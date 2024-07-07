https://sarabic.ae/20240707/اختصاصية-توصي-بالحد-من-بعض-المنتجات-في-النظام-الغذائي-1090561976.html
اختصاصية توصي بالحد من بعض المنتجات في النظام الغذائي
اختصاصية توصي بالحد من بعض المنتجات في النظام الغذائي
سبوتنيك عربي
أوصت طببة واختصاصية في التغذية بالحد من العديد من الأطعمة والمنتجات خلال اتباع نظام غذائي محدد، وذلك نظرا لاحتوائها على مواد مضرة بصحة الإنسان. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T09:13+0000
2024-07-07T09:13+0000
2024-07-07T09:13+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080696439_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_d01a1c4ee6013ee9553dfbbb9a2758b7.jpg
وأشارت خبيرة التغذية والغدد الصماء، ألبينا كوميساروفا، إلى ضرورة الحد من الأطعمة والمنتجات التي تحتوي على السكر المضاف واللحوم المصنعة، ووقف تناول الكحول تمامًا.ولفتت كوميساروفا إلى أنه من الضروري الحد من منتجات اللحوم المصنعة، بما فيها النقانق ولحم الخنزير المقدد وغيرها، ونصحت الطبيبة بالتقليل من الأطعمة المصنعة، والوجبات السريعة، والأطعمة المجمدة بشكل عام.كما شددت الطبيبة على أنه "من الأفضل إزالة الكحول تماما من النظام الغذائي، لأنه لا توجد جرعة آمنة من الكحول".
https://sarabic.ae/20240701/نظام-غذائي-معزز-يعتمده-الملايين-استخدم-قبل-4000-عام-في-دولة-عربية--1090353780.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080696439_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_f7ae687d3e6e1711a875663da45def3b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
اختصاصية توصي بالحد من بعض المنتجات في النظام الغذائي
أوصت طببة واختصاصية في التغذية بالحد من العديد من الأطعمة والمنتجات خلال اتباع نظام غذائي محدد، وذلك نظرا لاحتوائها على مواد مضرة بصحة الإنسان.
وأشارت خبيرة التغذية والغدد الصماء، ألبينا كوميساروفا، إلى ضرورة الحد من الأطعمة والمنتجات التي تحتوي على السكر المضاف واللحوم المصنعة، ووقف تناول الكحول تمامًا.
وتابعت كوميساروفا: "هناك منتجات يجب أن تكون محدودة في النظام الغذائي، على سبيل المثال، هذه المنتجات التي تحتوي على سكر مضاف، أي تلك التي تحتوي على السكر والعسل والعصائر المختلفة، وينصح بأن لا يزيد محتواها من السعرات الحرارية على 50% من النظام الغذائي الإجمالي".
ولفتت كوميساروفا إلى أنه من الضروري الحد من منتجات اللحوم المصنعة، بما فيها النقانق ولحم الخنزير المقدد وغيرها، ونصحت الطبيبة بالتقليل من الأطعمة المصنعة، والوجبات السريعة، والأطعمة المجمدة بشكل عام.
كما شددت الطبيبة على أنه "من الأفضل إزالة الكحول تماما من النظام الغذائي، لأنه لا توجد جرعة آمنة من الكحول".