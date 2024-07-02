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الجيش الإسرائيلي يواصل اجتياح حي الشجاعية لليوم السادس و"الأونروا" تحذر من مجاعة شرقي غزة... فيديو
الجيش الإسرائيلي يواصل اجتياح حي الشجاعية لليوم السادس و"الأونروا" تحذر من مجاعة شرقي غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
الجيش الإسرائيلي يواصل اجتياح حي الشجاعية لليوم السادس والأونروا تحذر من مجاعة شرقي غزة
2024-07-02T11:12+0000
2024-07-02T11:12+0000
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ولليوم السادس على التوالي، تتواصل المعارك العنيفة في حي الشجاعية بمدينة غزة، بين القوات الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، مما دفع عشرات الآلاف من المدنيين إلى الفرار، وقام الجيش الإسرائيلي بحصار منازل المواطنين في شوارع مختلفة من حي الشجاعية الذي يتوغل به، وسط قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار، وقد رصدت كاميرا "سبوتنيك"، الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على بعض أحياء الشجاعية.ومن وسط الدمار، يقول الشاب صايل كايد، لوكالة "سبوتنيك" وهو يحاول التعرف على منزل عائلته الذي دُمر جراء القصف الإسرائيلي:ويضيف: " لقد خرجت مع عائلتي من المنزل قبل تدميره بلحظات، خرجنا ولم نأخذ شيئا معنا، وقد قتل عدد من أقربائي وجيراني، ونزحنا تحت القصف، واليوم عدت كي أرى منزلنا، كي أجد ما نستفيد منه، لكن كما ترى كله مدمر، حتى أنني لم أتعرف عليه بسرعة، لقد تغيرت ملامح المنطقة وتحولت إلى كومة من الدمار".ويعيش النازحون من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، في مراكز إيواء تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وفي مدرسة فلسطين غرب مدينة غزة، يتواجد مئات النازحين دون طعام ولا ماء، وكثير منهم لم يستطع جلب شيء معه.ويقول النازح عيسى عويص لـ "سبوتنيك": "كان القصف عنيفا جدا، وقد قتل جيراننا، وخرجت أبحث عن عائلتي ووجدتهم خرجوا قبل تدمير المنزل المكون من طابقين، وجئنا إلى مدرسة فلسطين، وهنا نعاني من نقص في كل شيء، فلا يوجد طعام ولا ماء، ولا أغطية، حيث ننام على الأرض".ويصف النازح فادي العاصي أصعب مشهد مر في حياته عندما كان يحاول النجاة بنفسه، وسط القصف والدمار، ويقول:ويضيف: "لقد قتل ثلاثة من أقربائي، وهدمت جميع منازلنا، واليوم نازحون غرب غزة، في مكان يفتقر لأبسط مقومات الحياة، فلا يوجد شيء هنا سوى مبنى، وغرف مدرسية، وربما يصل قريبا القصف إلى هنا، ونقتل جميعنا".وأما النازح رفيق عبيد فيقول لوكالة "سبوتنيك:وفي وقت سابق، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): "إنَّ ثمة مجاعة تلوح في الأفق مع إجبار 84 ألف شخص على النزوح من شرق مدينة غزة في غضون أيام، بسبب استمرار القتال الإسرائيلي العنيف خاصة في منطقة الشجاعية والذي تسبب بقطع الوصول إلى مركز رئيسي لتوزيع المساعدات".اقرأ أيضا - "أونروا" لـ "سبوتنيك": إسرائيل دمرت 180 مركزا وقتلت 500 موظف للوكالة في أكبر انتهاك للقانون الدوليوبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وصفت المتحدثة باسم وكالة "الأونروا"، لويز ووتريدج، الدمار في المناطق المتضررة التي تمتد على نحو سبع كيلومترات مربعة بأنه "مروع"، مشيرة إلى أنَّ معظم الناس فقدوا منازلهم بشكل جزئي أو كلي واضطروا إلى الفرار وليس بحوزتهم سوى القليل من الأمتعة التي يمكنهم حملها، مشيرة إلى أن الناس يأكلون أوراق الأشجار أو لا يحصلون إلا على الدقيق للبقاء على قيد الحياة.وأكدت المسؤولة الأممية أنَّ استمرار العنف الإسرائيلي، حال دون أن تتمكن "الأونروا" من الوصول إلى مركز التوزيع التابع لها في حي التفاح بمدينة غزة، بسبب قربه من خط المواجهة، وقالت "إنَّ الأونروا وزعت بالفعل المياه والطرود الغذائية والدقيق بهدف مساعدة النازحين"، مشيرة إلى استلام الوكالة بعض الوقود عبر السياج الذي يفصل غزة عن إسرائيل، حيث دخلت كمية محدودة من وقود الديزل إلى القطاع لتشغيل مولدات المستشفيات ومحطات تحلية المياه.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي اليوم الـ270 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 37,900 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 87,060 آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.قد يعجبك أيضا - إسرائيل تعلن قرب انتهاء الحرب على غزة... ما شكل المرحلة الثالثة التي تخطط لتنفيذها؟
https://sarabic.ae/20240702/لماذا-قررت-إسرائيل-تنفيذ-عملية-جديدة-في-حي-الشجاعية-1090378419.html
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الجيش الإسرائيلي يواصل اجتياح حي الشجاعية لليوم السادس والأونروا تحذر من مجاعة شرقي غزة
الجيش الإسرائيلي يواصل اجتياح حي الشجاعية لليوم السادس والأونروا تحذر من مجاعة شرقي غزة

الجيش الإسرائيلي يواصل اجتياح حي الشجاعية لليوم السادس و"الأونروا" تحذر من مجاعة شرقي غزة... فيديو

11:12 GMT 02.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس
آثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ270 للحرب، يتعرض القطاع لعشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.
ولليوم السادس على التوالي، تتواصل المعارك العنيفة في حي الشجاعية بمدينة غزة، بين القوات الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، مما دفع عشرات الآلاف من المدنيين إلى الفرار، وقام الجيش الإسرائيلي بحصار منازل المواطنين في شوارع مختلفة من حي الشجاعية الذي يتوغل به، وسط قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار، وقد رصدت كاميرا "سبوتنيك"، الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على بعض أحياء الشجاعية.
ومن وسط الدمار، يقول الشاب صايل كايد، لوكالة "سبوتنيك" وهو يحاول التعرف على منزل عائلته الذي دُمر جراء القصف الإسرائيلي:

"هذا شارع الشجاعية أصبح مدمرا بالكامل، كما هو حال باقي الشوارع والأحياء، وفقط هنا دمر قرابة 300 منزل، لقد كان القصف عنيف لم نشهد مثله، واستمر القصف لوقت طويل، والناس كانوا يركضون من كل اتجاه، والشهداء والجرحى في كل مكان".

ويضيف: " لقد خرجت مع عائلتي من المنزل قبل تدميره بلحظات، خرجنا ولم نأخذ شيئا معنا، وقد قتل عدد من أقربائي وجيراني، ونزحنا تحت القصف، واليوم عدت كي أرى منزلنا، كي أجد ما نستفيد منه، لكن كما ترى كله مدمر، حتى أنني لم أتعرف عليه بسرعة، لقد تغيرت ملامح المنطقة وتحولت إلى كومة من الدمار".
© Sputnik . Ajwad Jradatمدرسة لإيواء النازحين الفارين من الدمار والخراب الذي خلفه الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس
آثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
مدرسة لإيواء النازحين الفارين من الدمار والخراب الذي خلفه الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس
© Sputnik . Ajwad Jradat

وشهد حي الشجاعية حالة كبيرة من النزوح، وبحسب الأمم المتحدة، فر ما بين 60 ألفا إلى 80 ألف فلسطيني من شرق وشمال شرق مدينة غزة، بعد أن أمرهم الجيش بإخلائها.

ويعيش النازحون من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، في مراكز إيواء تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، وفي مدرسة فلسطين غرب مدينة غزة، يتواجد مئات النازحين دون طعام ولا ماء، وكثير منهم لم يستطع جلب شيء معه.
ويقول النازح عيسى عويص لـ "سبوتنيك": "كان القصف عنيفا جدا، وقد قتل جيراننا، وخرجت أبحث عن عائلتي ووجدتهم خرجوا قبل تدمير المنزل المكون من طابقين، وجئنا إلى مدرسة فلسطين، وهنا نعاني من نقص في كل شيء، فلا يوجد طعام ولا ماء، ولا أغطية، حيث ننام على الأرض".

ويضيف: "نحن لا نريد شيئا سوى أن تتوقف الحرب، كل يوم دمار وقتل وقصف، لا نعرف أين نذهب أو ماذا نفعل، نحن نحاول الحفاظ على حياة عائلاتنا، لكن الموت في كل مكان، أينما ذهبت يطاردك القصف والدمار، يجب أن تتوقف الحرب".

© Sputnik . Ajwad Jradatنازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس
نازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي
1/2
© Sputnik . Ajwad Jradat
نازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس
نازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي
2/2
© Sputnik . Ajwad Jradat
نازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس
1/2
© Sputnik . Ajwad Jradat
نازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس
2/2
© Sputnik . Ajwad Jradat
نازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس
ويصف النازح فادي العاصي أصعب مشهد مر في حياته عندما كان يحاول النجاة بنفسه، وسط القصف والدمار، ويقول:

"كان الجرحى والشهداء في الطريق وفي البيوت وبجانبها، لكني لم أستطيع مساعدة أحد أو حمل الجرحى، لقد كنت أحمل ابنتي الصغيرة وأركض مع زوجتي وأولادي، ولا نعرف إن كنا سننجو، لقد كان مشهدا لا أستطيع نسيانه".

ويضيف: "لقد قتل ثلاثة من أقربائي، وهدمت جميع منازلنا، واليوم نازحون غرب غزة، في مكان يفتقر لأبسط مقومات الحياة، فلا يوجد شيء هنا سوى مبنى، وغرف مدرسية، وربما يصل قريبا القصف إلى هنا، ونقتل جميعنا".
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس
نازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
نازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأما النازح رفيق عبيد فيقول لوكالة "سبوتنيك:
"لقد بنيت بيتي وفي بداية الحرب دمر نصفه، ثم أعدت ترميمه، وعشت فيه، وبعد عودة القصف إلى الشجاعية دمر بالكامل، فكل شيء تبنيه في غزة بعد فترة يهدم، ونريد أن تتوقف الحرب".
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس
نازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ajwad Jradat
نازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس
نازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
نازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس
نازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ajwad Jradat
نازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس
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© Sputnik . Ajwad Jradat
نازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس
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© Sputnik . Ajwad Jradat
نازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس
3/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
نازحون فلسطينيون على خلفية استمرار اجتياح الجيش الإسرائيلي حي الشجاعية لليوم السادس
وفي وقت سابق، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): "إنَّ ثمة مجاعة تلوح في الأفق مع إجبار 84 ألف شخص على النزوح من شرق مدينة غزة في غضون أيام، بسبب استمرار القتال الإسرائيلي العنيف خاصة في منطقة الشجاعية والذي تسبب بقطع الوصول إلى مركز رئيسي لتوزيع المساعدات".
اقرأ أيضا - "أونروا" لـ "سبوتنيك": إسرائيل دمرت 180 مركزا وقتلت 500 موظف للوكالة في أكبر انتهاك للقانون الدولي
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وصفت المتحدثة باسم وكالة "الأونروا"، لويز ووتريدج، الدمار في المناطق المتضررة التي تمتد على نحو سبع كيلومترات مربعة بأنه "مروع"، مشيرة إلى أنَّ معظم الناس فقدوا منازلهم بشكل جزئي أو كلي واضطروا إلى الفرار وليس بحوزتهم سوى القليل من الأمتعة التي يمكنهم حملها، مشيرة إلى أن الناس يأكلون أوراق الأشجار أو لا يحصلون إلا على الدقيق للبقاء على قيد الحياة.
وأكدت المسؤولة الأممية أنَّ استمرار العنف الإسرائيلي، حال دون أن تتمكن "الأونروا" من الوصول إلى مركز التوزيع التابع لها في حي التفاح بمدينة غزة، بسبب قربه من خط المواجهة، وقالت "إنَّ الأونروا وزعت بالفعل المياه والطرود الغذائية والدقيق بهدف مساعدة النازحين"، مشيرة إلى استلام الوكالة بعض الوقود عبر السياج الذي يفصل غزة عن إسرائيل، حيث دخلت كمية محدودة من وقود الديزل إلى القطاع لتشغيل مولدات المستشفيات ومحطات تحلية المياه.
غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
"معلومات استخباراتية"... لماذا قررت إسرائيل تنفيذ عملية جديدة في حي الشجاعية؟
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ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي اليوم الـ270 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 37,900 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 87,060 آخرين.
وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
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