https://sarabic.ae/20240707/حكومة-غزة-مقتل-وكيل-وزارة-العمل-في-القطاع-إيهاب-الغصين-بغارة-إسرائيلية-استهدفته-بشكل-مباشر-1090568858.html
حكومة غزة: مقتل وكيل وزارة العمل في القطاع إيهاب الغصين بغارة إسرائيلية استهدفته بشكل مباشر
حكومة غزة: مقتل وكيل وزارة العمل في القطاع إيهاب الغصين بغارة إسرائيلية استهدفته بشكل مباشر
سبوتنيك عربي
قتل القيادي في حركة حماس وكيل وزارة العمل الفلسطينية في غزة، إيهاب الغصين، اليوم الأحد، إثر غارة إسرائيلية في القطاع. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T13:55+0000
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وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "الغصين قتل بعد استهدافه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، مع مجموعة من أبناء الشعب الفلسطيني".وأضاف البيان أن "الغصين قتل ليلتحق بزوجته وابنته اللتان قتلهما الجيش الإسرائيلي في قصفٍ سابقٍ بمنزل كانتا نازحتين فيه بعد أن قصفت طائرات الاحتلال ودمرت منزلهم غرب مدينة غزة بشكل كامل".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240707/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-أصدر-أوامر-بتفعيل-بروتوكول-هانيبال-في-7-أكتوبر-1090562856.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حكومة غزة: مقتل وكيل وزارة العمل في القطاع إيهاب الغصين بغارة إسرائيلية استهدفته بشكل مباشر
قتل القيادي في حركة حماس وكيل وزارة العمل الفلسطينية في غزة، إيهاب الغصين، اليوم الأحد، إثر غارة إسرائيلية في القطاع.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "الغصين قتل بعد استهدافه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، مع مجموعة من أبناء الشعب الفلسطيني".
وأضاف البيان أن "الغصين قتل ليلتحق بزوجته وابنته اللتان قتلهما الجيش الإسرائيلي في قصفٍ سابقٍ بمنزل كانتا نازحتين فيه بعد أن قصفت طائرات الاحتلال ودمرت منزلهم غرب مدينة غزة بشكل كامل".
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي
للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.