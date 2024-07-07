https://sarabic.ae/20240707/آلاف-الإسرائيليين-يخرجون-إلى-الشوارع-لزيادة-الضغط-على-نتنياهو-وللمطالبة-بعودة-المحتجزين--فيديو-1090562114.html

آلاف الإسرائيليين يخرجون إلى الشوارع لزيادة الضغط على نتنياهو وللمطالبة بعودة المحتجزين .. فيديو

آلاف الإسرائيليين يخرجون إلى الشوارع لزيادة الضغط على نتنياهو وللمطالبة بعودة المحتجزين .. فيديو

سبوتنيك عربي

خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع، اليوم الأحد، لإحياء ذكرى مرور 9 أشهر كاملة على عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي. 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T09:21+0000

2024-07-07T09:21+0000

2024-07-07T09:21+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بخروج الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في أماكن مختلفة من البلاد للتعبير عن احتجاجهم على عدم إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، حتى الآن.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن المظاهرة الرئيسية خرجت في مدينة تل أبيب، وحملت شعارات مختلفة منها "الدماء على الأيدي لحكومة اليمين".وبالتوازي مع ذلك، خرجت مظاهرة أخرى في مدينة قيسارية بالقرب من منزل نتنياهو، وأغلقوا طرقا رئيسية في المدينة نفسه، وقاموا بإشعال "الشماريخ".فيما أوضحت القناة i24NEWS الإسرائيلية، مساء أمس السبت، بأنه تم تنظيم مسيرات مناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو في جميع أنحاء البلاد، من الجليل شمالا إلى النقب جنوبا.وخرجت المظاهرة الرئيسية في شارع كابلان في مدينة تل أبيب، واجتذبت عشرات الآلاف من الأشخاص، بالتوازي مع تنظيم مسيرات كبيرة أخرى في مدن القدس وحيفا وقيسارية، والأخيرة أمام مقر الإقامة الخاص لبنيامين نتنياهو.وأعلن المتظاهرون الإسرائيليون عن زيادة الضغط على نتنياهو خلال الأسبوع الجاري، مع اعتزامهم القيام بسلسلة من الأحداث المقرر أن تبدأ اليوم الأحد، منها تنظيم مظاهرة أمام منزل أرنون بار دافيد، رئيس نقابة الهستدروت "اتحاد النقابات العمالية"، للمطالبة بمشاركة المنظمة في الأعمال الاحتجاجية.وكانت تقارير أمريكية قد أفادت، أمس السبت، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، سيزور العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل، للمشاركة في محادثات حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووفقا للتقارير، سيشارك في المحادثات رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مصادر في الموساد مشاركة في المفاوضات، قولها إن هناك أملا كبيرا في الوصول إلى صفقة تعيد المجتجزين، موضحة أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تُقدّر أن الفرصة ذهبية الآن للتوصل إلى اتفاق، وأن الجهات الأمنية توصي القيادة السياسية باغتنامها.وأضافت أن الجيش أبلغ المستوى السياسي أن القتال ضد حماس سيستمر لسنوات، وأن إسرائيل قد تخسر المحتجزين خلال هذا الوقت.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل