https://sarabic.ae/20240707/اختصاصية-توصي-بالحد-من-بعض-المنتجات-في-النظام-الغذائي-1090561976.html

اختصاصية توصي بالحد من بعض المنتجات في النظام الغذائي

اختصاصية توصي بالحد من بعض المنتجات في النظام الغذائي

سبوتنيك عربي

أوصت طببة واختصاصية في التغذية بالحد من العديد من الأطعمة والمنتجات خلال اتباع نظام غذائي محدد، وذلك نظرا لاحتوائها على مواد مضرة بصحة الإنسان. 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T09:13+0000

2024-07-07T09:13+0000

2024-07-07T09:13+0000

مجتمع

علوم

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وأشارت خبيرة التغذية والغدد الصماء، ألبينا كوميساروفا، إلى ضرورة الحد من الأطعمة والمنتجات التي تحتوي على السكر المضاف واللحوم المصنعة، ووقف تناول الكحول تمامًا.ولفتت كوميساروفا إلى أنه من الضروري الحد من منتجات اللحوم المصنعة، بما فيها النقانق ولحم الخنزير المقدد وغيرها، ونصحت الطبيبة بالتقليل من الأطعمة المصنعة، والوجبات السريعة، والأطعمة المجمدة بشكل عام.كما شددت الطبيبة على أنه "من الأفضل إزالة الكحول تماما من النظام الغذائي، لأنه لا توجد جرعة آمنة من الكحول".

https://sarabic.ae/20240701/نظام-غذائي-معزز-يعتمده-الملايين-استخدم-قبل-4000-عام-في-دولة-عربية--1090353780.html

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