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 8 آلاف و572، والذين أصيبوا وصلوا إلى 14 ألفاً و89".وأضاف البيان: "استشهد أيضا في الضفة 100 طالب وأصيب 494 آخرون، إضافة إلى اعتقال 349".ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240702/الجيش-الإسرائيلي-يواصل-اجتياح-حي-الشجاعية-لليوم-السادس-والأونروا-تحذر-من-مجاعة-شرقي-غزة-فيديو-1090382836.html
https://sarabic.ae/20240702/مقتل-أكثر-من-8-آلاف-طالب-فلسطيني-منذ-بدء-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-1090380566.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الأعتراف بدولة فلسطين
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الأعتراف بدولة فلسطين

الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الوضع الصحي في غزة كارثي وهناك فقط 13 مستشفى تعمل جزئيا

13:04 GMT 02.07.2024
© AFP 2023مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© AFP 2023
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أكدت المتحدثة باسم "الهلال الأحمر الفلسطيني"، نبال فرسخ، أن الوضع كارثي في غزة على الصعيد الصحي، لا سيما ببقاء فقط 13 مستشفى تعمل في القطاع.
وأضافت المتحدثة في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك" أن "حرب الإبادة والتجويع المستمرة منذ 9 أشهر استنزفت المستشفيات في القطاع وباتت كميات الوقود غير كافية لاستمرار تشغيل المستشفيات".

ولفتت فرسخ إلى أنه "من الصعب إعطاء سقف زمني لعمل هذه المستشفيات إذ يعتمد عملها على إطالة أمد الوقود قدر الإمكان".

كما أشارت فرسخ الى أن "المشهد الكارثي يتكرر في غزة كلما توسع الجيش الإسرائيلي بعمليات الاجتياح في قطاع غزة، خصوصًا بعد أن أُرغمت المستشفيات في رفح بالاغلاق والخروج عن الخدمة إذ أعطيت أوامر بإخلاء المستشفى الأوروبي".
آثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
الجيش الإسرائيلي يواصل اجتياح حي الشجاعية لليوم السادس و"الأونروا" تحذر من مجاعة شرقي غزة... فيديو
11:12 GMT
وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل 8 آلاف و672 طالبا، وإصابة 14 ألفا و583 آخرين، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت الوزارة في بيان، إن "عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 8 آلاف و572، والذين أصيبوا وصلوا إلى 14 ألفاً و89".
وأضاف البيان: "استشهد أيضا في الضفة 100 طالب وأصيب 494 آخرون، إضافة إلى اعتقال 349".
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، قطاع غزة، يوم الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
مقتل أكثر من 8 آلاف طالب فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة
08:50 GMT
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 87 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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