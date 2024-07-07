اختصاصية توصي بالحد من بعض المنتجات في النظام الغذائي

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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
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30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
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19 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:22 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
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عالم سبوتنيك
نتنياهو: هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. بوتين: تنفيذ مبادرات السلام الروسية حول أوكرانيا سيسمح ببدء المفاوضات
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123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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4 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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المقهى الثقافي
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كواليس السينما
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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https://sarabic.ae/20240707/اختصاصية-توصي-بالحد-من-بعض-المنتجات-في-النظام-الغذائي-1090561976.html
اختصاصية توصي بالحد من بعض المنتجات في النظام الغذائي
اختصاصية توصي بالحد من بعض المنتجات في النظام الغذائي
سبوتنيك عربي
أوصت طببة واختصاصية في التغذية بالحد من العديد من الأطعمة والمنتجات خلال اتباع نظام غذائي محدد، وذلك نظرا لاحتوائها على مواد مضرة بصحة الإنسان. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T09:13+0000
2024-07-07T09:13+0000
مجتمع
علوم
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وأشارت خبيرة التغذية والغدد الصماء، ألبينا كوميساروفا، إلى ضرورة الحد من الأطعمة والمنتجات التي تحتوي على السكر المضاف واللحوم المصنعة، ووقف تناول الكحول تمامًا.ولفتت كوميساروفا إلى أنه من الضروري الحد من منتجات اللحوم المصنعة، بما فيها النقانق ولحم الخنزير المقدد وغيرها، ونصحت الطبيبة بالتقليل من الأطعمة المصنعة، والوجبات السريعة، والأطعمة المجمدة بشكل عام.كما شددت الطبيبة على أنه "من الأفضل إزالة الكحول تماما من النظام الغذائي، لأنه لا توجد جرعة آمنة من الكحول".
https://sarabic.ae/20240701/نظام-غذائي-معزز-يعتمده-الملايين-استخدم-قبل-4000-عام-في-دولة-عربية--1090353780.html
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علوم
علوم

اختصاصية توصي بالحد من بعض المنتجات في النظام الغذائي

09:13 GMT 07.07.2024
© Photo / freepikأطعمة غنية بفيتامين د
أطعمة غنية بفيتامين د - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© Photo / freepik
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أوصت طببة واختصاصية في التغذية بالحد من العديد من الأطعمة والمنتجات خلال اتباع نظام غذائي محدد، وذلك نظرا لاحتوائها على مواد مضرة بصحة الإنسان.
وأشارت خبيرة التغذية والغدد الصماء، ألبينا كوميساروفا، إلى ضرورة الحد من الأطعمة والمنتجات التي تحتوي على السكر المضاف واللحوم المصنعة، ووقف تناول الكحول تمامًا.

وتابعت كوميساروفا: "هناك منتجات يجب أن تكون محدودة في النظام الغذائي، على سبيل المثال، هذه المنتجات التي تحتوي على سكر مضاف، أي تلك التي تحتوي على السكر والعسل والعصائر المختلفة، وينصح بأن لا يزيد محتواها من السعرات الحرارية على 50% من النظام الغذائي الإجمالي".

صورة زيتون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
مجتمع
نظام غذائي معزز يعتمده الملايين استخدم قبل 4000 عام في دولة عربية
1 يوليو, 09:06 GMT
ولفتت كوميساروفا إلى أنه من الضروري الحد من منتجات اللحوم المصنعة، بما فيها النقانق ولحم الخنزير المقدد وغيرها، ونصحت الطبيبة بالتقليل من الأطعمة المصنعة، والوجبات السريعة، والأطعمة المجمدة بشكل عام.
كما شددت الطبيبة على أنه "من الأفضل إزالة الكحول تماما من النظام الغذائي، لأنه لا توجد جرعة آمنة من الكحول".
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