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مدير المنتخب السوري لـ"سبوتنيك": 90% من السير الذاتية المقترحة للمدرب الجديد تعود لأجانب
مدير المنتخب السوري لـ"سبوتنيك": 90% من السير الذاتية المقترحة للمدرب الجديد تعود لأجانب
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم أن المنتخب الأول سيشارك في بطولة كأس ملك تايلند خلال أيام "فيفا" في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، برفقة طاجيكستان والفلبين... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T14:08+0000
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وبين مدير المنتخب السوري موفق فتح الله لوكالة "سبوتنيك"، أن "نسور قاسيون" سيشاركون في البطولة رغم عدم وجود مدرب حالياً كون خيارات اللعب ضمن أيام التوقف الدولي محدودة، ويجب تنسيق الأمور مسبقاً.ولا يزال الاتحاد السوري يبحث عن مدرب لقيادة المنتخب، بعد تقديم الأرجنتيني هيكتور كوبر، استقالته من منصبه مع فشله بالتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.وخسر "نسور قاسيون" أمام اليابان بخماسية نظيفة في ختام الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وذكر فتح الله أن خيارات اللعب في فترات التوقف الدولي محدودة، لذلك بحث الاتحاد عن منتخبات ليس لديها تصفيات بالفترة القادمة.ويدرس الاتحاد السوري السير الذاتية لمدربين عدة بوجود أسماء بارزة، حسب مدير المنتخب، وقال: "90% من السير التي تُدرس لمدربين أجانب، ولكن لم يجرِ التواصل مع أي منهم حتى الآن، كون الأمر بحاجة لوضع خطة والحصول على موافقة الفيفا من أجل استخدام الأموال المجمدة لسوريا لدفع رواتب الكادر الفني".الشكوى ضد كورياخلال المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، رفضت كوريا الديمقراطية الشعبية استضافة المباريات على أرضها، فقد امتنعت عن إقامة اللقاء مع اليابان الذي كان مقرراً يوم 26/3/2024 في العاصمة بيونغ يانغ، وعلى أثر ذلك أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فوز اليابان (3-0).في المقابل خسرت سوريا أمام كوريا الشمالية بهدف في المباراة التي لعبتها بجمهورية لاوس بدلاً من بيونغ يانغ، ثم هُزمت أمام اليابان (5/0).وبين مدير المنتخب السوري لكرة القدم موفق فتح الله لوكالة "سبوتنيك" أن الاتحاد تقدم بشكوى إلى اللجان المختصة في "فيفا" مع البيانات والوثائق المطلوبة.وأضاف "الشكوى تحتاج إلى وقت وإجراءات حتى يصدر القرار.. ونتمنى أن نحصل على نتيجة إيجابية".وإن كان تقديم الشكوى تحت ضغط الجماهير السورية، بين فتح الله أن الاتحاد على قناعة بأن مبدأ النزاهة يجب أن يُطبق على كل المنتخبات كما يجب تلبية مطلب الجمهور، مضيفاً "إذا كان لنا حق يجب أن نستفيد منه كون مباراة اليابان مع كوريا لم تُلعب.. إذا كان هناك ثغرة يجب أن نستفيد منها".مطالبات باستقالة الاتحادومع خروج المنتخب السوري من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حمل الشارع الرياضي اتحاد الكرة في سوريا المسؤولية وطالب باستقالته.وتعليقاً على ذلك تساءل فتح الله إن كانت استقالة الاتحاد ستؤهل المنتخب إلى المونديال، "في الكرة السورية عند الخسارة دائماً ما يتم المطالبة باستقالة الاتحاد.. كم من اتحاد استقال بعد كل إخفاق دون نتيجة".وتابع مدير المنتخب السوري: "المشكلة ليست بالأشخاص وإنما هي منظمومة كاملة.. لا يوجد اتحاد يحب أن يفشل أو يخسر"، مشيراً إلى أن الاتحاد عمله إداري و"ضمن الإمكانيات المتاحة قام بما عليه، حيث تعاقد مع مدرب أجنبي جيد ومعروف، واستقدم لاعبين مغتربين أكثر من ذلك ماذا يفعل؟".داهود قد يكون معناوأضاف فتح الله: "قد نكون المنتخب الوحيد الذي أحضر لاعبين من مختلف القارات وأدخلهم بالتصفيات على الفور دون لعب مباريات ودية.. فهم يحتاجون للانسجام ولمعرفة المدرب وطريقة اللعب".ونفى مدير المنتخب السوري لكرة القدم موفق فتح الله لوكالة "سبوتنيك" ما أشيع عن تقديم الاتحاد مبلغ 250 ألف دولار للاعب محمود داهود، وقال: "الاتحاد مؤسسة وتحت الرقابة المالية المحلية والدولية من الفيفا، ومن ينشر مثل هذه الأخبار يجب أن يكون لديه دليل بخصوص أي مبالغ تُقدم".وبخصوص مسيرة داهود مع "نسور قاسيون"، أكد فتح الله أن باب المنتخب السوري مفتوح أمامه تحت سقف المنتخب سواء هو أو غيره من اللاعبين، مضيفاً "قد يكون معنا بأي لحظة وذلك بقرار من المدرب القادم".
https://sarabic.ae/20240706/وفاة-اللاعب-المصري-أحمد-رفعت-إثر-تدهور-حالته-الصحية-منذ-فقده-الوعي-في-الملعب-1090536818.html
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رياضة, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
رياضة, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

مدير المنتخب السوري لـ"سبوتنيك": 90% من السير الذاتية المقترحة للمدرب الجديد تعود لأجانب

14:08 GMT 06.07.2024
© Sputnik . Tarek Meriمدير المنتخب السوري، موفق فتح الله
مدير المنتخب السوري، موفق فتح الله - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© Sputnik . Tarek Meri
تابعنا عبر
حصري
أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم أن المنتخب الأول سيشارك في بطولة كأس ملك تايلند خلال أيام "فيفا" في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، برفقة طاجيكستان والفلبين والبلد المستضيف تايلند.
وبين مدير المنتخب السوري موفق فتح الله لوكالة "سبوتنيك"، أن "نسور قاسيون" سيشاركون في البطولة رغم عدم وجود مدرب حالياً كون خيارات اللعب ضمن أيام التوقف الدولي محدودة، ويجب تنسيق الأمور مسبقاً.
ولا يزال الاتحاد السوري يبحث عن مدرب لقيادة المنتخب، بعد تقديم الأرجنتيني هيكتور كوبر، استقالته من منصبه مع فشله بالتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.
وخسر "نسور قاسيون" أمام اليابان بخماسية نظيفة في ختام الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وذكر فتح الله أن خيارات اللعب في فترات التوقف الدولي محدودة، لذلك بحث الاتحاد عن منتخبات ليس لديها تصفيات بالفترة القادمة.

وأضاف: "إذا انتظرنا حتى التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب، سوف نخرج من فترات التوقف الدولي دون لعب أي مباراة".

ويدرس الاتحاد السوري السير الذاتية لمدربين عدة بوجود أسماء بارزة، حسب مدير المنتخب، وقال: "90% من السير التي تُدرس لمدربين أجانب، ولكن لم يجرِ التواصل مع أي منهم حتى الآن، كون الأمر بحاجة لوضع خطة والحصول على موافقة الفيفا من أجل استخدام الأموال المجمدة لسوريا لدفع رواتب الكادر الفني".
© Sputnik . Tarek Meriالمنتخب السوري لكرة القدم
المنتخب السوري لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
المنتخب السوري لكرة القدم
© Sputnik . Tarek Meri

الشكوى ضد كوريا

خلال المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، رفضت كوريا الديمقراطية الشعبية استضافة المباريات على أرضها، فقد امتنعت عن إقامة اللقاء مع اليابان الذي كان مقرراً يوم 26/3/2024 في العاصمة بيونغ يانغ، وعلى أثر ذلك أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فوز اليابان (3-0).
في المقابل خسرت سوريا أمام كوريا الشمالية بهدف في المباراة التي لعبتها بجمهورية لاوس بدلاً من بيونغ يانغ، ثم هُزمت أمام اليابان (5/0).
ويشكك السوريون برفض كوريا الشمالية بشكل متعمد اللعب على أرضها وخسارتها فقط 3/0، بينما هُزمت سوريا أمام اليابان (5/0)، وبالتالي عدم وجود نزاهة وعدالة رياضية بالأمر، كون فارق الأهداف يؤثر على النتائج.
وبين مدير المنتخب السوري لكرة القدم موفق فتح الله لوكالة "سبوتنيك" أن الاتحاد تقدم بشكوى إلى اللجان المختصة في "فيفا" مع البيانات والوثائق المطلوبة.
وأضاف "الشكوى تحتاج إلى وقت وإجراءات حتى يصدر القرار.. ونتمنى أن نحصل على نتيجة إيجابية".
وإن كان تقديم الشكوى تحت ضغط الجماهير السورية، بين فتح الله أن الاتحاد على قناعة بأن مبدأ النزاهة يجب أن يُطبق على كل المنتخبات كما يجب تلبية مطلب الجمهور، مضيفاً "إذا كان لنا حق يجب أن نستفيد منه كون مباراة اليابان مع كوريا لم تُلعب.. إذا كان هناك ثغرة يجب أن نستفيد منها".
المصري أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
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مطالبات باستقالة الاتحاد

ومع خروج المنتخب السوري من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حمل الشارع الرياضي اتحاد الكرة في سوريا المسؤولية وطالب باستقالته.
وتعليقاً على ذلك تساءل فتح الله إن كانت استقالة الاتحاد ستؤهل المنتخب إلى المونديال، "في الكرة السورية عند الخسارة دائماً ما يتم المطالبة باستقالة الاتحاد.. كم من اتحاد استقال بعد كل إخفاق دون نتيجة".
وتابع مدير المنتخب السوري: "المشكلة ليست بالأشخاص وإنما هي منظمومة كاملة.. لا يوجد اتحاد يحب أن يفشل أو يخسر"، مشيراً إلى أن الاتحاد عمله إداري و"ضمن الإمكانيات المتاحة قام بما عليه، حيث تعاقد مع مدرب أجنبي جيد ومعروف، واستقدم لاعبين مغتربين أكثر من ذلك ماذا يفعل؟".
ودعا إلى دراسة الأسباب التي أدت إلى خروج المنتخب بشكل عقلاني ومنطقي بعيداً عن وجود أهداف أو أجندة خاصة ليست لمصلحة الكرة السورية، موضحاً أن الخروج يعود إلى غيابات بعض اللاعبين، وعدم انسجام الجدد منهم.. "فهم من قارات مختلفة لا يعرفون بعضهم ولم يلعبوا معاً سابقاً".

داهود قد يكون معنا

وأضاف فتح الله: "قد نكون المنتخب الوحيد الذي أحضر لاعبين من مختلف القارات وأدخلهم بالتصفيات على الفور دون لعب مباريات ودية.. فهم يحتاجون للانسجام ولمعرفة المدرب وطريقة اللعب".
ونفى مدير المنتخب السوري لكرة القدم موفق فتح الله لوكالة "سبوتنيك" ما أشيع عن تقديم الاتحاد مبلغ 250 ألف دولار للاعب محمود داهود، وقال: "الاتحاد مؤسسة وتحت الرقابة المالية المحلية والدولية من الفيفا، ومن ينشر مثل هذه الأخبار يجب أن يكون لديه دليل بخصوص أي مبالغ تُقدم".
وبخصوص مسيرة داهود مع "نسور قاسيون"، أكد فتح الله أن باب المنتخب السوري مفتوح أمامه تحت سقف المنتخب سواء هو أو غيره من اللاعبين، مضيفاً "قد يكون معنا بأي لحظة وذلك بقرار من المدرب القادم".
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