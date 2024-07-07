https://sarabic.ae/20240707/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-أصدر-أوامر-بتفعيل-بروتوكول-هانيبال-في-7-أكتوبر-1090562856.html

تقرير: الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بتفعيل بروتوكول "هانيبال" في 7 أكتوبر

تقرير: الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بتفعيل بروتوكول "هانيبال" في 7 أكتوبر

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بتفعيل بروتوكول "هانيبال" في السابع من أكتوبر الماضي، وهو اليوم الأول لعملية "طوفان... 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T09:55+0000

2024-07-07T09:55+0000

2024-07-07T09:55+0000

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وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن تحقيقات إسرائيلية أولية قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي طبّق بروتوكول "هانيبال" والخاص بمنع اختطاف حركة حماس المزيد من الأسرى الإسرائيليين العسكريين والمدنيين.وأوضحت الصحيفة أن أوامر الجيش الإسرائيلي بتفعيل بروتوكول "هانيبال" تعني قتل الخاطف والمخطوف في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما زاد من عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، آنذاك.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن تلك التحقيقات قد كشفت أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بمنع أي سيارة من العودة إلى قطاع غزة في السابع من أكتوبر.فيما وصف مسؤول أمني العملية أو الهجوم الذي أعلنت عنه حركة حماس، في السابع من أكتوبر، بالصدمة التي لم يتوقعها أحد، حتى في أسوأ أحلام الإسرائيليين لم يكن لديهم خطة لمثل هذا الهجوم، ولم يكن لدى أحد أي فكرة عن عدد المختطفين أو مكان تواجد القوات، كانت هناك حالة من الفوضى.وفي سياق متصل، خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع، اليوم الأحد، لإحياء ذكرى مرور 9 أشهر كاملة على عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بخروج الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في أماكن مختلفة من البلاد للتعبير عن احتجاجهم على عدم إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، حتى الآن، موضحة أن المظاهرة الرئيسية خرجت في مدينة تل أبيب، وحملت شعارات مختلفة منها "الدماء على الأيدي لحكومة اليمين".وبالتوازي مع ذلك، خرجت مظاهرة أخرى في مدينة قيسارية بالقرب من منزل نتنياهو، وأغلقوا طرقا رئيسية في المدينة نفسه، وقاموا بإشعال "الشماريخ". فيما أوضحت القناة i24NEWS الإسرائيلية، مساء أمس السبت، بأنه تم تنظيم مسيرات مناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو في جميع أنحاء البلاد، من الجليل شمالا إلى النقب جنوبا.وكانت تقارير أمريكية قد أفادت، أمس السبت، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، سيزور العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل، للمشاركة في محادثات حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووفقا للتقارير، سيشارك في المحادثات رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240707/آلاف-الإسرائيليين-يخرجون-إلى-الشوارع-لزيادة-الضغط-على-نتنياهو-وللمطالبة-بعودة-المحتجزين--فيديو-1090562114.html

https://sarabic.ae/20240707/تقرير-إسرائيل-لن-توافق-على-سحب-قواتها-من-نقاط-مهمة-في-غزة-بشأن-صفقة-الرهائن-مع-حماس-1090561456.html

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