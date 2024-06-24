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ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
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الإخراج بين العلم والفن
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https://sarabic.ae/20240624/أونروا-لـ-سبوتنيك-إسرائيل-دمرت-180-مركزا-وقتلت-500-موظف-للوكالة-في-أكبر-انتهاك-للقانون-الدولي-1090142893.html
"أونروا" لـ "سبوتنيك": إسرائيل دمرت 180 مركزا وقتلت 500 موظف للوكالة في أكبر انتهاك للقانون الدولي
"أونروا" لـ "سبوتنيك": إسرائيل دمرت 180 مركزا وقتلت 500 موظف للوكالة في أكبر انتهاك للقانون الدولي
سبوتنيك عربي
قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن إسرائيل استهدفت أكثر من 180 مركزًا ومنشأة تابعة للوكالة، وأصيب بعضها بأضرار... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T15:09+0000
2024-06-24T15:09+0000
منظمة الأونروا
قطاع غزة
إسرائيل
تقارير سبوتنيك
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل قتلت أكثر من 500 نازح داخل مراكز الإيواء التابعة لوكالة الأونروا، على الرغم من أنها ترفع أعلام الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه يتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي بإحداثيات هذه المراكز ومدارس الوكالة مرتين يوميًا، صباحا ومساءً.وأكد أن 500 من موظفي الأونروا قتلوا حتى الآن، وهو الرقم الأكبر منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة، وحتى الآن.ووصف أبو حسنة ما يحدث من قبل إسرائيل بـ "الانتهاك الكبير" للقانون الدولي، مشيرًا إلى أنه في حال لم يتم التحقيق فيه ومنع تكرار هذه الحوادث مرة أخرى، ستمثل سابقة قد تؤثر على منظمات أممية في دول أخرى، يكون من السهل استهداف المنظمات التابعة للأمم المتحدة.وشهد الأحد، مقتل 8 فلسطينيين إثر غارة جوية إسرائيلية على مقر للتدريب المهني تديره وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قرب مدينة غزة، ويستخدم لتوزيع المساعدات.وأعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا"، في غزة بسبب استخدامه عسكريا، زاعما أنه اتخذ تدابير للحد من الإضرار بالمدنيين.وتتعرض المراكز التابعة للوكالة والتي تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين لاستهداف مستمر من الجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20240623/أونروا-حرمان-أكثر-من-نصف-مليون-طفل-من-التعليم-على-مدار-8-أشهر-في-غزة-أمر-مروع-ومحزن-1090102073.html
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منظمة الأونروا, قطاع غزة, إسرائيل, تقارير سبوتنيك
منظمة الأونروا, قطاع غزة, إسرائيل, تقارير سبوتنيك

"أونروا" لـ "سبوتنيك": إسرائيل دمرت 180 مركزا وقتلت 500 موظف للوكالة في أكبر انتهاك للقانون الدولي

15:09 GMT 24.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى مدارس الأونروا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل
74 ألف فلسطيني نزحوا إلى مدارس الأونروا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن إسرائيل استهدفت أكثر من 180 مركزًا ومنشأة تابعة للوكالة، وأصيب بعضها بأضرار كبيرة، ما بين تدمير كلي وجزئي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل قتلت أكثر من 500 نازح داخل مراكز الإيواء التابعة لوكالة الأونروا، على الرغم من أنها ترفع أعلام الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه يتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي بإحداثيات هذه المراكز ومدارس الوكالة مرتين يوميًا، صباحا ومساءً.
وأكد أن 500 من موظفي الأونروا قتلوا حتى الآن، وهو الرقم الأكبر منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة، وحتى الآن.
ووصف أبو حسنة ما يحدث من قبل إسرائيل بـ "الانتهاك الكبير" للقانون الدولي، مشيرًا إلى أنه في حال لم يتم التحقيق فيه ومنع تكرار هذه الحوادث مرة أخرى، ستمثل سابقة قد تؤثر على منظمات أممية في دول أخرى، يكون من السهل استهداف المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
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أمس, 13:53 GMT
وشهد الأحد، مقتل 8 فلسطينيين إثر غارة جوية إسرائيلية على مقر للتدريب المهني تديره وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قرب مدينة غزة، ويستخدم لتوزيع المساعدات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا"، في غزة بسبب استخدامه عسكريا، زاعما أنه اتخذ تدابير للحد من الإضرار بالمدنيين.
وتتعرض المراكز التابعة للوكالة والتي تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين لاستهداف مستمر من الجيش الإسرائيلي.
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